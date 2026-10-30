Colombia

Mil uniformados y restricciones para motocicletas: estas son las medidas de seguridad para la noche de Haloween en Bogotá

La Policía y la Secretaría de Movilidad activarán acciones entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, con vigilancia reforzada y prohibiciones en horarios nocturnos

Policía de Bogotá presenta recomendaciones y medidas de seguridad para la celebración de Halloween- Voceria: Teniente Coronel Natalia Borda, Jefe Grupo Policía Comunitaria - crédito Mebog
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La Policía Metropolitana de Bogotá desplegará 1.000 uniformados el 31 de octubre para reforzar la seguridad durante la celebración del Día Dulce de la Niñez. El dispositivo estará presente en centros comerciales, parques, vías públicas y otros sectores priorizados de las localidades de la capital.

La institución indicó que el objetivo es prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes durante los recorridos para pedir dulces. Las patrullas realizarán labores de prevención, registro, control y acompañamiento ciudadano.

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Las llamadas a la Policía se duplicaron entre 2024 y 2025

El despliegue previsto para este sábado responde también a los antecedentes de las celebraciones anteriores. Durante el Día Dulce de 2024, la Policía Metropolitana de Bogotá atendió 1.053 llamadas y registró 699 motivos de intervención de sus patrullas.

En 2025, la cifra de reportes aumentó a 2.243 llamadas. De ese total, 744 estuvieron relacionadas con riñas, exceso de ruido y otras conductas que afectaron la convivencia, de acuerdo con los datos entregados por la institución.

Las autoridades recomendaron a padres, madres y cuidadores mantener a los menores bajo supervisión permanente, especialmente en lugares de alta afluencia. También sugirieron que lleven una tarjeta con su nombre y un número telefónico de contacto, para facilitar su identificación ante una eventual separación de sus acompañantes.

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Infografía con una ilustración de un motociclista, iconos de motocicleta, carretera, calendario y reloj, junto con textos explicativos y cifras.
Estas son las restricciones nocturnas de movilidad para motocicletas en Bogotá fijadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para 19 corredores viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía restringirá el tránsito de motos durante cinco noches

La Alcaldía de Bogotá aplicará restricciones para motocicletas entre el 29 de octubre y la madrugada del 3 de noviembre, como parte de las medidas de movilidad y orden público durante Halloween.

La primera medida prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente. La restricción estará vigente las noches del 29, 30 y 31 de octubre, además del 1 y 2 de noviembre, hasta las 6:00 a. m. del martes 3 de noviembre.

La segunda limitación impedirá el tránsito de motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. en 19 corredores estratégicos de la ciudad. La medida tendrá el mismo periodo de aplicación y abarcará la Autopista Norte, la Autopista Sur, la NQS, las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali, Las Américas, Suba, Centenario, Guayacanes, La Esperanza, Villavicencio y Circunvalar, entre otras vías.

También estarán incluidas la calle 26 o avenida El Dorado, la calle 80, la carrera Séptima, las calles 53 y 63, y las carreras 60 y 68.

Dibujo de una motocicleta junto a una señal de prohibición, texto y cinco recuadros que contienen esquemas gráficos de calles e intersecciones.
Estos son los 19 corredores viales con restricción de tránsito nocturno para motocicletas en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El día de Halloween es muy importante para nuestras niñas y niños en la ciudad y las medidas que les vamos a presentar tienen ese objetivo, que podamos regresar seguros a casa y celebrar en familia”, afirmó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

Habrá excepciones para servicios de emergencia y seguridad

Las restricciones no aplicarán para motocicletas de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito, entidades de emergencia, socorro, prevención y salud.

También estarán exceptuadas las motos de empresas de seguridad privada que estén en servicio, vehículos que transporten a personas en condición de discapacidad, unidades de asistencia técnica automotriz y de conductor elegido, empresas de servicios públicos y personal encargado del control operacional y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Fenalco estima que el 75% de los habitantes de Bogotá participa en actividades de Halloween - crédito VisualesIA Infobae
Fenalco estima que el 75% de los habitantes de Bogotá participa en actividades de Halloween - crédito VisualesIA Infobae

Los ocupantes de los vehículos exceptuados deberán portar las identificaciones y acreditaciones correspondientes, según cada caso.

La Policía pidió a los ciudadanos evitar riñas y comportamientos que afecten la tranquilidad durante la jornada. En caso de una emergencia, las personas podrán comunicarse a la línea 123 o acudir al Centro de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

La jornada contará con vigilancia policial y medidas de movilidad orientadas a reducir riesgos en una de las noches con mayor presencia de familias en el espacio público. Las autoridades insistieron en la corresponsabilidad de ciudadanos, conductores y cuidadores para que la celebración transcurra sin incidentes.

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