En plena celebración de Halloween, Invima alertó por venta de falsas galletas Oreo en Colombia: cuidado con los niños

La autoridad sanitaria hizo un llamado para evitar su consumo - créditos Colprensa | @invimacolombia/X

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó en vísperas de la celebración de Halloween sobre la venta en Colombia de productos falsificados de la reconocida marca de galletas OREO en tres presentaciones.

Así lo reveló la mañana del viernes 30 de octubre la autoridad sanitaria, luego de ser notificada por Mondelez Colombia SAS, importador oficial de la marca en el país.

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La entidad pidió por medio del comunicado a la ciudadanía no adquirir ni comercializar los artículos identificados como fraudulentos.

Las tres referencias afectadas son:

“OREO-Trozos de galleta medianos”

“OREO-Trozos de galleta pequeños”

“OREO-Pequeña”

Así varía una de las presentaciones alteradas de su versión original - crédito Invima

Desde el Invima se reveló que Mondelez Colombia SAS declaró que no reconoce esos productos como parte de su cadena de distribución autorizada.

La autoridad sanitaria en Colombia detectó versiones falsificadas de galletas OREO que circulan en el mercado colombiano.

Los artículos fraudulentos incumplen varias normas sanitarias vigentes en Colombia para alimentos y bebidas, entre ellas la Ley 9 de 1979, la Resolución 2674 de 2013, la Resolución 5109 de 2005 y la Resolución 810 de 2021.

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Los productos apócrifos pueden identificarse por diferencias en:

El empaque

La etiqueta

El sistema de codificación de lote.

La entidad habilitó el teléfono (+57) (601) 2425000 ext. 4500 y el correo alertas_alimentos@invima.gov.co para recibir reportes ciudadanos.

Cómo distinguir los productos falsos

De acuerdo con el reporte presentado por Mondelez Colombia SAS al Invima, los ejemplares falsificados presentan diferencias observables respecto a los originales en al menos ocho aspectos:

El material, el color y la presentación comercial del empaque varían.

La diagramación y el diseño de la etiqueta también muestran discrepancias, al igual que las declaraciones de rotulado general y la presencia o ausencia de sellos octogonales —los advertencias nutricionales exigidos por la normativa colombiana.

Sumado a todo lo anterior, la lista de ingredientes, la información nutricional y el sistema de codificación de lote difieren de los productos legítimos.

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El Invima instruyó a las entidades territoriales de salud y a las demás autoridades competentes para que inicien la búsqueda activa de los productos fraudulentos en el territorio nacional y adopten las medidas que correspondan.

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Los detalles técnicos completos para comparar los productos originales con los falsificados están disponibles en el anexo del comunicado oficial publicado por la entidad.