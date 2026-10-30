Excanciller de Petro Rosa Villavicencio se refirió a la presunta red de prostitución en la Casa de Nariño: “Abuso de poder puro y una infamia”

Rosa Villavicencio y Gustavo Petro apuntan hacia Carlos Ríos frente a las siluetas de varias mujeres en una composición artística - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, que hizo parte del gobierno del expresidente Gustavo Petro, cuestionó las denuncias sobre una presunta red de mujeres que ejercían prostitución en la Casa de Nariño. Según afirmó, el caso supondría una instrumentalización de las trabajadoras en medio de una disputa política.

Villavicencio se pronunció a través de su cuenta de X, en respuesta a una publicación de Petro en la que el exmandatario señaló al actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y exgerente de la campaña del presidente Abelardo de la Espriella, Carlos Ríos Puerta, de ejercer presuntas presiones contra mujeres que trabajan en esa entidad.

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“Lo que se denuncia en el Dapre no es política: es intimidación. Mujeres interrogadas, presionadas o amenazadas quizá con perder su empleo para declarar contra Petro. Es abuso de poder puro y una infamia; debe tener consecuencias”, escribió la exfuncionaria.

Además, exigió medidas de protección para las mujeres mencionadas y una investigación sobre las denuncias. “No se usa a las mujeres como instrumento de una guerra política. Exigimos protección inmediata, confidencialidad, investigación seria y cero impunidad”, agregó.

La excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, que hizo parte del gobierno del expresidente Gustavo Petro, cuestionó las denuncias sobre una presunta red de mujeres que ejercían prostitución en la Casa de Nariño - crédito @ryvillavicencio/X

En otro apartado de su mensaje, Villavicencio sostuvo que el poder no debe utilizarse para “amedrentar, vigilar preferencias políticas ni convertir a trabajadoras en piezas de una venganza. Basta de intimidación: protección ya, investigación con pruebas y juzgamiento conforme a la ley para los responsables de estas coacciones”.

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La excanciller concluyó que las mujeres “no son botín político ni instrumentos de guerra” y pidió “protección, verdad y justicia”.

El pronunciamiento respondió a una publicación de Petro, que aseguró que las “48 mujeres” relacionadas con la supuesta red mencionada en las denuncias serían trabajadoras del Dapre que, según su versión, habrían sido interrogadas por sus preferencias políticas.

“Las famosas 48 mujeres de la supuesta red de la que me favorezco son, en realidad, el fruto de un enorme abuso de poder del señor Carlos Ríos Puerta”, afirmó el exmandatario.

El pronunciamiento respondió a una publicación de Petro, que aseguró que las “48 mujeres” relacionadas con la supuesta red mencionada en las denuncias serían trabajadoras del Dapre que, según su versión, habrían sido interrogadas por sus preferencias políticas - crédito @petrogustavo/X

Petro también sostuvo que Ríos Puerta y su hermana habrían prestado más de $1.600 millones a la campaña de Abelardo, sin precisar a cuál candidatura se refería. De acuerdo con su publicación, el actual director del Dapre habría realizado una “labor de policía política” sin contar con facultades judiciales.

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El expresidente denunció que algunas trabajadoras del Dapre, entre ellas madres cabeza de familia, habrían sido llevadas a oficinas para responder interrogatorios sobre sus simpatías políticas. Petro aseguró que en esos procedimientos habrían participado Ríos Puerta y funcionarios que, según dijo, parecían pertenecer a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Asimismo, pidió la intervención de la Procuraduría y solicitó que las mujeres de la bancada del Pacto Histórico promuevan un debate en el Congreso y presenten denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la justicia colombiana.

El expresidente denunció que algunas trabajadoras del Dapre, entre ellas madres cabeza de familia, habrían sido llevadas a oficinas para responder interrogatorios sobre sus simpatías políticas - crédito @petrogustavo/X

Fiscalía citará a Carlos Ríos por denuncias de presuntos contratos a mujeres en el gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación va a citar a declarar a Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y a realizar inspecciones en esa entidad para recopilar información sobre presuntos contratos estatales. También prevé escuchar a las exdirectoras Laura Sarabia y Angie Rodríguez.

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La investigación se originó en las denuncias de Ríos, que afirmó durante un debate en el Senado que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios para “estar con el presidente”. El funcionario no presentó documentos ni testimonios que respaldaran sus declaraciones, aunque sostuvo que iba a llevar el caso ante las autoridades.

Las acusaciones también incluyen el testimonio de Deicy Jiménez, mujer que aseguró que mantuvo relaciones sexuales con el expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos y que otras mujeres habrían aceptado acuerdos similares. “No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro”, afirmó durante una entrevista con Vicky Dávila.

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La Fiscalía busca establecer si los hechos denunciados ocurrieron y reunir pruebas antes de escuchar formalmente a las personas señaladas.