Poncho Zuleta reveló la promesa que hizo tras el accidente de su hijo Kbeto: “Cuando se pare de aquí...”

Poncho Zuleta prometió la construcción de una iglesia en agradecimiento a la comunidad que rescató a su hijo. (Prensa Poncho Zuleta)

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A las afueras de la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, el cantante vallenato Poncho Zuleta habló sobre la evolución de su hijo Carlos Alberto Zuleta, más conocido como Kbeto, y reveló que asumió un compromiso con la comunidad que rescató a los ocupantes del bus accidentado en el río Ariguaní. Además, aseguró que cumplirá su palabra cuando el joven intérprete se recupere de las heridas que sufrió.

Kbeto permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras el accidente de tránsito que afectó a varios integrantes de su agrupación musical. El hecho ocurrió el 26 de octubre de 2026, cuando el vehículo en el que viajaban se salió de la vía y terminó bajo el puente que atraviesa el mencionado río, en el corredor entre Sincelejo y Bosconia, Cesar.

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El siniestro dejó integrantes de la agrupación fallecidos y varios heridos. Kbeto fue trasladado a Barranquilla, donde continúa bajo vigilancia médica por los múltiples traumatismos que padeció.

“No ha sido fácil, pero esperanza en Dios, que todo lo puede”, manifestó su padre durante una declaración ante los medios. El artista pidió oraciones por la salud de su hijo y agradeció los mensajes recibidos desde distintos sectores de la música.

La ayuda de los habitantes de Ariguaní motivó el compromiso de Poncho Zuleta

El cantante vallenato envió un mensaje de solidaridad a las familias de los músicos afectados y pidió oraciones por la salud de su hijo. (@kbetozuleta/Instagram)

El agradecimiento a la comunidad ocupó un lugar central en el mensaje del cantante. Zuleta recordó que los habitantes de la zona intervinieron en medio de la emergencia y colaboraron con el rescate de su hijo y los demás miembros de la agrupación.

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“Agradecerles a los pobladores de allá de Ariguaní, de ese caserío querido, que fueron los que con tanto cariño, afecto y solidaridad sacaron a mi hijo y al resto de muchachos del río”, señaló.

Fue entonces cuando dio a conocer la promesa que había hecho a la comunidad. “Gracias a esa población que les prometí una iglesia para el pueblo cuando mi hijo se pare de aquí”, afirmó.

El compromiso quedó condicionado a la recuperación de Kbeto Zuleta, que sigue en cuidados intensivos. Su padre planteó la construcción del templo como una forma de retribuir la ayuda que los pobladores brindaron durante el rescate.

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Mientras la familia espera nuevos reportes médicos, Poncho Zuleta insistió en que el joven artista recibe la atención que necesita y reiteró su petición de apoyo espiritual. “Solamente les pido que oren por mi hijo”, expresó.

Kbeto Zuleta evoluciona lentamente por las lesiones que sufrió

El bus que transportaba a la agrupación musical cayó bajo un puente sobre el río Ariguaní en el corredor entre Sincelejo y Bosconia. (Colprensa)

Poncho Zuleta explicó que la recuperación de su hijo avanza con cautela debido a las complicaciones derivadas del accidente. Entre ellas, mencionó afectaciones pulmonares y la pérdida de una pierna. “Está evolucionando lentamente, paulatinamente, porque no es fácil”, afirmó el cantante. Luego añadió: “Las complicaciones que tiene, pulmonares, la pierna que perdió”.

La familia decidió que Kbeto Zuleta continúe internado en la Clínica Iberoamérica, donde un equipo de especialistas evalúa los procedimientos que podría requerir en las próximas etapas de su atención.

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“Por fortuna está en una clínica extraordinaria, que es esta. Por eso no queremos moverlo de acá, porque sabemos que aquí están todas las condiciones”, dijo el intérprete vallenato.

El músico evitó dar detalles sobre las intervenciones médicas que podrían realizarse, aunque confirmó que los médicos mantienen en evaluación su evolución y las alternativas de tratamiento.

El cantante expresó solidaridad con las familias de los músicos afectados

Poncho Zuleta confirmó que la evolución de su hijo es lenta debido a complicaciones pulmonares y a la pérdida de una pierna. (@kbetozuleta/ Instagram)

En sus declaraciones, Poncho Zuleta dedicó un mensaje a los familiares de los integrantes de la agrupación que murieron en el accidente y a quienes continúan bajo atención médica.

“Aprovecho para enviarle un abrazo de solidaridad a los compañeritos del grupo musical de mi hijo, que también están muy afectados, otros que murieron”, expresó. “A la familia de los compañeros de mi hijo, un abrazo de solidaridad. Fuerza”.

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El artista indicó que recibió expresiones de apoyo de intérpretes y seguidores de distintos géneros. “Agradecido de todo el gremio musical, no solamente del género vallenato, de todos los géneros musicales de Colombia, de todas partes del mundo, he recibido solidaridad. Mil gracias”, afirmó.

La emergencia movilizó a habitantes de un caserío cercano al río Ariguaní, que auxiliaron a los músicos durante los primeros momentos posteriores a la caída del vehículo. Según relató Zuleta, los pobladores ingresaron al agua y ayudaron a sacar a los ocupantes del bus.