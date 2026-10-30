Tras radicación de proyecto de ley de rescate fiscal, en redes recuerdan videos de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo: “Colombia no necesita más impuestos”

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A más de un ciudadano no le gustó ni poquito el anuncio hecho por el vicepresidente José Manuel Restrepo la tarde del jueves 29 de octubre de 2026, luego de que declaró por parte del Gobierno nacional la radicación del proyecto de ley de rescate fiscal, y las llamadas “píldoras para la memoria” no se hicieron esperar por cuenta de los usuarios en redes sociales, que recordaron cuando la fórmula de la entonces campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, y el mismo candidato, aseguraron que no subirían los impuestos.

La denominada “Operación Rescate” por parte de la administración De la Espriella, provocó reparos por parte de los mismos congresistas, y varios que incluso hacen parte de la bancada oficialista, por cuenta de un factor que provocó que los internautas compartieran declaraciones de ambos, en las que señalaron que ese no era el camino para mejorar la economía del país.

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Según el Gobierno nacional, la Ley de Rescate Económico propone devolver la totalidad del IVA a 19 millones de colombianos y contener un deterioro fiscal que, según el Ejecutivo, podría volver impagable la deuda del Gobierno central en el corto plazo, que se refirió a la situación en el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Hacienda como “una bomba de tiempo”, sumado a lo que Restrepo afirmó en plaza pública, y en un señalamiento al Gobierno de Gustavo Petro: “Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”.

El día que Abelardo de la Espriella dijo que “Colombia no necesita más impuestos”

El video lo compartió el hoy presidente en su cuenta de X el 12 de abril de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Uno de los primeros videos que volvió a circular en redes sociales fue uno que compartió desde su cuenta de X el entonces candidato por Defensores de la Patria y Salvación Nacional, cuando se pronunció el 12 de abril de 2026, tras la jornada de bloqueos del 9 de abril en varios puntos del país por el incremento del impuesto predial anunciado por la administración de Gustavo Petro, y que se concentraron en su mayoría, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Quindío y Santander.

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Esa vez, De la Espriella afirmó: “Mi solidaridad con mis hermanos de Santander, de Norte de Santander, Cundinamarca y el oriente del país, que hoy se encuentran bloqueados por el paro campesino. Petro y sus secuaces abandonaron a Colombia mientras la gente sufre en las carreteras y, además, no contentos con eso, pretenden que los campesinos más humildes paguen hasta cien veces más por el impuesto predial de sus fincas y parcelas”.

“Quieren expropiar a los más humildes para seguir alimentando su proyecto comunista y para sembrar poblaciones ideologizadas adeptas a (Iván) Cepeda y Petro para eternizarse en el poder. Yo creo que por ahí va la cosa. Conmigo todo será diferente. No van a tener necesidad de hacer paros, porque yo voy a estar en los territorios trabajando para el pueblo y solucionando lo que toque solucionar”, destacó el por ese entonces candidato presidencial.

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- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Después de comprometerse, en caso de resultar vencedor dela contienda electoral (y que a la postre ganó tanto en primera como en segunda vuelta) a los municipios con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), y hacer avalúos catastrales de forma “competente, responsable y acorde a la situación actual del país, de acuerdo a lo que establece la Ley 101, para que (...) respondan a la capacidad productiva del predio y así el pago no sea el camino a la expropiación que quiere Petro y la izquierda demagógica”, De la Espriella expresó: “Colombia no necesita más impuestos que ahoguen a los campesinos y empresarios”.

“Necesitamos un gobierno que sepa ejecutar los recursos y yo sé cómo hacerlo. Campesinos de Colombia, compatriotas, ustedes conmigo tienen un tigre que los defiende y los defenderá. Hoy más que nunca estoy firme por el campo y firme por la patria”, concluyó el video que compartió desde su cuenta de X la mañana del 12 de abril de 2026.

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José Manuel Restrepo consideró “inviable” subir impuestos

Restrepo compartió el video de la entrevista que concedió junto a Abelardo de la Espriella al diario El Tiempo el 19 de junio de 2026 - crédito @jrestrp/X

En otro video que también compartió vía X el 19 de junio el hoy vicepresidente, y poco más de dos semanas después de la victoria en la segunda vuelta electoral el 31 de mayo de 2026, Restrepo explicó en entrevista con El Tiempo cuál sería la forma para obtener recursos para inyectar la economía nacional, y en esa ocasión, compartiendo la misma posición de De la Espriella, dijo que el aumento de impuestos no era la opción más viable.

“Yo le contestaría que la realidad es que la lógica de siempre ha sido que la única forma a través de la cual se pueden tener recursos es subir y subir los impuestos. La respuesta a eso ya no es posible. Ya estamos en el límite. Estamos pagando el tope máximo de impuesto de renta corporativo, uno de los topes máximos en impuesto de renta en persona natural y un IVA altísimo”, inició su respuesta Restrepo.

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Para el vicepresidente, esta medida en esa ocasión la destacó como “inviable”.

- crédito @jrestrp/X

“La alternativa es distinta y por eso venimos a cambiar esa política para siempre. La alternativa es ser más eficiente en el gasto público y eso significa hacer que ese gasto público evite los derroches, los excesos que hemos tenido hasta este momento. ¿Por qué? Porque al país le cuesta $545 (billones) y recibe ingresos de $300, o sea, una diferencia de $245, que si todos los años se da, genera un problema de endeudamiento", expuso el funcionario del Gobierno De la Espriella.

En esa misma charla, en la que estuvo presente el jefe de Estado, Restrepo agregó que la segunda acción que haría el Gobierno es “recoger lo que está servido sobre la mesa: $150 billones en exenciones, $100 billones en evasión y contrabando, $100 billones en corrupción. Haga el esfuerzo de la tercera parte, son casi 100 billones de pesos”.

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Como tercera medida, el vicepresidente dijo: “Crezca, reactive la economía, genere ingresos a las familias”.

Al final, Restrepo aseveró que “la corrupción cooptó los partidos políticos tradicionales y los gobernantes” para sustentar “que la única opción era usar el sector empresarial de vaca lechera, que en el fondo es afectar ¿a quién? Al independiente, al tendero, al comerciante", añadió el funcionario, que junto al presidente hoy recibe críticas porque, según lo que menciona el proyecto de ley, varios de los productos de la canasta familiar subirían de precio debido a que les aplicarían el cobro del IVA (19%).

“La #PatriaMilagro reactivará la economía, pero no subirá más los impuestos. Nuestra alternativa es ser más eficientes en el gasto público, recoger lo que hay servido sobre la mesa, y sacar adelante esta nación”, destacó Restrepo en la publicación de X que acompaña el video con sus declaraciones.

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