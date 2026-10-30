Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella podría adelantar la fecha de la negociación del salario mínimo de 2027: esta sería la razón y la nueva fecha

La convocatoria, prevista inicialmente para el 25 de noviembre, reuniría a empresarios, sindicatos y el Estado para definir el ajuste que regirá desde el 1 de enero 2027

Crowe Colombia evaluó tres escenarios de incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 con variaciones de 6,29%, 8% y 10% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El presidente Abelardo De La Espriella podrá definir el ajuste por decreto si los sectores no alcanzan un acuerdo antes del 30 de diciembre - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
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El Gobierno evalúa adelantar la instalación de la mesa tripartita que negociará el salario mínimo de 2027 en Colombia, con una fecha tentativa para el 18 de noviembre que permitiría preparar los indicadores económicos y acortar el tiempo de discusión entre empresarios, sindicatos y el Estado.

La convocatoria estaba prevista inicialmente para el miércoles 25 de noviembre. El cambio de calendario, confirmado por fuentes a El Tiempo, anticiparía en una semana el inicio de una negociación que debe definir el ajuste aplicable desde el 1 de enero de 2027.

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El salario mínimo vigente asciende a $1.750.905 mensuales, luego del incremento del 23,7% fijado para 2026. Ese aumento se sustentó en el concepto de salario vital de la Organización Internacional del Trabajo y se apartó de las métricas habituales de ajuste.

El plazo de diciembre y los indicadores de la negociación

Durante su intervención ante el Congreso, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió que el presupuesto estimado para su ministerio y los organismos adscritos y vinculados alcanzará los $66,9 billones para 2027 - crédito @MintrabajoCol/X
La ministra del Trabajo confirmó que las trabajadoras del servicio doméstico tendrán representación en la mesa tripartita - crédito @MintrabajoCol/X

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tendrá el 15 de diciembre como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo. Si empresarios, centrales obreras y Gobierno Nacional no logran consenso antes del 30 de diciembre, el presidente Abelardo de la Espriella podrá establecer el incremento mediante decreto presidencial.

La ley exige que las deliberaciones consideren la inflación anual, la productividad y el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). La regla técnica establece que el ajuste porcentual debe surgir de la suma de la inflación causada, medida por el índice de precios al consumidor, y la Productividad Total de los Factores.

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La ministra del Trabajo, Natalia López, afirmó que la fecha definitiva será comunicada en los próximos días a los gremios empresariales y las centrales obreras. “Lo daremos a conocer a todos los gremios empresariales y a las centrales obreras para que participen de este tema tan importante para el próximo año”, dijo al medio citado.

La mesa también incorporará a las trabajadoras del servicio doméstico. López sostuvo que serán parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y agregó: “Ellas son fundamentales para la discusión del salario mínimo y les extendimos nuestra invitación para que compartan sus preocupaciones e inquietudes. Aquí estaremos siempre para defender sus derechos”.

La brecha entre empresarios y centrales obreras

La convocatoria del Gobierno colombiano a un paro nacional podría generar pérdidas económicas diarias estimadas en 278.000 millones de pesos, según Jaime Alberto Cabal - crédito Colprensa
Los gremios empresariales plantean que el incremento salarial permanezca en un solo dígito con un tope de hasta 9 % - crédito Colprensa

Los gremios empresariales plantean un aumento de un solo dígito. La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, consideró que el alza debería ser “como máximo del 7%, sujeto a los datos definitivos de inflación y productividad”.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ubicó el límite en 9%. “Si la inflación ronda el 7% y la productividad debe estar entre el 1% y el 2%, el salario mínimo no debería superar el 9%”, sostuvo.

Otros representantes empresariales proponen un incremento de entre 8% y 9,5%. Argumentan que el ajuste del 23% aplicado en 2026 presionó la inflación, afectó la productividad y contribuyó al aumento de la informalidad.

Las centrales obreras defienden una posición distante. El expresidente de la CUT, Fabio Arias, propuso que la discusión parta del salario vital y no de la inflación ni de la productividad, con base en estudios de la Organización Internacional del Trabajo que, según afirmó, identifican una brecha histórica cercana a 50 puntos porcentuales.

La Central Unitaria de Trabajadores insiste en un incremento del 16% para el salario mínimo en Colombia - crédito Colprensa
Las centrales obreras defienden el criterio del salario vital y estiman una pretensión inicial de aumento de hasta 38,5% - crédito Colprensa

Arias calculó que, después de descontar la inflación de 2025, de 5,1%, el alza decretada para 2026 cubrió cerca de 18 puntos reales. Con una inflación proyectada de 6,5%, la pretensión sindical inicial para 2027 llegaría a 38,5%.

El actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Nelson Alarcón, respaldó un incremento de dos dígitos. “Permitir que los trabajadores cubran sus necesidades y tengan una mayor capacidad de compra”, afirmó Alarcón en una entrevista con La FM.

Así mismo, las proyecciones que ubican el incremento entre 8% y 10% arrojan salarios aproximados de $1.890.977, $1.908.486 y $1.925.996, respectivamente. Esos valores dependen de los indicadores que se conozcan al cierre de 2026 y de las conversaciones en la mesa de concertación.

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