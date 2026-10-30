Colombia

Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de ser candidato a alcalde por parte del Pacto Histórico: “No veo por qué Barranquilla tiene que estar al lado del fascismo”

El exmandatario habló sobre la necesidad de una “nueva oportunidad” para la ciudad durante un video junto al senador Orlando de la Hoz, que se difundió en medio de versiones sobre una posible aspiración en los comicios del 31 de octubre de 2027

El exmandatario reflexionó sobre Barranquilla, sus desafíos y oportunidades, y su visión de progreso frente a ideologías que considera retrocesos. Un vistazo a su perspectiva sobre el desarrollo de la ciudad y su papel en Colombia - crédito @delahozzdice/X

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En declaraciones que podrían entenderse como un guiño a las informaciones que sugieren que sería el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Barranquilla, el expresidente Gustavo Petro se refirió a la situación política de la ciudad: que según él debe abandonar las ‘garras’ del fascismo y enfocarse en una “nueva etapa”, ajena a los gobernantes que ha tenido.

En un encuentro que compartió en sus redes el senador de la colectividad Orlando de la Hoz, Petro habló de la capital del Atlántico en el mismo día en el que circuló el rumor sobre una eventual aspiración suya a este cargo de elección popular. En el registro, Petro no confirmó una candidatura, pero criticó la opción de que continúen los sectores que calificó como fascistas.

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Gustavo Petro en Barranquilla
Durante sus campañas a la presidencia, Barranquilla se convirtió en un fortín político para Gustavo Petro - crédito Presidencia

No veo por qué Barranquilla tiene que estar al lado del fascismo”, afirmó el exmandatario, tras recordar el respaldo electoral que recibió en la ciudad durante sus campañas. El video fue compartido por De la Hoz con un mensaje en el que el exmandatario habló de la necesidad de una “nueva etapa”, basada en la unidad, la democracia y una visión de ciudad moderna.

El senador sostuvo que la capital del Atlántico requiere un proyecto político que priorice a los ciudadanos por encima de “los intereses de unos pocos”.

Petro habló de una Barranquilla “hipermoderna” y capital del Caribe

Durante la conversación, De la Hoz dijo que ambos dialogaron sobre Barranquilla, la unidad y las oportunidades de transformación para la ciudad. Y en el video, Petro respondió que la capital del Atlántico ha tenido “como cien años de oportunidades” y dirigió un saludo a los barranquilleros que, según expresó, lo acompañaron en sus anteriores contiendas electorales.

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“Me ayudaron a ser presidente de la República”, recordó el ex jefe de Estado, que también destacó la trayectoria liberal y gaitanista de la ciudad, así como su papel histórico como punto de entrada de innovaciones al país. E indicó que la ciudad debería consolidarse como “capital del Caribe”, con una mayor relación institucional y económicas con islas y la zona continental.

Según dijo, esa tarea requiere incidencia de los gobiernos nacionales, pero también de una administración local orientada a una ciudad “realmente hipermoderna”, y apuntó a las “mafias y clanes familiares” que, según su declaración, se apropian de recursos públicos. “Hay que definir si es el fascismo”, expresó el ex primer mandatario en esta declaración.

Habrá un encuentro con sectores del Pacto Histórico en Barranquilla

Al cierre del video, y como lo reveló en la publicación con la que acompañó este intercambio con Petro, el congresista De la Hoz anunció que estará en Barranquilla para conversar con distintos sectores del Pacto Histórico y otros grupos democráticos que hacen parte del progresismo. Aunque no confirmó el motivo, este encuentro alimentaría el rumor sobre Petro.

Pronto estaremos en Barranquilla conversando con distintos sectores del Pacto, pero también de la Alianza por la Vida y los demócratas”, destacó el senador, que definió a la ciudad como una “capital humanista de Colombia”. De esta forma, las declaraciones coincidieron con una versión difundida por la periodista Darcy Quinn en La FM.

En el referido espacio, la periodista dijo que en el Pacto Histórico se analiza una reorganización para las próximas elecciones regionales. La hipótesis contempla una eventual candidatura de Petro en Barranquilla y una posible aspiración de Claudia López en Bogotá, como parte de una estrategia para recuperar poder territorial en las principales ciudades del país.

La versión no ha sido confirmada de manera oficial por el Pacto Histórico ni por el presidente. De hecho, Petro tampoco hizo una referencia explícita a una aspiración electoral en el video con De la Hoz, pese a que sus afirmaciones irían en la línea de exponer en detalle lo que considera debe cambiarse en la ciudad de cara al próximo cuatrienio.

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