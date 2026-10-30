Colombia

Resultados Lotería del Quindío 29 de octubre: números ganadores del premio mayor de $2.000 millones

Lotería del Quindío realiza un sorteo a la semana, todos los jueves, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)
El premio mayor de la Lotería del Quindío es de mil 800 millones de pesos (Infobae)
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La Lotería del Quindío difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este jueves 29 de octubre de 2026.

Este popular sorteo entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

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Resultados de la Lotería del Quindío

Fecha del sorteo: jueves 29 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 3022

Números ganadores: 2506-90.

A qué hora se juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío solo celebra un juegocada semana, todos los jueves después de las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios de la Lotería de Quindio

La Lotería del Quindio ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 9.600 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Ocho secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Quindió que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantengalo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

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Para cobrar tu premio, si este es menor a los 5 millones de pesos, solo tiene que acudir a cualquiera de los puntos de distribución con la fotocopia de la cédula de identificación y el billete.

Si es mayor a los 5 millones de pesos, necesita presentar una copia de tu cédula de ciudadanía, el billete o fracción original firmado en la parte posterior con nombre, dirección, teléfono, código postal y ciudad, así como el Rut y un Certificado Bancario, ambos actualizados y que no supere el mes de haber sido expedido.

¿Cómo ganar la Lotería del Quindío?

Para poder ganar a la Lotería del Quindío necesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quieres el boleto completo lo puedes adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

El siguiente paso es definirsu número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Cabe mencionar que la Lotería del Quindío se lleva a cabo desde 1966 y sus ganancias se destinan al sector salud.

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