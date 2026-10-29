Vladdo y más caricaturistas cuestionaron las polémicas acusaciones de ‘Matador’ contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “Exagerar, pero no inventar”

Varios caricaturistas participaron junto a Daniel Samper Ospina en una transmisión digital para debatir sobre las polémicas declaraciones de 'Matador' contra la primera dama Ana Lucía Pineda - crédito captura de pantalla 'Noti Danny' (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los caricaturistas Diego García, Mahan Muñoz y Vladdo cuestionaron a Julio César González, conocido como Matador, durante un debate en YouTube por los comentarios que dirigió contra la primera dama Ana Lucía Pineda y que generaron polémica.

El dibujante la llamó “ratita” y aludió en forma despectiva a su apariencia física en una publicación en X. En ese mensaje cuestionó la atención a los damnificados en Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar, Chocó.

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“Buenoratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica", escribió Matador el 11 de octubre.

El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

Los participantes sostuvieron que las expresiones de Matador cruzaron el límite entre la sátira política y la descalificación personal. También cuestionaron que sus señalamientos sobre una supuesta apropiación de recursos no estuvieran acompañados de pruebas y pusieron en duda la independencia del oficio frente al poder.

El conductor Daniel Samper Ospina presentó la conversación, transmitida por YouTube, a partir de la afirmación de que la Fiscalía había abierto una indagación contra Matador por los insultos contra la esposa del presidente Abelardo de la Espriella. También recogió críticas de usuarios que, según dijo, consideran que el caricaturista se convirtió en un “militante rabioso” del petrismo y que sus publicaciones dejaron de ser humor.

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La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación por presunto hostigamiento contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como “Matador”, a raíz de una publicación en X contra la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito Fiscalía

Matador rechazó que hubiera llamado “rata” a la primera dama o que la acusara de robar dinero. “Yo no le dije rata, le dije ratita”, respondió, antes de defender el tono de sus expresiones como parte de su derecho a opinar y de la indignación que, según él, existe entre habitantes de Pereira.

Los reparos de caricaturistas por los comentarios de ‘Matador’ sobre la primera dama

La caricaturista Mahan Muñoz planteó que la libertad de expresión no elimina la responsabilidad de quien satiriza a figuras públicas. Desde su perspectiva, hay una diferencia entre exagerar un atributo reconocible y convertir la representación en una forma de acoso o humillación. “Una cosa es hacer caricatura y otra cosa es hacer matoneo”, afirmó, y añadió: “Las mujeres atravesamos toda suerte de presión por la parte física, por la parte de desarrollo intelectual; a las mujeres se nos exige mucho eso”, explicó.

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La artista aclaró que tampoco se trata de eliminar la exageración, un recurso habitual del oficio. “Si la persona tiene una frente bastante amplia o un ojo brotado o cualquier tipo de rasgo físico, evidentemente se va a reflejar”, señaló, aunque insistió en que deben evitarse expresiones que ataquen el cuerpo.

Matador discrepó de esa delimitación y sostuvo que la caricatura, por definición, deforma y amplifica características físicas. “La caricatura es una exageración de los rasgos y de las formas de las personas”, dijo, y añadió que cada vez habrá más mujeres sometidas a la sátira debido a su mayor presencia en la política, la economía y los negocios.

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El caricaturista Matador lanzó polémicos cuestionamientos contra la primera dama, que le valieron una lluvia de críticas a nivel nacional - crédito Colprensa

El caricaturista defendió que su crítica no se centraba en la apariencia de la primera dama, sino en hechos que atribuye a su entorno. “Yo a la esposa de Abelardo no la dibujo como una rata por su cuerpo; la dibujo por sus hechos”, sostuvo, en referencia a sus propias denuncias sobre recursos destinados a personas afectadas en Pereira.

Vladdo, también caricaturista, respondió que el foco de la controversia no estaba en una ilustración, sino en los comentarios publicados por Matador. “Él empezó a tratarla de rata y a hablar de sus patas raquíticas”, indicó.

“Eso es bastante grotesco y bastante desagradable”, enfatizó. Además, reconoció que cada autor maneja un estilo distinto y que el humor puede tener alcances amplios. Sin embargo, sostuvo que existen límites relacionados con “la dignidad, la raza” y otras características personales que no deberían convertirse en blanco de una agresión.

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El dibujante explicó durante el debate que la exageración y la síntesis hacen parte de la tradición de la caricatura. “Los caricaturistas podemos exagerar, pero no inventar”, afirmó. “Yo no puedo insinuar o tratar de ladrón a una persona a la que no se le ha comprobado que ha robado algo”, afirmó, al tiempo que mostraba su molestia con las declaraciones de Matador sobre el tema.

Diego García, caricaturista oriundo de Bucaramanga, propuso otro criterio para evaluar el alcance de la sátira, por lo que habló de la conexión entre la imagen y el contexto.

Los caricaturistas Matador y Diego participaron en un debate sobre las polémicas declaraciones del primero contra la primera dama Ana Lucía Pineda, a propósito de la gestión para ayudar a los damnificados en Pereira tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 (Red social X/@diegocaricatura/Premio Nacional de Periodismo/Montaje Infobae)

“La caricatura es una explosión de la realidad llevada a su extremo lógico”, expresó, aunque advirtió que una representación pierde sentido si se aleja de los hechos que pretende comentar. “Sería absurdo hacer una caricatura de Matador haciendo un negocio con el presidente”, ejemplificó García. “Eso se sale de todo contexto; la única barrera es no salirse de esa explosión del contexto lógico”, añadió.

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Para Muñoz, el contenido verbal que acompaña una ilustración puede ser tan determinante como el dibujo. “No es necesariamente el dibujo, sino con qué acompaño ese dibujo”, dijo. “Uno debe ser responsable, más que prudente”.

La discusión sobre pruebas y responsabilidad en la sátira

La discusión se concentró después en la relación entre las denuncias de Matador sobre la supuesta falta de ayudas y la insinuación de que alguien hubiera cometido un robo. El caricaturista sostuvo que la atención generada por su publicación en X permitió dirigir la mirada hacia la situación de personas afectadas en Pereira y Dosquebradas.

“Yo siento la indignación de la gente en Pereira”, afirmó Matador. “Si ese trino no hubiese existido, no estaría la gente poniendo los ojos en Pereira, y eso es lo que me gusta”. Y dijo tener pruebas de que los afectados no han recibido recursos, aunque describió como sustento una entrevista con una vecina y la ausencia de ayudas. “Las pruebas son que no le ha llegado la plata que debería ser primordial a los afectados por el terremoto”, declaró.

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Vladdo rechazó que esa situación bastara para atribuir una apropiación indebida de dinero. “Eso puede ser negligencia, puede configurar una serie de cosas, todo lo que quiera, pero no es un robo que usted pueda demostrar”, respondió.

Vladdo criticó fuertemente al también caricaturista Matador, que luego de criticar a la primera dama y calificarla de "ratita" en X ha recibido múltiples críticas por sus calificativos (Red social X/@VLADDO/Premio Nacional de Periodismo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dibujante añadió que si Matador cuenta con elementos que acrediten una conducta irregular, el escenario adecuado sería la autoridad competente. “Si usted tiene pruebas de que se ha robado plata, puede ir a la Fiscalía y poner la denuncia”, sostuvo.

Muñoz compartió ese reparo. “Es irresponsable salir uno a decir: ‘Ella es una rata y se lo robó’, porque no sabemos, no tenemos una prueba”, afirmó. “Hasta ahora no hay una prueba fehaciente”.

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Contratos estatales, militancia e independencia

Las críticas también alcanzaron los vínculos laborales previos de Matador con entidades vinculadas al Estado. Vladdo, Muñoz y García cuestionaron si un caricaturista puede mantener la misma independencia crítica frente a un gobierno cuando ha trabajado para sus instituciones.

Matador confirmó que colaboró con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Tuve un contrato de un año con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que era ir a los territorios donde están los excombatientes y hacer pedagogía del proceso de paz”, explicó.

Daniel Samper Ospina lideró un debate sobre el papel de los caricaturistas en Colombia, a propósito de las polémicas declaraciones de 'Matador' contra la primera dama Ana Lucía Pineda (Captura de pantalla 'Noty Danny')

“Sí trabajé con ellos”, reconoció Matador, quien precisó que no tiene contratos actualmente. También recordó que aspiró al Congreso y que no resultó elegido: “Luego me lancé al Congreso, me quemé”.

García aclaró que la discusión no se refería a la legalidad de esos contratos ni a la calidad de las actividades desarrolladas. “Nadie está diciendo que el contrato sea ilegal”, dijo. “El tema es si se puede ser caricaturista y trabajar para el gobierno”, expresó.

Muñoz sostuvo que el trabajo institucional no constituye una falta, pero puede modificar la función pública del autor. “No hay nada de malo”, afirmó. “Matador, para mí personalmente, dejó el rol de caricaturista y se volvió activista”.

Matador defendió tanto sus vínculos laborales como su afiliación política. “Pertenezco al Pacto Histórico, porque defiendo las ideas y todo lo que representa la izquierda para bien o para mal de este país”, dijo.