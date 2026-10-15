Colombia

‘Matador’ es investigado por la Fiscalía por contrato de $257 millones que firmó con el Fondo Colombia en Paz durante el Gobierno Petro

El ente investigador busca determinar si se cumplieron todas las actividades discriminadas en el documento, cuyo fin era divulgar el Acuerdo de Paz mediante caricaturas

El caso se suma a la investigación que le abrió la Fiscalía por el presunto delito de injuria agravada, luego de una publicación en la que arremetió contra la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, y que le valieron calificativos por parte de usuarios en redes sociales, que no lo bajan de "machista" y "misógino" - credíto archico Colprensa/Mariano Vimos | @Matador000/X
El caso se suma a la investigación que le abrió la Fiscalía por el presunto delito de injuria agravada, luego de una publicación en la que arremetió contra la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, y que le valieron calificativos por parte de usuarios en redes sociales, que no lo bajan de "machista" y "misógino" - credíto archico Colprensa/Mariano Vimos | @Matador000/X
Guardar

Luego de la polémica y el rechazo que recibió desde el Gobierno nacional por calificar de “ratita” a Ana Lucía Pineda, la primera dama de la Nación y esposa del presidente Abelardo de la Espriella, se conoció un nuevo capítulo judicial para el caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador.

El motivo obecede a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una indagación para establecer si cumplió con las obligaciones de un contrato por $257 millones que firmó en 2023 con el Fondo Colombia en Paz para elaborar contenidos gráficos sobre la implementación del Acuerdo de Paz, durante la administración de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

La revisión se concentra en la ejecución de recursos públicos y en los productos que debían surgir de la estrategia de comunicaciones acordada entre el caricaturista y el Fondo, destacó un informe por parte de Noticias RCN el miércoles 14 de octubre de 2026.

El objeto contractual contemplaba la difusión de avances, acciones y resultados vinculados con la implementación del pacto firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El acuerdo contemplaba 12 meses de trabajo durante 2023

El contrato suscrito entre “Matador” y el Fondo Colombia en Paz tuvo una duración de 12 meses durante 2023. Su valor total ascendió a $257 millones, lo que representaba una asignación mensual aproximada de $21,4 millones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo que destacó el informe, el caricaturista debía desarrollar una estrategia de comunicación basada en caricaturas y piezas gráficas.

El objetivo era acercar al público información relacionada con la puesta en marcha de compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

La tarea de los investigadores consistirá en revisar los entregables, las actividades reportadas, los soportes de ejecución y los resultados de la campaña. Para lo anterior, desde la Fiscalía se deberá contrastar esos elementos con las cláusulas y obligaciones incluidas en el contrato.

La Fiscalía busca establecer si hubo cumplimiento integral en contrato que firmó Matador con el Fondo Colombia en Paz

Uno de los puntos que deberá aclarar el organismo es si la estrategia diseñada por González llegó a ejecutarse de manera integral. La revisión incluye la cantidad de materiales elaborados, sus canales de divulgación (incluidas redes sociales institucionales) y el vínculo de cada producto con los objetivos institucionales establecidos.

La investigación también pretende establecer si las labores del contratista correspondieron a la naturaleza del acuerdo. El contrato tenía como fin impulsar contenidos sobre la implementación de la paz mediante un formato gráfico, por lo que los fiscales deberán determinar cómo se estructuró esa campaña y cuál fue su alcance.

El Fondo Colombia en Paz administra recursos destinados a apoyar programas y proyectos relacionados con la implementación del acuerdo firmado en 2016. Por esa razón, la ejecución de contratos de comunicaciones bajo su órbita queda sujeta a verificaciones sobre el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas acordadas.

La nueva actuación del ente investigador se conoce luego de que esa misma semana se iniciara otro procedimiento por señalamientos que Matador habría realizado contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, Pero ambos asuntos tienen objetos distintos.

El resultado de la revisión dependerá de la documentación contractual, los informes de supervisión, las piezas gráficas que se hubieran producido y las pruebas sobre su divulgación. Con esos elementos, la Fiscalía definirá si archiva el caso, mantiene la indagación o avanza hacia otra fase procesal.

Temas Relacionados

MatadorFiscalíaInvestigación por firma de contratoFondo Colombia en PazAcuerdo de PazDivulgación por caricaturasJulio César GonzálezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La ministra de Cultura Paola Holguín tiene en duda otro título universitario: la Escuela Superior de Guerra confirmó que no cumplió los créditos en la maestría en Seguridad y Defensa

La alta funcionaria gubernamental figura como egresada de la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra en portales públicos, pero la institución castrense confirmó que únicamente aprobó 30 de los 40 créditos y omitió la tesis junto al segundo idioma

La ministra de Cultura Paola Holguín tiene en duda otro título universitario: la Escuela Superior de Guerra confirmó que no cumplió los créditos en la maestría en Seguridad y Defensa

Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

La actriz compartió con la presentadora un mensaje en el que cuestionó, en tono de broma, por qué habían dejado de hablar tras las grabaciones del ‘reality’ culinario

Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que el exdirector de la UNP tiene que ser imputado por presunta responsabilidad en el homicidio del congresista

Consultada por el presunto papel de Augusto Rodríguez en esa hipótesis, Tarazona afirmó que el entonces director de la UNP no cumplió con su deber objetivo de cuidar la seguridad y la vida del senador

Viuda de Miguel Uribe Turbay aseguró que el exdirector de la UNP tiene que ser imputado por presunta responsabilidad en el homicidio del congresista

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

El presidente del cuadro Cardenal habló sobre el dinero que las “Leonas” perdieron por la imposibilidad de jugar el partido decisivo de ida en Bogotá y trasladarlo a Tunja

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026

La Superintendencia de Sociedades confirmó el fortalecimiento financiero de los clubes masculinos, cuyos activos superaron 900.000 millones gracias al aumento en taquillas, abonos y torneos internacionales organizados por la Conmebol

Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

Qué pasa con la comida que sobra en los retos de ‘Masterchef Celebrity’: Pautips hizo revelaciones

Detuvieron en el aeropuerto de Madrid a Naim Darrechi, expareja de la influencer caleña La Blanquita: el creador de contenido es investigado en España por agredir a un policía y por presunto abuso sexual

Yina Calderón expresó su decepción al conocer el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles: “Yo me imaginaba algo diferente”

El actor Julio César Herrera culpó a BTS por el daño en la gramilla del Campín y recibió ataques en redes: “Las Armys están emputadas, me han regañado”

Deportes

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026

Jhon Jáder Durán sería titular con el Benfica ante el Celtic de Escocia de Camilo Durán por la Europa League: esto es lo que adelantó la prensa portuguesa

Independiente Santa Fe aplazó su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026: hora y fecha del nuevo partido contra Caracas FC

Partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional se jugará a puerta cerrada por decisión de la Comisión Local de Tunja: cuál es la razón