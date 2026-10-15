‘Matador’ es investigado por la Fiscalía por contrato de $257 millones que firmó con el Fondo Colombia en Paz durante el Gobierno Petro

El caso se suma a la investigación que le abrió la Fiscalía por el presunto delito de injuria agravada, luego de una publicación en la que arremetió contra la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, y que le valieron calificativos por parte de usuarios en redes sociales, que no lo bajan de "machista" y "misógino" - credíto archico Colprensa/Mariano Vimos | @Matador000/X

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Luego de la polémica y el rechazo que recibió desde el Gobierno nacional por calificar de “ratita” a Ana Lucía Pineda, la primera dama de la Nación y esposa del presidente Abelardo de la Espriella, se conoció un nuevo capítulo judicial para el caricaturista y publicista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador.

El motivo obecede a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una indagación para establecer si cumplió con las obligaciones de un contrato por $257 millones que firmó en 2023 con el Fondo Colombia en Paz para elaborar contenidos gráficos sobre la implementación del Acuerdo de Paz, durante la administración de Gustavo Petro.

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La revisión se concentra en la ejecución de recursos públicos y en los productos que debían surgir de la estrategia de comunicaciones acordada entre el caricaturista y el Fondo, destacó un informe por parte de Noticias RCN el miércoles 14 de octubre de 2026.

El objeto contractual contemplaba la difusión de avances, acciones y resultados vinculados con la implementación del pacto firmado con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

El acuerdo contemplaba 12 meses de trabajo durante 2023

El contrato suscrito entre “Matador” y el Fondo Colombia en Paz tuvo una duración de 12 meses durante 2023. Su valor total ascendió a $257 millones, lo que representaba una asignación mensual aproximada de $21,4 millones.

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De acuerdo con lo que destacó el informe, el caricaturista debía desarrollar una estrategia de comunicación basada en caricaturas y piezas gráficas.

El objetivo era acercar al público información relacionada con la puesta en marcha de compromisos derivados del Acuerdo de Paz.

La tarea de los investigadores consistirá en revisar los entregables, las actividades reportadas, los soportes de ejecución y los resultados de la campaña. Para lo anterior, desde la Fiscalía se deberá contrastar esos elementos con las cláusulas y obligaciones incluidas en el contrato.

La Fiscalía busca establecer si hubo cumplimiento integral en contrato que firmó Matador con el Fondo Colombia en Paz

Uno de los puntos que deberá aclarar el organismo es si la estrategia diseñada por González llegó a ejecutarse de manera integral. La revisión incluye la cantidad de materiales elaborados, sus canales de divulgación (incluidas redes sociales institucionales) y el vínculo de cada producto con los objetivos institucionales establecidos.

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La investigación también pretende establecer si las labores del contratista correspondieron a la naturaleza del acuerdo. El contrato tenía como fin impulsar contenidos sobre la implementación de la paz mediante un formato gráfico, por lo que los fiscales deberán determinar cómo se estructuró esa campaña y cuál fue su alcance.

El Fondo Colombia en Paz administra recursos destinados a apoyar programas y proyectos relacionados con la implementación del acuerdo firmado en 2016. Por esa razón, la ejecución de contratos de comunicaciones bajo su órbita queda sujeta a verificaciones sobre el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas acordadas.

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La nueva actuación del ente investigador se conoce luego de que esa misma semana se iniciara otro procedimiento por señalamientos que Matador habría realizado contra la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, Pero ambos asuntos tienen objetos distintos.

El resultado de la revisión dependerá de la documentación contractual, los informes de supervisión, las piezas gráficas que se hubieran producido y las pruebas sobre su divulgación. Con esos elementos, la Fiscalía definirá si archiva el caso, mantiene la indagación o avanza hacia otra fase procesal.