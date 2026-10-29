Colombia

Restricciones para motociclistas en Bogotá comienzan este jueves 29 de octubre: estas son las vías por donde no podrán circular a partir de las 8:00 de la noche

La titular de la entidad afirmó que los trabajadores de reparto y mensajería podrán circular si exhiben identificación, al igual que los servicios de emergencia, seguridad privada y transporte de personas con discapacidad

Agentes uniformados con un cartel de pare detienen a decenas de motociclistas con diversos disfraces en una avenida con autobuses urbanos al fondo.
Agentes de Movilidad de Bogotá realizan un control vial frente a un grupo numeroso de motociclistas con disfraces en una avenida de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Alcaldía de Bogotá anunció restricciones para la circulación de motocicletas entre el jueves 29 de octubre y el martes 3 de noviembre de 2026, en el marco de las celebraciones de Halloween, con el objetivo de prevenir siniestros viales y alteraciones al orden público durante el puente festivo.

Las medidas, comunicadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), contemplan dos prohibiciones diferenciadas:

PUBLICIDAD

  • La primera prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero en toda la ciudad desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.
  • La segunda restringe el tránsito de motos en 19 corredores viales estratégicos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.
Infografía con una ilustración de un motociclista, iconos de motocicleta, carretera, calendario y reloj, junto con textos explicativos y cifras.
Estas son las restricciones nocturnas de movilidad para motocicletas en Bogotá fijadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para 19 corredores viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas medidas rigen durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre. La restricción de parrillero finaliza el martes 3 de noviembre a las 6:00 a. m. y la de circulación en corredores, a las 4:00 a. m.

Las restricciones buscan proteger la vida durante las celebraciones nocturnas

“El día de Halloween es muy importante para nuestras niñas y niños en la ciudad y las medidas que les vamos a presentar tienen ese objetivo: que podamos regresar seguros a casa y celebrar en familia”, afirmó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad durante una rueda de prensa informando la medida.

Además de las restricciones a la circulación, las tradicionales rodadas del terror —concentraciones de motociclistas disfrazados que recorren las calles de la capital— quedan prohibidas durante el periodo festivo.

PUBLICIDAD

Captura de una publicación en redes sociales con texto informativo y dos fotografías de funcionarios frente a micrófonos y un telón de fondo
La Secretaría de Movilidad de Bogotá anuncia restricciones nocturnas para la circulación de motocicletas y acompañantes durante las celebraciones de Halloween. (@Sectormovilidadbog/X)

La SDM también comunicó las medidas a través de la red social X: “🎃 Para vivir un Halloween más seguro, hoy presentamos las medidas que se implementarán en Bogotá para prevenir siniestros viales y proteger la vida. 🏍️ Parrillero: restricción en toda la ciudad, de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. 🚫 Circulación de motos: restricción en 19 corredores viales, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. Ambas medidas aplican las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre”, indicó @SectorMovilidad.

Los 19 corredores donde no podrán circular las motos de noche

La prohibición de tránsito nocturno para motocicletas abarca las principales arterias de la ciudad. Los corredores restringidos son los siguientes:

  1. Autopista Norte
  2. Autopista Sur
  3. Avenida NQS
  4. Avenida Boyacá
  5. Avenida Ciudad de Cali
  6. Avenida Las Américas
  7. Avenida Suba
  8. Calle 26 o Avenida El Dorado
  9. Calle 80
  10. Carrera Séptima
  11. Avenida Centenario o Calle 13
  12. Avenida Guayacanes
  13. Avenida La Esperanza
  14. Avenida Villavicencio
  15. Avenida Circunvalar
  16. Calle 53
  17. Calle 63
  18. Carrera 60
  19. Avenida Carrera 68
Dibujo de una motocicleta junto a una señal de prohibición, texto y cinco recuadros que contienen esquemas gráficos de calles e intersecciones.
Estos son los 19 corredores viales con restricción de tránsito nocturno para motocicletas en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las excepciones a la prohibición de circulación de motos:

  • Las pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia y socorro, y entidades de prevención y salud.
  • Las de empresas de seguridad privada en servicio, cuyos ocupantes deberán portar identificación oficial y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
  • Las que transporten personas en condición de discapacidad.
  • Las que presten servicios para aseguradoras y personas jurídicas que brinden asistencia de conductor elegido o asistencia técnica automotriz.
  • Las de empresas de servicios públicos domiciliarios, con identificación oficial.
  • Las que integren la caravana presidencial o estén destinadas al servicio diplomático o consular.
  • Las utilizadas para el control operacional y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con identificación oficial.
  • Las vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que presten servicios de mensajería o domicilio, siempre que cuenten con logos, distintivos e identificación visible.
El Distrito prohibió los recorridos temáticos de motociclistas conocidos como rodadas del terror por motivos de seguridad y convivencia - crédito Movilidad Bogotá
El Distrito prohibió los recorridos temáticos de motociclistas conocidos como rodadas del terror por motivos de seguridad y convivencia - crédito Movilidad Bogotá

Durante su intervención, la secretaria de Movilidad aseguró que el objetivo de la medida también implica que se permita que quienes trabajan con este medio de transporte lo puedan hacer, siempre y cuando cuenten con la documentación correspondiente.

“Aquí también hay un mensaje muy importante. Permitimos que las personas que están trabajando con su motocicleta y tienen las debidas credenciales puedan circular. Tendremos 21 puestos de control en la ciudad que estarán revisando también que a los motociclistas que tengan estas excepciones no se les imponga ningún tipo de sanción”, resaltó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad.

Temas Relacionados

BogotáHalloweenMotocicletasRestricciones de movilidadColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Desde un taxi abandonaron a una persona inconsciente en plena calle en Bogotá y posteriormente el hombre fue víctima de robo: este es el video

La Policía trasladó al hombre para recibir atención, mientras se desconoce su identidad, estado de salud y las circunstancias que precedieron al hecho

Desde un taxi abandonaron a una persona inconsciente en plena calle en Bogotá y posteriormente el hombre fue víctima de robo: este es el video

Corte Suprema ordenó al Hospital de Sincelejo proteger a ingeniera que denunció presunto acoso sexual: “Me quedé paralizada”

El alto tribunal exigió definir en 48 horas una medida con enfoque de género para garantizar las condiciones laborales y de salud de María Carolina Ruiz Martínez

Corte Suprema ordenó al Hospital de Sincelejo proteger a ingeniera que denunció presunto acoso sexual: “Me quedé paralizada”

Benfica le pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol investigar al árbitro que expulsó al colombiano Jhon Jáder Durán en la victoria ante Santa Clara por la Liga

El conjunto portugués cuestiona que Cláudio Pereira justificara la roja con expresiones que admitió no entender y reclama al Consejo de Disciplina una revisión rigurosa del caso antes de resolver la situación del delantero colombiano

Benfica le pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol investigar al árbitro que expulsó al colombiano Jhon Jáder Durán en la victoria ante Santa Clara por la Liga

Por el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, abrieron investigación disciplinaria contra el exfiscal Mario Burgos por tortura psicológica contra una de las condenadas

El proceso, abierto el 2 de octubre de 2026, tiene como ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro

Por el caso del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, abrieron investigación disciplinaria contra el exfiscal Mario Burgos por tortura psicológica contra una de las condenadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Villalobos contó cómo afronta su separación de Camila Santamaría, la madre de su hija: “Poniéndole orden a mi vida”

Sebastián Villalobos contó cómo afronta su separación de Camila Santamaría, la madre de su hija: “Poniéndole orden a mi vida”

Belén Alonso respondió con un video que se volvió viral a quienes la atacan en redes y le piden irse de Colombia: “Ya estoy en México, relájense”

La actriz Alina Lozano confrontó la versión de su ex Jim Velásquez sobre su matrimonio: “Que diga cuántos millones se ganó”

Marcela Reyes se refirió a las acusaciones de la mamá de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

Planeta Rica producciones, la empresa que contrató a Egidio Cuadrado se refirió a la polémica por publicación de la hija de la viuda del acordeonero: “El reconocimiento de una pensión corresponde al Sistema General de Pensiones”

Deportes

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Benfica le pidió a la Federación Portuguesa de Fútbol investigar al árbitro que expulsó al colombiano Jhon Jáder Durán en la victoria ante Santa Clara por la Liga

Así avanzan las obras de renovación del Atanasio Girardot de Medellín: desmontaron la cubierta de la tribuna occidental

Teófilo Gutiérrez, leyenda de River Plate, aseguró que Boca Juniors será el campeón de la Copa Sudamericana 2026: “Son un gran equipo”

Kevin Parra, figura de Nacional, se disculpó tras su polémico en vivo en donde llamó “fracasados” a sus críticos: “No fue la manera de transmitir el mensaje”