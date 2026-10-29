Restricciones para motociclistas en Bogotá comienzan este jueves 29 de octubre: estas son las vías por donde no podrán circular a partir de las 8:00 de la noche

Agentes de Movilidad de Bogotá realizan un control vial frente a un grupo numeroso de motociclistas con disfraces en una avenida de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía de Bogotá anunció restricciones para la circulación de motocicletas entre el jueves 29 de octubre y el martes 3 de noviembre de 2026, en el marco de las celebraciones de Halloween, con el objetivo de prevenir siniestros viales y alteraciones al orden público durante el puente festivo.

Las medidas, comunicadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), contemplan dos prohibiciones diferenciadas:

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La primera prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero en toda la ciudad desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

La segunda restringe el tránsito de motos en 19 corredores viales estratégicos entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Estas son las restricciones nocturnas de movilidad para motocicletas en Bogotá fijadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para 19 corredores viales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas medidas rigen durante las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre. La restricción de parrillero finaliza el martes 3 de noviembre a las 6:00 a. m. y la de circulación en corredores, a las 4:00 a. m.

Las restricciones buscan proteger la vida durante las celebraciones nocturnas

“El día de Halloween es muy importante para nuestras niñas y niños en la ciudad y las medidas que les vamos a presentar tienen ese objetivo: que podamos regresar seguros a casa y celebrar en familia”, afirmó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad durante una rueda de prensa informando la medida.

Además de las restricciones a la circulación, las tradicionales rodadas del terror —concentraciones de motociclistas disfrazados que recorren las calles de la capital— quedan prohibidas durante el periodo festivo.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá anuncia restricciones nocturnas para la circulación de motocicletas y acompañantes durante las celebraciones de Halloween. (@Sectormovilidadbog/X)

La SDM también comunicó las medidas a través de la red social X: “🎃 Para vivir un Halloween más seguro, hoy presentamos las medidas que se implementarán en Bogotá para prevenir siniestros viales y proteger la vida. 🏍️ Parrillero: restricción en toda la ciudad, de 6:00 p. m. a 6:00 a. m. 🚫 Circulación de motos: restricción en 19 corredores viales, de 8:00 p. m. a 4:00 a. m. Ambas medidas aplican las noches del 29, 30 y 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre”, indicó @SectorMovilidad.

Los 19 corredores donde no podrán circular las motos de noche

La prohibición de tránsito nocturno para motocicletas abarca las principales arterias de la ciudad. Los corredores restringidos son los siguientes:

Autopista Norte Autopista Sur Avenida NQS Avenida Boyacá Avenida Ciudad de Cali Avenida Las Américas Avenida Suba Calle 26 o Avenida El Dorado Calle 80 Carrera Séptima Avenida Centenario o Calle 13 Avenida Guayacanes Avenida La Esperanza Avenida Villavicencio Avenida Circunvalar Calle 53 Calle 63 Carrera 60 Avenida Carrera 68

Estos son los 19 corredores viales con restricción de tránsito nocturno para motocicletas en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las excepciones a la prohibición de circulación de motos:

Las pertenecientes a la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia y socorro, y entidades de prevención y salud.

Las de empresas de seguridad privada en servicio, cuyos ocupantes deberán portar identificación oficial y autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las que transporten personas en condición de discapacidad.

Las que presten servicios para aseguradoras y personas jurídicas que brinden asistencia de conductor elegido o asistencia técnica automotriz.

Las de empresas de servicios públicos domiciliarios, con identificación oficial.

Las que integren la caravana presidencial o estén destinadas al servicio diplomático o consular.

Las utilizadas para el control operacional y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con identificación oficial.

Las vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas o establecimientos de comercio que presten servicios de mensajería o domicilio, siempre que cuenten con logos, distintivos e identificación visible.

El Distrito prohibió los recorridos temáticos de motociclistas conocidos como rodadas del terror por motivos de seguridad y convivencia - crédito Movilidad Bogotá

Durante su intervención, la secretaria de Movilidad aseguró que el objetivo de la medida también implica que se permita que quienes trabajan con este medio de transporte lo puedan hacer, siempre y cuando cuenten con la documentación correspondiente.

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“Aquí también hay un mensaje muy importante. Permitimos que las personas que están trabajando con su motocicleta y tienen las debidas credenciales puedan circular. Tendremos 21 puestos de control en la ciudad que estarán revisando también que a los motociclistas que tengan estas excepciones no se les imponga ningún tipo de sanción”, resaltó María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad.