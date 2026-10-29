Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casarán en la Catedral de Sal de Zipaquirá: hora, código de vestuario y otros detalles

Todo lo que debe saber sobre el matrimonio entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en la Catedral de Sal en Zipaquirá (crédito @pipebueno/IG)

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Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casan el jueves 29 de octubre de 2026 en Colombia, el punto de llegada de un camino que comenzó en 2019, cuando la creadora de contenido y el cantante de música popular iniciaron su relación.

Lo que nació como un vínculo de amistad y acompañamiento emocional para ella se transformó en amor, en familia y, finalmente, en una boda que el país del entretenimiento colombiano lleva años esperando.

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Esta historia de amor tiene un momento inicial preciso: el 23 de octubre de 2023, Pipe Bueno le pidió matrimonio a Luisa Fernanda W durante un viaje romántico a Dubái. Con ese gesto, la pareja —que ya compartía dos hijos, Máximo y Domenic, y un proyecto empresarial conjunto— dio el paso formal hacia el altar. Tres años después de ese compromiso, la ceremonia se concreta en suelo colombiano.

Pipe Bueno pidió matrimonio a Luisa Fernanda W frente al Burj Khalifa, en un repentino viaje que hicieron a Dubai - crédito @pipebueno/Instagram

La boda es el 29 de octubre a las 2:30 p. m. en la Catedral de Sal de Zipaquirá

La fecha quedó fijada para este jueves 29 de octubre de 2026. La ceremonia está programada para las 2:30 p. m. y el escenario elegido es la Catedral de Sal de Zipaquirá, uno de los sitios turísticos más reconocidos del departamento de Cundinamarca.

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Según información divulgada por el programa La red, de Caracol Televisión, después de la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se trasladarán a Arena MX, el espacio contiguo a Rancho MX, el restaurante temático que la pareja fundó en Cajicá, para la recepción y la fiesta.

La elección de Colombia como sede no fue inmediata. En algún momento, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno contemplaron casarse en México, pero finalmente decidieron celebrar en su país natal.

La influenciadora dijo que se siente agradecida por lo que le ha dado la capital del país - crédito @luisafernandaw/IG

“Elijo mi país, elijo la ciudad en donde vivo y la ciudad que me ha dado muchas oportunidades”, expresó la empresaria en redes sociales. El cantante, por su parte, señaló que la decisión también respondió a razones logísticas y al peso simbólico que Colombia tiene para la historia de ambos.

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Los invitados deberán cumplir un código de vestimenta de gala

La invitación virtual que circuló entre los asistentes combinó tonos blancos con las iniciales de la pareja, un paisaje de montañas y detalles de orquídeas.

Junto al diseño, quedaron claras las instrucciones de etiqueta: las mujeres deberán vestir de negro, con trajes largos y formales, mientras que los hombres deben cumplir con el código black tie, que incluye esmoquin y corbata negra. En cuanto a los regalos, según información del programa de variedades de Caracol Televisión, los novios priorizan compartir el momento con sus cercanos; para quienes deseen hacer un obsequio adicional, estará disponible la lluvia de sobres durante la recepción.

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La creadora de contenido analiza la posibilidad de organizar una experiencia especial con sus seguidoras, siguiendo el ejemplo de su despedida de soltera - crédito @luisafernandaw/Instagram

Reportes previos mencionaron una lista de invitados cercana a las 500 personas, entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la pareja.

La última noche de solteros incluyó una serenata sorpresa de Pipe a Luisa

La semana previa a la boda también estuvo marcada por celebraciones familiares. La pareja festejó el cumpleaños de su hijo menor, Domenic, con una fiesta inspirada en Michael Jackson, y tenían previstas actividades en torno al cumpleaños de Máximo.

La víspera del matrimonio, Luisa Fernanda W compartió imágenes de su última noche de soltera en una cena familiar íntima, para la que vistió un elegante traje blanco.

En ese encuentro estaban los padres de Luisa, la mamá de Pipe y sus cuñados. Fue en ese contexto que el cantante decidió sorprenderla con una serenata, uno de los últimos gestos románticos antes de convertirse en esposos.

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Luisa Fernanda y Pipe compartieron una cena familiar en su última noche de solteros junto a sus familias (crédito @luisafernandaw/IG)

La luna de miel aún no tiene destino ni fecha confirmados

Uno de los temas que la pareja dejó abiertos es el viaje posterior a la boda. Pipe Bueno manifestó su intención de viajar pronto después de la ceremonia, pero Luisa Fernanda W mencionó la posibilidad de postergarlo hasta 2027 por compromisos laborales. Entre los destinos que han surgido en sus conversaciones aparecen Dubái, Italia y Maldivas, aunque ninguno ha sido confirmado. Lo que sí precisó el cantante es que el viaje, cuando se realice, será sin sus hijos.