Colombia

Descubra la mágica laguna que tiene forma de corazón y es una de las joyas ocultas de Medellín

El recorrido atraviesa la reserva San Sebastián-La Castellana y la vereda homónima, donde los visitantes encuentran un cuerpo de agua rodeado de bosques con una silueta en forma de corazón

La Laguna de Normandía conecta los municipios de Envigado y El Retiro a través de una ruta natural en Antioquia (Facebook/La Romera Corporación)
La Laguna de Normandía conecta los municipios de Envigado y El Retiro a través de una ruta natural en Antioquia (Facebook/La Romera Corporación)
Guardar

La caminata de siete horas hacia la Laguna de Normandía propone una ruta de dificultad intermedia entre Envigado y El Retiro, en Antioquia. El trayecto abarca cerca de 18 kilómetros y exige una condición física adecuada para completar la jornada.

La Laguna de Normandía es un cuerpo de agua rodeado de bosques, ubicado en los límites de ambos municipios, que se distingue por su forma de corazón. El lugar permite recorrer un entorno natural alejado del ruido urbano y observar panorámicas de las montañas antioqueñas.

PUBLICIDAD

El punto de partida para muchos viajeros está en el Alto del Escobero. Para llegar allí desde Medellín, la opción indicada es tomar un bus integrado del sistema Metro desde la estación Envigado.

La salida se realiza por el sector de Sofasa, cerca del puente peatonal sur, a las 7.30 a. m. La información de la actividad advierte que los buses circulan con una frecuencia aproximada de dos horas, por lo que recomienda llegar a tiempo.

El cuerpo hídrico de la Laguna de Normandía posee una silueta en forma de corazón rodeada de bosques (Facebook/La Romera Corporación)
El cuerpo hídrico de la Laguna de Normandía posee una silueta en forma de corazón rodeada de bosques (Facebook/La Romera Corporación)

Los pasajeros pueden usar una tarjeta Cívica con saldo disponible o pagar en efectivo el transporte integrado. Este detalle resulta necesario para quienes comienzan el recorrido en el sistema Metro.

PUBLICIDAD

El camino atraviesa una parte de la reserva ambiental San Sebastián-La Castellana y sigue por la vereda Normandía antes de llegar al destino. A lo largo de la caminata, los visitantes encuentran bosques y vistas sobre el paisaje montañoso del departamento.

La exigencia del sendero está valorada en 3,8 sobre 5. La recomendación para el grupo es avanzar sin afanes, conservar un ritmo constante y atender las indicaciones previstas para la actividad.

Cada persona debe llevar suficiente agua, refrigerios y almuerzo para la jornada. El equipaje también debe incluir calzado con buen agarre y ropa cómoda para transitar por senderos naturales.

La caminata abarca una distancia aproximada de 18 kilómetros y una duración estimada de siete horas (aventureros_pal_antioquia/IG)
La caminata abarca una distancia aproximada de 18 kilómetros y una duración estimada de siete horas (aventureros_pal_antioquia/IG)

El bloqueador solar, una gorra y un impermeable forman parte de los elementos aconsejados ante los cambios de las condiciones climáticas. La preparación permite afrontar la ruta con los recursos básicos para permanecer varias horas en el entorno.

La Laguna de Normandía ofrece una alternativa para quienes buscan conocer atractivos naturales menos transitados de Antioquia. Sus bosques y su ubicación entre Envigado y El Retiro convierten al recorrido en una opción de turismo de naturaleza.

Conozca la laguna de Samaná, Caldas: los atractivos de una antigua estructura volcánica inundada

La Laguna de San Diego ocupa una depresión volcánica en Samaná, en el oriente de Caldas, que registró tres periodos eruptivos hace cerca de 40.000, 22.000 y 16.000 años. La antigua estructura quedó inundada con el paso del tiempo y hoy concentra actividades de naturaleza y turismo.

El lugar no es un volcán activo ni un cráter en erupción. Los visitantes pueden recorrer la laguna, caminar por senderos cercanos, acceder a aguas termales y alojarse en la zona, dentro de un paisaje marcado por la vegetación, la fauna y las formaciones geológicas.

La Laguna de San Diego en Caldas ocupa una estructura volcánica inundada en el municipio de Samaná - crédito SGC
La Laguna de San Diego en Caldas ocupa una estructura volcánica inundada en el municipio de Samaná - crédito SGC

La Laguna de San Diego alcanza temperaturas cercanas a 30 °C en su parte central. El agua se vuelve aún más cálida hacia el norte, una condición que distingue a este cuerpo de agua situado en el corregimiento de San Diego.

El origen del lugar explica la promoción turística que invita a dormir “dentro de un volcán”. La precisión geológica es otra: los alojamientos están en el entorno de una estructura volcánica antigua que hoy permanece cubierta por agua.

Las investigaciones del Servicio Geológico Colombiano relacionan la laguna con un sistema compuesto por varias estructuras conectadas. Entre ellas aparece El Morro de San Diego, un cono de toba integrado al paisaje de esta zona caldense.

Un estudio publicado en 2023 en el Boletín Geológico del Servicio Geológico Colombiano concluyó que la depresión corresponde a un maar. Este tipo de formación puede originarse por explosiones producidas cuando el magma entra en contacto con agua subterránea.

Aquellos eventos dejan cavidades en el terreno. Luego, el agua puede acumularse en esas depresiones y formar lagos o lagunas, como sucedió en este sector de Samaná.

El organismo también documentó emisiones gaseosas esporádicas en el área. Estas manifestaciones forman parte de las características examinadas en el sistema y no constituyen, por sí solas, una señal de una erupción próxima.

Temas Relacionados

Laguna NormandíaEnvigado y El RetiroForma de corazónAntioquiaColombia-viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” recibe a los “Leones” en uno de los partidos más atractivos de la jornada en el campeonato colombiano

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Ocho capturados y seis unidades mineras destruidas en operativos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Sucre

Tropas de la Armada, el Ejército, la Policía y funcionario de la Fiscalía intervinieron actividades de extracción sin permisos en estas zonas, donde también retuvieron dos máquinas amarillas

Ocho capturados y seis unidades mineras destruidas en operativos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Sucre

Sinuano Día resultados de hoy jueves 29 de octubre: ganadores del último sorteo

Como todos los días, esta tradicional lotería colombiana divulgó la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día resultados de hoy jueves 29 de octubre: ganadores del último sorteo

Alza del dólar y llegada de Temu y Shein influirían en la crisis de seguridad de Cúcuta, según el alcalde Jorge Acevedo: “Eso afecta”

Las palabras del mandatario local le valieron críticas en redes sociales debido a la situación crítica de orden público que vive la capital de Norte de Santander

Alza del dólar y llegada de Temu y Shein influirían en la crisis de seguridad de Cúcuta, según el alcalde Jorge Acevedo: “Eso afecta”

Congresistas demócratas piden a Marco Rubio no apoyar un eventual reinicio de fumigaciones aéreas en Colombia: “Representa una amenaza significativa”

La bancada solicitó explicaciones sobre la postura de Washington y alertó por el eventual uso de glufosinato de amonio

Congresistas demócratas piden a Marco Rubio no apoyar un eventual reinicio de fumigaciones aéreas en Colombia: “Representa una amenaza significativa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Maluma dio pistas de los países que visitará en su próxima gira mundial: ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica estarían en la lista

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se casarán en la Catedral de Sal de Zipaquirá: hora, código de vestuario y otros detalles

Poncho Zuleta aplazó otros cuatro conciertos en Estados Unidos para estar pendiente de la salud de su hijo Kbeto tras el trágico accidente

La banda colombiana Morat detuvo su concierto en Madrid para expresar solidaridad tras el accidente ferroviario: “Nuestra carrera empezó en este país”

Deportes

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Atlético Nacional vs. Santa Fe - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Entrenador del Ineos reveló detalles de la crisis de Egan Bernal que lo llevó a pensar en el retiro: “No le basta con terminar décimo”

Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación contractual de ‘Juanfer’ Quintero y criticó a Amaranto Perea como entrenado del Independiente Medellín: “Parece que no se habla con los jugadores”

Así fue la charla entre Mauricio “Chicho” Serna y Álvaro Montero para lograr que el arquero colombiano llegara a Boca Juniors: “Me lo encontré en Medellín”

Conmebol alertó por venta no autorizada de boletas y paquetes para la final Boca Juniors vs. Mineiro de la Copa Sudamericana en Barranquilla