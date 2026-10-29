Descubra la mágica laguna que tiene forma de corazón y es una de las joyas ocultas de Medellín

La Laguna de Normandía conecta los municipios de Envigado y El Retiro a través de una ruta natural en Antioquia (Facebook/La Romera Corporación)

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La caminata de siete horas hacia la Laguna de Normandía propone una ruta de dificultad intermedia entre Envigado y El Retiro, en Antioquia. El trayecto abarca cerca de 18 kilómetros y exige una condición física adecuada para completar la jornada.

La Laguna de Normandía es un cuerpo de agua rodeado de bosques, ubicado en los límites de ambos municipios, que se distingue por su forma de corazón. El lugar permite recorrer un entorno natural alejado del ruido urbano y observar panorámicas de las montañas antioqueñas.

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El punto de partida para muchos viajeros está en el Alto del Escobero. Para llegar allí desde Medellín, la opción indicada es tomar un bus integrado del sistema Metro desde la estación Envigado.

La salida se realiza por el sector de Sofasa, cerca del puente peatonal sur, a las 7.30 a. m. La información de la actividad advierte que los buses circulan con una frecuencia aproximada de dos horas, por lo que recomienda llegar a tiempo.

El cuerpo hídrico de la Laguna de Normandía posee una silueta en forma de corazón rodeada de bosques (Facebook/La Romera Corporación)

Los pasajeros pueden usar una tarjeta Cívica con saldo disponible o pagar en efectivo el transporte integrado. Este detalle resulta necesario para quienes comienzan el recorrido en el sistema Metro.

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El camino atraviesa una parte de la reserva ambiental San Sebastián-La Castellana y sigue por la vereda Normandía antes de llegar al destino. A lo largo de la caminata, los visitantes encuentran bosques y vistas sobre el paisaje montañoso del departamento.

La exigencia del sendero está valorada en 3,8 sobre 5. La recomendación para el grupo es avanzar sin afanes, conservar un ritmo constante y atender las indicaciones previstas para la actividad.

Cada persona debe llevar suficiente agua, refrigerios y almuerzo para la jornada. El equipaje también debe incluir calzado con buen agarre y ropa cómoda para transitar por senderos naturales.

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La caminata abarca una distancia aproximada de 18 kilómetros y una duración estimada de siete horas (aventureros_pal_antioquia/IG)

El bloqueador solar, una gorra y un impermeable forman parte de los elementos aconsejados ante los cambios de las condiciones climáticas. La preparación permite afrontar la ruta con los recursos básicos para permanecer varias horas en el entorno.

La Laguna de Normandía ofrece una alternativa para quienes buscan conocer atractivos naturales menos transitados de Antioquia. Sus bosques y su ubicación entre Envigado y El Retiro convierten al recorrido en una opción de turismo de naturaleza.

Conozca la laguna de Samaná, Caldas: los atractivos de una antigua estructura volcánica inundada

La Laguna de San Diego ocupa una depresión volcánica en Samaná, en el oriente de Caldas, que registró tres periodos eruptivos hace cerca de 40.000, 22.000 y 16.000 años. La antigua estructura quedó inundada con el paso del tiempo y hoy concentra actividades de naturaleza y turismo.

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El lugar no es un volcán activo ni un cráter en erupción. Los visitantes pueden recorrer la laguna, caminar por senderos cercanos, acceder a aguas termales y alojarse en la zona, dentro de un paisaje marcado por la vegetación, la fauna y las formaciones geológicas.

La Laguna de San Diego en Caldas ocupa una estructura volcánica inundada en el municipio de Samaná - crédito SGC

La Laguna de San Diego alcanza temperaturas cercanas a 30 °C en su parte central. El agua se vuelve aún más cálida hacia el norte, una condición que distingue a este cuerpo de agua situado en el corregimiento de San Diego.

El origen del lugar explica la promoción turística que invita a dormir “dentro de un volcán”. La precisión geológica es otra: los alojamientos están en el entorno de una estructura volcánica antigua que hoy permanece cubierta por agua.

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Las investigaciones del Servicio Geológico Colombiano relacionan la laguna con un sistema compuesto por varias estructuras conectadas. Entre ellas aparece El Morro de San Diego, un cono de toba integrado al paisaje de esta zona caldense.

Un estudio publicado en 2023 en el Boletín Geológico del Servicio Geológico Colombiano concluyó que la depresión corresponde a un maar. Este tipo de formación puede originarse por explosiones producidas cuando el magma entra en contacto con agua subterránea.

Aquellos eventos dejan cavidades en el terreno. Luego, el agua puede acumularse en esas depresiones y formar lagos o lagunas, como sucedió en este sector de Samaná.

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El organismo también documentó emisiones gaseosas esporádicas en el área. Estas manifestaciones forman parte de las características examinadas en el sistema y no constituyen, por sí solas, una señal de una erupción próxima.