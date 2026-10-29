Colombia

Capturan a un hombre que estaría implicado en el feminicidio de una colombiana en Noruega: sería su pareja sentimental

El caso se suma al de la connacional Grey Noralba Sanmartín Villalba, asesinada días antes por su novio en Italia

crédito archivo Colprensa/Luisa González
crédito archivo Colprensa/Luisa González
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Continúan las pesquisas por parte de los agentes de criminalística en Noruega luego de que se reportó el homicidio de una mujer de nacionalidad colombiana de 35 años.

La connacional fue encontrada muerta en una vivienda de Ringerike, y la policía arrestó a un hombre de unos 40 años, quien enfrenta cargos por asesinato.

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Las autoridades aún no han logrado ubicar a los familiares de la víctima en su país de origen, por lo que se mantiene la búsqueda, luego de que el consulado colombiano en Oslo confirmó los hechos.

El hombre, que mantenía una relación sentimental con la mujer, aceptó la prisión preventiva y quedó detenido por cuatro semanas.

Durante las dos primeras semanas tendrá restricciones para recibir visitas y correspondencia, destacó el portal nórdico Nettavisen.

La mujer había llegado a Noruega a comienzos de septiembre y residía con el acusado, y su cuerpo fue hallado durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026 en la residencia ubicada en el poblado al noroeste de Oslo.

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Kripos y el consulado colombiano buscan a los familiares de la víctima

La Policía Nacional de Noruega, a través de su unidad de investigación criminal Kripos, asumió la tarea de notificar a los parientes de la colombiana.

El consulado de Colombia también participa en las gestiones, aunque hasta el jueves 29 de octubre no se había conseguido contactar a la familia.

El consulado indicó al mismo portal informativo noruego que los intentos para ubicar a los allegados se habían extendido durante varios días. La dificultad radica, en parte, en que la identidad usada por la víctima en sus perfiles de redes sociales no correspondía a su nombre legal en Colombia.

“No hemos logrado encontrar a la familia de la mujer”, indicaron desde la representación consular.

De otro lado, la fiscal policial Ann Iren Svane Mathiassen reveló que Kripos continúa con el proceso de notificación y advirtió que estos trámites pueden requerir tiempo.

“La experiencia indica que puede tomar tanto semanas como meses”, señaló en un correo citado por el mismo diario local.

La Policía sostiene que el nombre usado en Facebook no debe retrasar el trámite

El caso abrió un proceso penal contra el hombre detenido, cuya identidad no fue divulgada.

La Policía informó que ha colaborado con la investigación y que dio su consentimiento para quedar bajo custodia mientras avanzan las diligencias.

La medida de prisión preventiva se dictó el martes 27 de octubre, con prohibición de visitas y comunicaciones escritas durante las dos primeras semanas.

La víctima había llegado al país escandinavo al inicio de septiembre, pocas semanas antes de su muerte y, junto al acusado, tenían domicilio en la vivienda donde ocurrió el hallazgo.

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