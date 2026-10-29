Colombia

Salario mínimo de 2027: Fenalco propuso que el aumento esté por debajo del 9%

El presidente de Fenalco sostuvo que la discusión entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras debe buscar un punto de equilibrio en el salario mínimo

Crowe Colombia evaluó tres escenarios de incremento del salario mínimo en Colombia para 2027 con variaciones de 6,29%, 8% y 10% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Las declaraciones de Jaime Alberto Cabal fueron hechas desde Cartagena (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, consideró que el ajuste del salario mínimo para 2027 debería mantenerse por debajo del 9%.

Desde Cartagena, el dirigente gremial explicó que la definición del incremento dependerá, entre otros elementos, de la evolución de la inflación durante el cierre de 2026 y de los indicadores de productividad. A su juicio, ambos factores deben orientar la discusión entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

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“El ajuste salarial debe hacerse con el rigor del concepto de mantener el poder adquisitivo de los salarios. Y eso se sostiene con dos factores, que son los que siempre se han analizado: la inflación y la productividad. De ahí en adelante, todo lo demás se vuelve populista”, afirmó Cabal.

Jaime Alberto Cabal explicó que la definición del incremento dependerá, entre otros elementos, de la evolución de la inflación durante el cierre de 2026 (John Paz/Colprensa)
Jaime Alberto Cabal explicó que la definición del incremento dependerá, entre otros elementos, de la evolución de la inflación durante el cierre de 2026 (John Paz/Colprensa)

El jefe de Fenalco pidió que la negociación se adelante con criterios técnicos y económicos. Según planteó, el objetivo debe ser alcanzar un aumento que preserve el poder adquisitivo de los empleados sin trasladar presiones excesivas a los costos laborales y a los precios.

“Nosotros consideramos que el incremento del salario mínimo debería estar aproximadamente en el 9%, dependiendo de cómo termine la inflación en estos meses. Pero creemos que será una negociación seria y prudente”, aseveró el presidente de Fenalco.

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Otras propuestas

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) buscará que el salario mínimo en Colombia tenga un aumento de al menos 10% para 2027. La propuesta será presentada ante la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que reúne al Gobierno, los gremios empresariales y las organizaciones sindicales.

El presidente de la CUT, Nelson Alarcón, adelantó que la central defenderá un ajuste de dos dígitos durante las conversaciones. La cifra que finalmente presentará el sindicato aún no fue definida, aunque el planteamiento establece un piso para la negociación.

Una mano sostiene un billete de 50.000 pesos colombianos sobre una mesa de madera. Otros billetes, monedas, un recibo y una calculadora están visibles.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) buscará que el salario mínimo en Colombia tenga un aumento de al menos 10% para 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Le apuntamos a que el incremento sea de dos dígitos”, afirmó Alarcón en el programa Rounds FM, de La FM. Un aumento de esa magnitud implicaría una variación mínima del 10% frente al salario vigente, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para el dirigente sindical, la discusión no debe limitarse a establecer un porcentaje anual. Alarcón sostuvo que la mesa debe evaluar la distribución de los ingresos, la productividad de la economía, la creación de puestos de trabajo y la capacidad de compra de las familias.

La CUT plantea que el próximo ajuste se base en el principio constitucional del salario mínimo vital y móvil. Bajo ese criterio, el ingreso de un trabajador debe alcanzar para atender necesidades básicas, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

Alarcón señaló que el alza debe reconocer la participación de los empleados en los resultados de las compañías y en la actividad económica nacional. La posición sindical apunta a que el incremento contribuya a recuperar el ingreso real de los hogares afectados por el costo de vida.

El antecedente más alto citado dentro de la central obrera fue la propuesta del expresidente de la CUT, Fabio Arias, quien había planteado un incremento de 38,5%. Alarcón no confirmó si esa cifra será retomada en la negociación que definirá el valor aplicable desde el 1 de enero de 2027.

La discusión anticipa diferencias entre las partes que integran la mesa. Si empresarios, sindicatos y Gobierno no alcanzan un acuerdo, el Ejecutivo podrá establecer el aumento por decreto, como ocurrió en negociaciones de años anteriores.

La ministra de Trabajo Natalia López liderará la concertación del salario mínimo de Colombia para 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
La CUT plantea que el próximo ajuste se base en el principio constitucional del salario mínimo vital y móvil (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor de derecho laboral e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, Giovanni González, pidió ampliar el alcance del debate. A su juicio, el análisis no debería concentrarse solo en la inflación o en los trabajadores que cuentan con contratos formales.

El académico propuso incorporar variables relacionadas con la competitividad de las empresas, la situación de los trabajadores independientes y las brechas económicas entre las regiones del país. Estos elementos, según su planteamiento, pueden incidir en los efectos que tenga el aumento sobre el empleo y la actividad productiva.

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