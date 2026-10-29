Entrenador del Ineos reveló detalles de la crisis de Egan Bernal que lo llevó a pensar en el retiro: “No le basta con terminar décimo”

Dario Cioni confirmó la presencia del ciclista colombiano en el primer campamento de pretemporada de la escuadra británica - crédito REUTERS/Stephanie Lecocq

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El ciclista colombiano Egan Bernal retomará la competición en 2027 con el Netcompany Ineos, después de haber cerrado anticipadamente su temporada tras el Tour de Francia para recuperar descanso, tranquilidad y motivación. Dario Cioni, director deportivo del equipo, aseguró a Bici.Pro, citado por Deportesrcn, que el corredor participó del primer campamento de pretemporada.

La decisión puso fin a los rumores sobre un posible retiro que circularon a comienzos de octubre en Europa. Bernal tiene contrato con la escuadra hasta finales de 2029 y expresó su intención de iniciar la próxima campaña.

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Cioni vinculó la determinación con la ambición deportiva de Bernal y su nivel de autoexigencia. El italiano afirmó que el corredor no se conforma con resultados alejados de los puestos de vanguardia.

El corredor proyecta iniciar su calendario de 2027 en Colombia con la defensa del campeonato nacional que ganó en 2025 y 2026 - crédito REUTERS/Gonzalo Fuentes

“Está claro que Bernal es un ganador, no está contento con haber terminado décimo” en el Giro de Italia, sostuvo el director deportivo en referencia a la actuación del colombiano en esa carrera. Tras participar en el Giro y el Tour, consideró que ya no se sentía en condiciones de competir y optó por anticipar el cierre de su calendario.

El integrante del cuerpo técnico del Netcompany Ineos había explicado también que Bernal “tomó un respiro del final de temporada”, una situación que el equipo ya había observado en otros corredores que afrontaron dos grandes vueltas en un mismo año.

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La carta de Egan Bernal con la reflexión sobre su rendimiento deportivo

El ciclista colombiano aclaró su situación competitiva a través de Instagram tras la difusión de versiones sobre un retiro definitivo-crédito @eganbernal/Instagram

El campeón del Tour de Francia de 2019 y del Giro de Italia de 2021 concluyó el Tour en el puesto 20 de la clasificación general. Después de esa carrera, eligió no disputar más pruebas durante 2026.

“Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que, a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo”, explicó Bernal en un comunicado.

El ciclista de Zipaquirá sostuvo que sus conversaciones con el equipo y su entorno coincidieron en la necesidad de otorgarle tiempo para afrontar la siguiente etapa “con la misma convicción y entrega” que mantuvo durante su carrera.

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La pausa no respondió a una lesión ni a una desvinculación del conjunto británico. El colombiano señaló que, tras años de sacrificios, victorias y momentos difíciles, aprendió que el ciclismo también debe permitirle disfrutar del recorrido y encontrar razones para continuar.

Bernal remarcó que su continuidad no estará determinada solo por mantener la actividad profesional. “Mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar”, afirmó, al condicionar su regreso a la motivación, la fortaleza física y mental y la posibilidad de ser competitivo.

El colombiano podría comenzar 2027 en su país como defensor del título nacional que conquistó en las ediciones de 2025 y 2026. Luego enfocaría su calendario en Europa, con la expectativa de volver a disputar posiciones destacadas en las grandes vueltas.

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El consejo de Nairo Quintana a Egan Bernal para las próximas temporadas

El ciclista colombiano Nairo Quintana habló con Infobae Colombia sobre la situación deportiva y la recuperación de Egan Bernal tras su accidente. Quintana expone su perspectiva sobre los desafíos de retomar el nivel de competencia y el futuro de su compatriota en el ciclismo profesional - crédito Infobae Colombia

Nairo Quintana considera que Egan Bernal continuará en el ciclismo profesional durante 2027, después de que el campeón del Tour de Francia descartara un retiro inmediato y confirmara que mantiene contrato con su equipo hasta finales de 2029. El corredor boyacense dijo que su compatriota atraviesa una etapa deportiva compleja, pero confió en que recuperará su nivel.

Quintana, excampeón del Giro de Italia de 2014 y presentado como pentacampeón colombiano, aseguró que no conversó con Bernal sobre las versiones que planteaban su posible retiro. “No, no, no hemos hablado nada”, afirmó en diálogo con Infobae Colombia.

La conversación entre ambos se centró en la exigencia de competir y en la ambición de obtener resultados. Quintana le transmitió a su compañero de selección: “Verdaderamente estar montando en bicicleta competitivo es una gran ganancia, pero claramente que nosotros estamos hechos para ganar y nos gusta ganar”.

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Para el corredor boyacense, los períodos sin resultados son difíciles en un deporte de élite. “Es difícil cuando entras en periodos así”, afirmó al referirse a las etapas de bajo rendimiento que puede atravesar un ciclista profesional.

Quintana atribuyó la posibilidad de recuperación al trabajo y a las condiciones que, a su juicio, distinguen a Bernal desde su llegada al pelotón. “Seguramente con el trabajo y la calidad que tiene saldrá adelante como muchas veces lo ha hecho”, sostuvo.

Bernal fue campeón del Tour de Francia en 2019 y ganó el Giro de Italia en 2021. Quintana proyectó una continuidad prolongada para su compatriota: “Yo creo que vamos a tener a Egan para un buen rato más”.

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