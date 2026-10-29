Karina García confirmó que su bebé ya puede nacer, pero reveló el problema que preocupa a su médico: “Ya está en posición”

Karina García habló de su parto: el motivo por el que aún no nace Baby K - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram

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Karina García aclaró que su bebé aún no nació porque el equipo médico debe definir si el parto podrá ser natural o requerirá una cesárea. La creadora de contenido explicó que el niño ya adoptó la posición adecuada para nacer, luego de haber permanecido sentado, pero su tamaño abrió una evaluación sobre la vía más segura para el nacimiento.

La antioqueña compartió la actualización el 28 de octubre a través de las historias de su cuenta de Instagram, después de que varios seguidores interpretaran su ausencia temporal de redes sociales como una señal de que ya había dado a luz. La influencer publicó una foto junto a su hijo Valentino, en la que mostró su avanzado embarazo, y aprovechó para despejar las versiones que circulaban.

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Karina García informó que el nacimiento de su bebé depende de la evaluación médica sobre la vía de parto más segura. - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

El bebé, a quien sus padres llaman por ahora Baby K, será el tercer hijo de Karina García y el primero de su relación con el cantante Kris R. La pareja todavía no reveló el nombre del niño, aunque la influencer adelantó que ambos querían que empezara con la letra K, en alusión a los nombres con los que se identifican.

El bebé ya se acomodó para nacer, pero persiste la duda sobre el parto

García contó que el bebé cambió de posición en las últimas horas. Hasta entonces, se encontraba sentado, una circunstancia que podía condicionar el tipo de nacimiento. Según explicó, el movimiento representó un avance en la recta final del embarazo, aunque no resolvió todas las dudas médicas.

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“Estamos cumpliendo semanas y quería contarles desde ayer que por fin Baby K está en posición para nacer; recuerden que estaba sentado”, escribió en una de sus publicaciones. La revelación puso fin a parte de la incertidumbre que existía sobre las condiciones previas al parto.

García contó que Baby K dejó la posición sentada en las últimas horas del embarazo - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

El principal motivo de preocupación está relacionado con el tamaño del bebé. La creadora de contenido aseguró que se trata de un “macrobebé”, expresión que utilizó para señalar que su desarrollo es mayor al que esperaba. Ese factor llevó al médico a evaluar si un parto vaginal es viable o si conviene programar una cesárea.

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“Hay un problemita: no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande”, indicó García. “Como les conté anteriormente, es un macrobebé, no es charlando”, agregó en el mensaje que compartió con sus casi seis millones de seguidores en Instagram.

La influencer sostuvo que el médico todavía no definió el procedimiento. Por ese motivo, no confirmó una fecha para el nacimiento ni precisó cuánto falta para que llegue su tercer hijo. La decisión quedará sujeta a la evolución de su estado y a la recomendación de los especialistas.

Karina García pidió no creer los rumores sobre el nacimiento

La expectativa por el parto aumentó luego de que la creadora de contenido pasara varias horas sin compartir publicaciones. Algunos usuarios asumieron que el bebé ya había nacido y difundieron versiones al respecto en redes sociales.

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García reapareció con imágenes de los regalos que recibió en los últimos días. Flores, cartas, chocolates y otros obsequios enviados por sus seguidores formaron parte de las historias que publicó. La fotografía junto a Valentino y su embarazo avanzado fue la señal más clara de que el parto aún no ocurrió.

Frente a la circulación de rumores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia pidió que sus seguidores esperen un anuncio de su parte. “Yo soy la única que les informaré cuando mi bebé nazca”, afirmó.

Karina García pidió a sus seguidores esperar su anuncio oficial sobre el nacimiento de Baby K. - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

El embarazo de García estuvo expuesto a una intensa conversación en redes sociales. Durante los últimos meses, la influencer enfrentó especulaciones sobre su relación con Kris R y sobre la paternidad del bebé. Las versiones surgieron, entre otros factores, después de que ambos ocultaran algunas imágenes que compartían en Instagram.

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Los dos volvieron a mostrar esas publicaciones más adelante, un gesto que fue interpretado por sus seguidores como una respuesta a las versiones de ruptura. Kris R también protagonizó apariciones públicas junto a García durante el embarazo. En un concierto en Bogotá, el cantante se arrodilló en el escenario y besó el vientre de la creadora de contenido.

El nombre de Baby K se conocerá después del nacimiento

La llegada del bebé también mantiene en reserva otro dato: su nombre. Karina García explicó que la elección tomó tiempo porque ella y el artista buscaban una opción que iniciara con K. Hasta ahora, la pareja solo se refiere al niño como Baby K.

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La influencer anticipó que revelará el nombre cuando anuncie oficialmente el nacimiento. Según contó, se trata de una elección que fue aprobada por ambos y que considera poco común.

La pareja eligió un nombre poco común que comenzará con la letra K. - crédito karinagarciaoficiall/Instagra

García ya es madre de Isabella y Valentino. La llegada de Baby K ampliará su familia y marcará el debut de Kris R como padre. En medio de las últimas semanas de embarazo, la creadora de contenido expresó que extrañará la conexión que construyó con su hijo durante la gestación, pese a las dificultades que atravesó.

Por ahora, sus seguidores esperan una nueva actualización sobre la decisión médica. El parto no tiene fecha confirmada y la cesárea continúa como una opción bajo evaluación, mientras Karina García insiste en que será la encargada de comunicar el nacimiento de su bebé.

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