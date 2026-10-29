Alza del dólar y llegada de Temu y Shein influirían en la crisis de seguridad de Cúcuta, según el alcalde Jorge Acevedo: “Eso afecta”

Las declaraciones se realizaron después de dos homicidios que se presentaron en Cúcuta, entre ellos, el de Miguel Castellanos - crédito Alcaldía de Cúcuta/Facebook

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En medio de la compleja situación de orden público que vive Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, cerca a la frontera con Venezuela, un episodio por parte del alcalde Jorge Acevedo le valió críticas en redes sociales, luego de declarar en una entrevista que parte de la crisis en el comercio, y sumada a la escalada de violencia, serían por culpa del aumento del dólar y tiendas virtuales como Temu o Shein.

El momento que se replicó en redes sociales fue producto de una pregunta que le hizo el periodista del portal regional NotiFrontera al mandatario local: “¿Qué decirle hoy a la gente que la percepción de inseguridad es mucho más fuerte y que a la gente le da miedo salir?"

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A lo anterior, Acevedo argumentó que la “economía tiene unos aspectos muy complejos. Nosotros tenemos, por un lado, la subida del dólar”, y que como desglosó, “hace que los precios o los costos para todos los comerciantes que vienen de Venezuela se les aumente en el 18.5% - 18.7%, y eso afecta directamente al comercio”.

En un segundo punto, el alcalde señaló que “otro de los aspectos que afectan a la ciudadanía es el comercio es las ventas en Temu, en Shein y por redes sociales”.

El comunicador se refirió también al miedo que tiene la gente al salir de sus viviendas, lo que provocó varias críticas en contra de Acevedo por justificar el panorama desolador en la capital nortesantandereana.

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Sus palabras no pasaron por alto en redes sociales, luego de que el portal Colombia Oscura difundió el fragmento de la entrevista.

Por esta razón, el veedor ciudadano Carlos Martín Rojas cuestionó las declaraciones de Acevedo, y compartió esta pregunta hacia el alcalde en un mensaje desde su cuenta de X: “¿O sea que los atracos son culpa del comercio electrónico? La desconexión con la realidad es total”.