Colombia

Maluma dio pistas de los países que visitará en su próxima gira mundial: ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica estarían en la lista

El cantante colombiano aludió a Madrid, Nueva York, Perú, Chile, Italia y otras plazas, aunque todavía no difundió fechas ni sedes para ‘Loco x Volver’

Maluma
Maluma dejó pistas sobre los posibles destinos de su nueva gira mundial - crédito @maluma/Instagram
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Maluma comenzó a publicar una serie de imágenes con referencias a ciudades y países que alimentaron las versiones sobre las posibles paradas de su próxima gira mundial, Loco x Volver Tour, prevista para desarrollarse entre 2027 y 2028.

El cantante colombiano compartió en sus redes sociales fotografías de carteles, calles y comercios de Medellín cuyos nombres remiten a destinos internacionales.

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Cada publicación estuvo acompañada por mensajes bajo una misma fórmula: “Loco x volver a…”. Aunque todavía no hay fechas ni ciudades confirmadas, los posteos abrieron especulaciones entre sus seguidores sobre un recorrido por Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

La primera pista que llamó la atención fue una imagen de Mercado Madrid, un local ubicado en Envigado. La referencia fue interpretada como un posible guiño a Madrid, una de las plazas que el artista podría incluir en la nueva etapa de presentaciones internacionales.

Los letreros en Colombia que abrieron las especulaciones sobre la gira

La dinámica se repitió con una postal de New York Plaza, que fue asociada con una eventual escala en Nueva York, y con una imagen de la Calle 55 Perú, en Medellín. En este último caso, Maluma escribió “Loco x volver a Perú”, un mensaje que despertó expectativas sobre un posible regreso a ese país.

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Maluma compartió imágenes de letreros y comercios con referencias a ciudades y países que sus seguidores asociaron con las posibles paradas de la gira “Loco x Volver” - crédito @maluma / Instagram
Maluma compartió imágenes de letreros y comercios con referencias a ciudades y países que sus seguidores asociaron con las posibles paradas de la gira “Loco x Volver” - crédito @maluma / Instagram

Las imágenes no necesariamente fueron tomadas en los destinos aludidos. Varios de los carteles forman parte del paisaje urbano de Medellín u otras ciudades de Colombia, donde existen calles, plazas y comercios bautizados con nombres de países, ciudades o referencias internacionales. Ese recurso visual le permitió al artista vincular distintos lugares del mundo con su ciudad natal.

La lista de publicaciones incluyó referencias a Francia, Córdoba —que sus seguidores asociaron con la ciudad argentina—, Italia, Bolivia, Chile, Orlando, Florida, El Salvador y Miami. Una de las fotografías mostró una pizzería de estética italiana, mientras que otras se centraron en señalizaciones urbanas y nombres de locales.

Por ahora, ninguna de esas imágenes constituye un anuncio oficial. La ausencia de fechas, recintos y promotoras confirmadas obliga a tratar cada publicación como una pista y no como la ratificación de una parada. La estrategia, de todos modos, coincide con el nombre de su próximo proyecto en vivo y con el tono de los mensajes que compartió.

Maluma compartió en redes sociales imágenes de carteles y comercios con referencias a posibles destinos de su próxima gira mundial, 'Loco x Volver Tour' - crédito @maluma / Instagram
Maluma compartió en redes sociales imágenes de carteles y comercios con referencias a posibles destinos de su próxima gira mundial, 'Loco x Volver Tour' - crédito @maluma / Instagram

‘Loco x Volver’ tendría fechas entre 2027 y 2028

El recorrido llevará el nombre de Loco x Volver, igual que el más reciente proyecto discográfico de Maluma. Según informaciones publicadas en los últimos días, la gira mundial se encuentra en desarrollo junto a Fénix Entertainment y tendría actividad entre 2027 y 2028, aunque el calendario todavía no fue divulgado.

Las referencias a Madrid, Nueva York, Perú, Chile, Argentina, Italia, Francia y ciudades de Estados Unidos sugieren un itinerario de alcance internacional. También permitirían anticipar una división por regiones, con fechas en América Latina, el mercado hispano de Estados Unidos y varias capitales europeas.

La eventual presencia de Madrid tendría un peso especial por el vínculo del cantante con el público español, mientras que Nueva York, Miami y Orlando representarían posibles escalas en Estados Unidos. En América Latina, las pistas abarcan países donde Maluma ya se presentó en giras anteriores, como Perú, Chile, Argentina y El Salvador.

Maluma compartió en redes sociales imágenes de carteles y comercios con referencias a posibles destinos de su próxima gira mundial, 'Loco x Volver Tour' - crédito @maluma / Instagram
Maluma compartió en redes sociales imágenes de carteles y comercios con referencias a posibles destinos de su próxima gira mundial, 'Loco x Volver Tour' - crédito @maluma / Instagram

El anuncio oficial definirá si las pistas se convierten en fechas

Las publicaciones permiten trazar una posible ruta, pero aún no aclaran cuántas ciudades integrarán la gira, qué países tendrán más de una fecha ni cuándo comenzará la venta de entradas. Tampoco se conoce si las referencias a Bolivia, El Salvador o Miami responden a conciertos propios, festivales o escalas dentro de una misma etapa regional.

La confirmación dependerá del anuncio formal de Maluma, su equipo y la promotora. Hasta entonces, los carteles de Medellín funcionan como una campaña en redes sociales que mantiene abierta la expectativa alrededor de Loco x Volver y de los países que podrían recibir al artista colombiano entre 2027 y 2028.

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