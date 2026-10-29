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Batallón Colombia N.º 3: así es el despliegue militar que mantiene a Colombia en una zona clave en el corazón del Sinaí, entre Egipto e Israel

Juan Camilo Ubaque, instructor de la única misión militar de infantería latinoamericana en esta región del mundo, habló con Infobae Colombia sobre los detalles del entrenamiento de los soldados del equipo

Integrantes del Batallón Colombia N.º 3 realizan labores de verificación y patrullaje en la península del Sinaí - crédito Ejército Nacional
Integrantes del Batallón Colombia N.º 3 realizan labores de verificación y patrullaje en la península del Sinaí - crédito Ejército Nacional
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El Batallón Colombia N.º 3 cumple, desde 1982, una misión de observación, patrullaje y verificación del tratado de paz en la península del Sinaí, entre Egipto e Israel.

En las últimas semanas se conoció que el Ejército Nacional envió a 138 militares a esta misión internacional en Egipto, destinada a preservar la estabilidad en Oriente Medio. La presencia de soldados colombianos en este punto del mundo, cercano a zonas de conflicto internacional, explica por qué el país es la única nación latinoamericana con un batallón de infantería en estas latitudes, entre una nación africana y una asiática.

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Más de 15 mil militares colombianos han participado en los 128 relevos del Batallón Colombia N.º 3 desde 1982 - crédito Ejército Nacional
Más de 15 mil militares colombianos han participado en los 128 relevos del Batallón Colombia N.º 3 desde 1982 - crédito Ejército Nacional

Para Juan Camilo Ubaque, instructor de la unidad, analista, docente e investigador militar, su presencia constituye un “activo geoestratégico para Colombia” por su papel en la supervisión de una zona desmilitarizada vinculada a los acuerdos de paz entre ambos países.

Ningún otro país de la región latinoamericana custodia tantos kilómetros de una zona desmilitarizada para un acuerdo de paz”, explicó Ubaque en diálogo con Infobae Colombia.

La unidad forma parte de la Fuerza Multinacional de Observadores (MFO), mecanismo creado tras el Protocolo de 1981 entre Egipto e Israel. Su tarea se concentra en la Zona C del Sinaí, donde los soldados verifican el cumplimiento de las disposiciones de desmilitarización derivadas de los acuerdos de Camp David de 1979.

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Según la información suministrada por Ubaque, el contingente colombiano ha completado 128 relevos y ha desplegado a más de 15 mil hombres y mujeres durante sus 44 años de presencia en ese territorio.

El Ejército de Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores en la península del Sinaí desde el 12 de marzo de 1982 - crédito Colprensa
El Ejército de Colombia integra la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores en la península del Sinaí desde el 12 de marzo de 1982 - crédito Colprensa

El entrenador de los militares indicó que el área de responsabilidad de las tropas colombianas va desde el mar Mediterráneo hasta el golfo de Ácaba, en el mar Rojo, a lo largo de un terreno que describió como mayoritariamente desértico, “de costa a costa, desde el norte hasta el sur”.

El Batallón Colombia N.º 3 tiene a su cargo la seguridad y el control operacional de Campo Norte, además de posiciones avanzadas en tres puntos remotos cercanos a la frontera con Israel. Desde esas instalaciones, los integrantes de la misión registran novedades, movimientos de tropas o presencias no autorizadas para que las discrepancias sean tramitadas por vías diplomáticas.

“Es una importancia internacional porque va lo mejor de lo mejor. Los uniformes que le dan a ellos es el uniforme desértico, porque es un teatro de operaciones totalmente desértico. La península del Sinaí es desértica en su 95%”.

Cómo es la formación de los uniformafos

En particular, uno de los puntos de interés corresponde con la capacitación de uniformados colombianos para efectos de tal representación. Por eso, en diálogo con este medio, Ubaque destacó que el contingente se distingue por la selección de su personal.

Es de los batallones más respetados, porque evidentemente el personal que va allá es personal que da objetivos estratégicos de alto valor, neutralización de amenazas y procesos administrativos, por temas de mérito, tanto hombres como mujeres”, afirmó.

El personal recibe preparación en bilingüismo, operaciones de paz, estabilidad y seguridad de bases antes de su despliegue - crédito Ejército
El personal recibe preparación en bilingüismo, operaciones de paz, estabilidad y seguridad de bases antes de su despliegue - crédito Ejército

De hecho, mencionó que los miembros de la unidad reciben preparación en bilingüismo, operaciones de paz, estabilidad, seguridad y defensa de bases antes de viajar al Sinaí.

El proceso está a cargo de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral (Esmai) del Ejército Nacional, dirigida por el teniente coronel Cristian Fernando Loaiza.

Es una preparación muy diferencial porque no es para combate táctico, fuerzas especiales u operaciones especiales, sino más para estabilidad y observación del tratado de los acuerdos de Camp David”, agregó.

Para Ubaque, esta experiencia ha convertido al contingente colombiano en una referencia para tareas de estabilización en territorios sensibles. “Ven a Colombia como un referente para la estabilización de zonas críticas a través de su mejor componente para llevar paz y seguridad internacional a la zona que conecta entre Asia y África”, concluyó.

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