Gobierno revisará impuestos de Shein, Temu y Amazon en la Ley de Ajuste Fiscal para “nivelar la cancha”

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, aseguró que el Ejecutivo analizará la carga tributaria de las plataformas internacionales - crédito @delaespriella_style/Instagram

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El Gobierno Nacional incluirá en la Ley de Ajuste Fiscal una revisión del tratamiento tributario de plataformas internacionales de comercio electrónico como Shein, Temu y Amazon, con el argumento de buscar condiciones más equilibradas frente a los comercios nacionales.

El anuncio fue realizado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, durante una intervención en Cartagena.

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Según informó Blu Radio, el funcionario respondió a una inquietud del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien preguntó por la posibilidad de que el Gobierno derogue el arancel del 40 % aplicado a importaciones de confecciones y ropa.

Gómez Amín aseguró que ese asunto puede ser revisado en una mesa de diálogo y señaló que, si el análisis concluye que debe eliminarse, el Gobierno estaría dispuesto a hacerlo.

“Nos sentamos, revisamos el tema y, si hay que derogarlo, se deroga inmediatamente”, afirmó.

Mauricio Gómez Amín - crédito Prensa Senado

Gobierno pone la lupa sobre plataformas internacionales

El ministro sostuvo que la discusión no se limitará a los aranceles sobre ropa y confecciones.

También indicó que la Ley de Ajuste Fiscal deberá revisar la forma como tributan las grandes plataformas de comercio electrónico que venden productos en Colombia.

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“Tenemos que revisar muy bien el tema de las plataformas, de Amazon, de Shein, de Temu. Tenemos que nivelar la cancha”, manifestó.

Gómez Amín argumentó que los comerciantes nacionales asumen costos relacionados con impuestos, arriendos y operación, por lo que considera necesario revisar si existen diferencias que generen ventajas frente a las compañías digitales internacionales.

“No es posible que ustedes paguen impuestos, que ustedes estén pagando arriendo, que ustedes estén pagando absolutamente todo lo que tienen que pagar y ellos no”, sostuvo.

El planteamiento corresponde a la posición expresada por el ministro y, con la información disponible, todavía no se han detallado nuevas tarifas, impuestos específicos, umbrales de compra o modificaciones concretas que serían incluidas en la iniciativa.

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Tampoco se informó si las eventuales medidas tendrían el mismo alcance para todas las plataformas internacionales o si existirían tratamientos diferenciados según el tipo de operación.

FILE PHOTO: Amazon logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Fenalco pide competencia en condiciones equitativas

El presidente de Fenalco respaldó la necesidad de revisar las condiciones en las que compiten los comercios colombianos frente a las plataformas extranjeras.

“Es indispensable que la competencia se desarrolle bajo condiciones equitativas y que los negocios nacionales no enfrenten desventajas frente a estos modelos de comercio electrónico”, señaló Cabal.

La discusión se produce en momentos en que las plataformas internacionales han ganado participación entre consumidores colombianos por su oferta de productos, precios y sistemas de entrega.

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Sin embargo, el anuncio del Gobierno se mantiene por ahora en una etapa de revisión dentro de la futura Ley de Ajuste Fiscal.

Gobierno también avanza con Ley de Antitrámites

Durante la misma intervención, Gómez Amín se refirió al trámite de la Ley de Antitrámites, Permisiología y Competitividad.

El ministro informó que el 27 de octubre fueron aprobados los primeros 37 artículos del proyecto en las comisiones sextas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes.

El funcionario expresó su expectativa de que la iniciativa pueda convertirse en ley antes de que finalice 2026.

Según Gómez Amín, el proyecto busca simplificar procedimientos para comerciantes e inversionistas y reducir cargas administrativas.

También destacó que la iniciativa habría recibido respaldo de sectores políticos distintos al Gobierno, incluido el Pacto Histórico.

El debate tributario sobre Shein, Temu y Amazon quedará ahora sujeto al contenido definitivo que presente el Ejecutivo dentro de la Ley de Ajuste Fiscal y a la discusión que posteriormente se produzca en el Congreso.

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Por ahora, el Gobierno ha anunciado la intención de revisar el esquema vigente, pero no ha definido públicamente qué cambios concretos aplicaría a las compras realizadas a través de estas plataformas.