Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, hora y dónde ver en Colombia la 19° carrera de la temporada 2026

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá la carrera 19 de la temporada 2026 de Fórmula 1, en el mismo fin de semana del Día de Muertos, correspondiente al Gran Premio de la Ciudad de México - crédito Daniel Becerril/REUTERS

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El Autódromo Hermanos Rodríguez abrirá sus puertas en el fin de semana del Día de Muertos para celebrar la fecha 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, una cita en la que Andrea Kimi Antonelli podría coronarse campeón del mundo con solo terminar entre los nueve primeros, mientras Sergio “Checo” Pérez regresa a su país natal para disputar su Gran Premio número 300.

El piloto italiano de Mercedes-AMG Petronas llega a la Ciudad de México con una ventaja de 123 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, y de 124 sobre Lewis Hamilton, de Ferrari, gracias a su victoria el pasado fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin, correspondiente al Gran Premio de Estados Unidos.

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Con un máximo de 125 puntos disponibles en las cinco carreras restantes, el italiano sellará el título si termina noveno o mejor en el Autódromo Hermanos Rodríguez, o si ninguno de sus dos rivales gana la carrera. Sin embargo, los reportes desde Mercedes de un contagio viral por parte del piloto ponen en vilo su condición de cara al domingo.

Andrea Kimi Antonelli puede consagrarse campeón mundial de Fórmula 1 si finaliza entre los primeros nueve puestos en el Autódromo Hermanos Rodríguez - crédito Kaylee Greenlee/REUTERS

En la tabla de constructores, Mercedes lidera con 607 puntos, seguido por Ferrari con 474, una diferencia de 133 unidades. En un escenario donde las “flechas plateadas” sumen una diferencia de 39 puntos o más sobre los de Maranello, también podrían estar celebrando el mundial por equipos en Ciudad de México.

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Pero incluso más allá de la disputa por el título, el subcampeonato en ambos mundiales está reñido entre los pilotos. Y es que la diferencia entre el segundo George Russell y el sexto, el vigente campeón Lando Norris, es de apenas 31 puntos. Entre las escuderías, el tercer lugar está empatado entre Red Bull Racing y McLaren, algo coherente con la mejora del equipo austriaco desde el parón veraniego, y la irregularidad de los de Woking a lo largo de la temporada.

Checo Pérez disputa su carrera número 300 en casa

Sergio Pérez disputa su Gran Premio número 300 en su carrera de casa en la máxima categoría, a poco de conocerse su extensión de contrato con la escudería Cadillac hasta 2029 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El mexicano volverá a competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de ausentarse en la edición de 2025 por su salida de Red Bull el año anterior.

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El piloto tapatío, que se incorporó a Cadillac para esta temporada, celebrará su Gran Premio número 300 en la máxima categoría en el mismo fin de semana de su regreso al trazado azteca, y pocas horas después de anunciarse la extensión de su contrato hasta 2029 con el equipo norteamericano, que hizo su debut este año en Fórmula 1.

“El año pasado no corrí aquí, así que este año me hace muchísima ilusión volver; además, el hecho de que este sea mi Gran Premio número 300 es algo increíble”, declaró Pérez, según recogió ESPN México. Sus mejores resultados en esta pista fueron dos terceros lugares, logrados en 2021 y 2022 con Red Bull.

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El panorama deportivo del mexicano contrasta con la expectativa de la afición: Cadillac, que debuta esta temporada como escudería de expansión, no ha sumado puntos en el campeonato de constructores y ocupa el último lugar de la tabla, con 13 abandonos entre Pérez y su compañero Valtteri Bottas en las 18 carreras disputadas hasta ahora.

Diez pilotos cederán su monoplaza en la primera práctica

La primera sesión de entrenamientos libres del viernes tendrá un condimento adicional: diez escuderías cederán uno de sus monoplazas a pilotos novatos o reservas, en cumplimiento de la normativa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que exige otorgar rodaje oficial a corredores jóvenes.

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Gabriele Mini, actualmente cuarto en el mundial de pilotos de la Fórmula 2, será uno de los pilotos que se pruebe con un monoplaza de la Fórmula 1 en México. El italiano asumirá el lugar de Franco Colapinto - crédito Alpine/X

Entre los reemplazos figura Franco Colapinto, quien cederá su butaca de Alpine al italiano Gabriele Minì, de 21 años, en lo que será su debut en una sesión oficial de Fórmula 1. También saldrán de pista, entre otros, Russell, sustituido por Frederik Vesti; Max Verstappen, reemplazado por Ayumu Iwasa; y Lando Norris, cuyo lugar ocupará Leonardo Fornaroli. Ferrari es la única escudería que mantendrá a sus dos titulares durante toda la FP1.

Trazado y pronóstico del clima en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La altitud de 2.200 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de México reduce la carga aerodinámica y dificulta la refrigeración de los motores en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera se disputara sobre 71 vueltas - crédito F1

Con una carrera programada para desarrollarse sobre 71 vueltas, el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es el circuito de mayor altitud de todo el calendario. La menor densidad del aire reduce la carga aerodinámica de los monoplazas, dificulta la refrigeración de frenos y motores, y resta potencia a las unidades de combustión interna, de acuerdo con un análisis técnico publicado por Williams en su previa oficial del Gran Premio.

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El trazado mide 4,304 kilómetros, y consta de 17 curvas, con una recta principal de 1,2 kilómetros donde los monoplazas alcanzan algunas de las mayores velocidades de la temporada antes de una frenada exigente en la curva 1, el punto de adelantamiento más probable. El tramo medio, con una sucesión de curvas rápidas entre las curvas 7 y 11, exige precisión y estabilidad aerodinámica, mientras que el cierre de vuelta transcurre por el sector del Foro Sol, una secuencia de curvas lentas rodeada de gradas.

Una de las novedades de esta edición es el reasfaltado de buena parte del circuito, que incluye el tramo entre las curvas 16 y 1 —la recta principal— y el segmento entre las curvas 7 y 16. Según Pirelli, las características reales del nuevo pavimento solo se conocerán cuando los monoplazas comiencen a rodar.

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Pirelli llevará a México los tres compuestos más blandos de su gama: C3 como duro, C4 como medio y C5 como blando, un paso por debajo de los utilizados en la edición de 2025. Cada piloto dispondrá de dos juegos de duros, tres de medios y ocho de blandos, además de los compuestos para lluvia.

El fabricante italiano advirtió que la menor carga aerodinámica provocada por la altitud tiene a favorecer el deslizamiento de los autos, algo que puede derivar en un mayor desgaste de los neumáticos. Con todo, las previsiones apuntan a que los equipos van a priorizar estrategias de una sola parada.

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El fin de semana se presenta mayormente soleado y seco. El viernes de prácticas libres tendrá temperaturas de 21 °C en la FP1 y de hasta 23 °C, con una probabilidad de lluvia de entre el 15% y el 30% durante la tarde.

El sábado de prácticas y clasificación se espera con cielos despejados, viento suave y temperaturas de entre 20 °C 25 °C, con un riesgo de precipitaciones mínimo. La carrera del domingo se disputará bajo un escenario similar, con una temperatura cercana a los 24 °C y sin probabilidad de lluvia, de acuerdo con las proyecciones disponibles.

Hora y dónde ver el Gran Premio de México de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México.

Fecha y hora de la práctica libre 1: viernes 30 de octubre, 1:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 2: viernes 30 de octubre, 5:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la práctica libre 3: sábado 31 de octubre, 12:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 31 de octubre, 4:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 1 de noviembre, 3:00 p. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN vía Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de la Ciudad de México

Luego de 18 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Anna Szilagyi/EPA/EFE

Andrea Kimi Antonelli - 365 puntos George Russell - 242 puntos Lewis Hamilton - 241 puntos Max Verstappen - 236 puntos Charles Leclerc - 233 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de la Ciudad de México

Mercedes - 607 puntos Ferrari - 474 puntos Red Bull Ford - 355 puntos McLaren - 355 puntos Racing Bulls - 102 puntos