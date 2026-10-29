Marlos Moreno recibió oferta de renovación para continuar en Atlético Nacional, en medio de los rumores que lo vinculan con América de México

Marlos Moreno recibió oferta para renovar su contrato con Atlético Nacional, que termina en diciembre del 2026, en medio de los rumores que lo vinculan con América de México - crédito Atlético Nacional

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Marlos Moreno recibió una oferta de renovación de Atlético Nacional después de que el futbolista comunicara al club el interés de América de México, según conoció Infobae Colombia. El delantero tiene contrato con el equipo verdolaga hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, Moreno llamó a Atlético Nacional tras recibir el interés del conjunto mexicano y les informó sobre esa posibilidad. El club le preguntó cuáles eran las condiciones que le habían planteado y, a partir de esa conversación, le presentó una propuesta de renovación. El jugador no ha tomado una determinación porque está concentrado en su recuperación y en su club actual.

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Moreno regresó como jugador a Atlético Nacional el 28 de julio de 2025. Durante ese año disputó 29 partidos, acumuló 1.455 minutos, marcó un gol y entregó dos asistencias. Su desempeño lo volvió a poner en el radar de otros equipos.

Marlos Moreno interesa en América de México, según distintos reportes periodísticos - crédito Bolavip Colombia

El interés de América de México

El 20 de octubre de 2026, el medio colombiano Clásico Paisa informó que América de México analiza la planificación de su plantilla para el Clausura 2027 y que Marlos Moreno figura entre los futbolistas seguidos por la institución.

El interés fue reproducido por medios mexicanos como Marca México, que ese mismo día recordó el paso de Moreno por Atlético Nacional en 2016, cuando integró el plantel que obtuvo la Copa Libertadores. Aquella campaña derivó en su transferencia al Manchester City, club que, según el medio mexicano, invirtió 5,5 millones de euros por el atacante colombiano.

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La experiencia de Moreno en Inglaterra no se tradujo en partidos con el primer equipo del Manchester City. Luego inició una serie de préstamos en distintos clubes: Deportivo La Coruña y Girona, en España; Flamengo, en Brasil; Santos Laguna, en México; Portimonense, en Portugal; Lommel SK y Kortrijk, en Bélgica.

Más tarde, como fichaje en propiedad, llegó a Troyes, en Francia. El equipo lo cedió a Konyaspor, en Turquía, y a Tenerife, nuevamente en España.

Su paso por Santos Laguna durante el Clausura 2019 es uno de los antecedentes que lo vinculan con el fútbol mexicano. En la Liga MX disputó 11 partidos y anotó un gol. Su balance en todas las competiciones de ese semestre fue de 17 encuentros y tres tantos, tras sumar seis partidos y dos goles en la Liga de Campeones de la Concacaf.

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No es la primera vez que Marlos Moreno recibe interés de América de México en contar con sus servicios, pues en el e2017 ya se lo habría manifestado - crédito Gol Caracol

Los colombianos que jugaron en América de México

América de México ha tenido una relación recurrente con futbolistas colombianos a lo largo de su historia. Según informó la cadena deportiva mexicana TUDN el 25 de agosto de 2026, 19 jugadores nacidos en Colombia han pasado por el plantel de las Águilas, aunque no todos lograron consolidarse en el club.

El primer colombiano en vestir la camiseta americanista fue Harold Lozano, quien llegó en 1995. Desde entonces, el club mexicano volvió a buscar talento cafetero en distintos períodos y reunió a dos o más jugadores de ese país en seis ocasiones.

Para el Apertura 2026, América inscribió a cuatro colombianos en la Liga MX: Miguel Borja, Óscar Perea, José Zúñiga y Cristian Borja. De acuerdo con TUDN, esa es la mayor cantidad de futbolistas colombianos que el equipo tuvo simultáneamente en su historia.

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La trayectoria del futbolista colombiano Marlos Moreno que comenzó en el 2015 - crédito Transfermarkt

Los colombianos que coincidieron en el plantel

Leonardo Fabio Moreno y Franky Oviedo coincidieron en América desde 2000, durante cerca de un año y medio. Más tarde, Aquivaldo Mosquera y Andrés Chitiva compartieron plantel en 2009, aunque su convivencia se limitó a seis meses.

Luis Gabriel Rey y Andrés Andrade jugaron juntos durante la temporada 2013-2014, desde mediados de 2013 hasta mediados de 2014. Luego, Andrade fue cedido a Chiapas para el ciclo 2014-2015.

Entre 2017 y 2018, el equipo reunió a Darwin Quintero, Andrés Ibargüen y Matheus Uribe. Ibargüen coincidió con Roger Martínez desde 2018 y con Nicolás Benedetti entre 2019 y 2021.

La última dupla colombiana antes del actual grupo fue la de Juan Otero y Roger Martínez, en 2022. TUDN destacó que Aquivaldo Mosquera es el colombiano con más apariciones en América, con casi 200 partidos, mientras que Otero acumuló 11 encuentros, sin contar a los recién llegados Perea y Borja.

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Otros nombres relevantes fueron Julián Quiñones, quien disputó su primer torneo en América como colombiano antes de naturalizarse mexicano, y Dúvier Riascos. Este último fue adquirido por el club en 2011, pero no debutó: fue cedido a Puebla y vendido a Tijuana en 2012.