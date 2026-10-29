Colombia

Sin plan para Halloween en Bogotá: esta es la fiesta que revivirá cuatro décadas de música junto a Camilo Pombo

I Love Retro Music reunirá cuatro décadas de clásicos, rock en inglés y música electrónica. Camilo Pombo, referente del periodismo musical y DJ colombiano, abrirá la noche con una selección dedicada a los años 70. La celebración también tendrá un concurso de disfraces retro.

Video promocional en el que Camilo Pombo anuncia un evento musical fechado para el 31 de octubre a las 8 p. m. La grabación incluye fragmentos del disc-jockey Jaime Quijano frente a una consola de mezclas, así como referencias a las cuentas de Octava Club y I Love Retro Music, y datos sobre la venta de entradas en All Tickets.
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Bogotá recibirá este 31 de octubre una fiesta que convierte Halloween en un recorrido musical por cuatro décadas: I Love Retro Music — Halloween Edition llegará a Octava Club con una programación que mezcla música electrónica y rock en inglés de los años 70, 80, 90, 2000 y 2010, además de un concurso de disfraces retro.

El evento, enmarcado en el concepto Electronic Music Edition, reunirá a seis selectores en una misma noche. Cada bloque de la programación estará dedicado a una década y tendrá a cargo a un DJ distinto, en una propuesta que busca conectar generaciones a través de canciones que permanecen en la memoria colectiva.

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Camilo Pombo abrirá la noche con un vinil set de los años 70

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El encargado del opening será Camilo Pombo, periodista musical, locutor, presentador y DJ con más de cuatro décadas de trayectoria.

El encargado del opening será Camilo Pombo, periodista musical, locutor, presentador y DJ con más de cuatro décadas de trayectoria. Pombo cultivó su afición desde pequeño, cuando descubrió los Rolling Stones y los Beatles a través de los vinilos que sonaban en una radiola familiar. En los años ochenta ganó reconocimiento por su trabajo en televisión, y desde entonces ha seguido la evolución del rock, la música disco, la new wave, la música alternativa y la electrónica. Hoy también impulsa la música colombiana, a la que considera una de las mejores del planeta.

En esta edición, Pombo presentará un vinil set con sonidos de los años 70, una década que resulta clave para entender la evolución de la música disco y las corrientes que dieron paso a la cultura electrónica contemporánea.

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Cuatro bloques, cuatro décadas, cuatro selectores

(Imagen Ilustrativa Infobae)
I Love Retro Music — Halloween Edition

La programación completa distribuirá la noche de la siguiente manera:

  • Años 70: Camilo Pombo (Vinil Set)
  • Años 80: Juano New Dimension. Juano New Dimension, cuyo nombre real es Juan José Ruiz, es un DJ y selector musical colombiano de Bogotá enfocado en sonidos melódicos, progresivos y música retro. Además, se desempeña como el CEO del proyecto I Love Retro Music
  • Años 90: Jaime Quijano (Vinil Set)
  • Años 2000 y 2010: Juangui Funk (Vinil Set)
  • Warm-up: Elementary / DJ Love

La noche también contará con una presentación vocal especial que complementará la experiencia musical.

El concurso de disfraces retro suma creatividad a la pista de baile

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La edición de Halloween incluirá un concurso de disfraces retro en el que los asistentes podrán recrear estilos icónicos de su década favorita.

La edición de Halloween incluirá un concurso de disfraces retro en el que los asistentes podrán recrear estilos icónicos de su década favorita y competir por un gran premio. La propuesta abarca desde la estética disco de los años 70 hasta los referentes culturales de los 80, 90 y 2000, con el vestuario como parte integral de la experiencia.

Información del evento

I Love Retro Music — Halloween Edition se realizará el 31 de octubre desde las 8:00 p.m. en Octava Club, carrera 8 #63-41, Bogotá.

Las entradas están disponibles con dos opciones:

  • General Anytime: $50.000, con ingreso sin restricción de horario.
  • Backstage: $80.000.

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