Colombia

De 10 sicariatos por semana a más de dos meses sin un solo caso: así cambió la seguridad en Sincelejo

La capital de Sucre no registra asesinatos bajo esa modalidad desde el 20 de agosto de 2026, tras un período de violencia urbana que alcanzó un caso cada 18 horas en 2023

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Sincelejo acumuló 68 días continuos sin asesinatos por sicariato tras registrar su último caso el 20 de agosto de 2026. (Colprensa)
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Sincelejo superó dos meses sin registrar homicidios por sicariato, una modalidad que en 2023 ocurría, en promedio, cada 18 horas en la capital de Sucre. El último caso ocurrió el 20 de agosto de 2026, según el balance divulgado por las autoridades locales.

La reducción marca un contraste con el escenario que enfrentaba la ciudad tres años atrás. En ese entonces la frecuencia de asesinatos bajo esta modalidad equivalía a cerca de 10 hechos semanales. La sucesión de ataques mantenía en alerta a los habitantes y reflejaba la presencia de estructuras vinculadas con delitos como el microtráfico, la extorsión y el porte ilegal de armas.

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El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, atribuyó el resultado a una estrategia conjunta entre la Alcaldía, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y otros organismos del Estado. La administración busca ahora que la interrupción de los sicariatos se sostenga en el tiempo y tenga impacto en el total de homicidios.

“Gracias al bloque de búsqueda contra el multicrimen, consolidamos una política de seguridad que le da tranquilidad a toda la ciudadanía”, dijo Acuña al destacar la coordinación institucional para enfrentar las estructuras y modalidades criminales que afectan la seguridad urbana.

El último ataque sicarial fue registrado el 20 de agosto

De acuerdo con el reporte local, esa fue la última fecha en la que se documentó un homicidio bajo la modalidad de sicariato en la ciudad. Desde entonces, ese indicador permaneció en cero durante 68 días, según la información entregada por la administración municipal.

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El total de homicidios en la capital de Sucre disminuyó un 17% entre enero y octubre de 2026 en comparación con el año anterior. (Alcaldía de Sincelejo)
El total de homicidios en la capital de Sucre disminuyó un 17% entre enero y octubre de 2026 en comparación con el año anterior. (Alcaldía de Sincelejo)

El dato se refiere únicamente a los asesinatos cometidos mediante ataques selectivos. Las autoridades diferencian estos casos del conjunto de homicidios, que puede incluir muertes derivadas de riñas, conflictos personales, disputas territoriales u otros hechos en investigación.

Esa distinción resulta necesaria al revisar las cifras generales. Entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2026, Sincelejo registró 118 homicidios, frente a los 142 del mismo período de 2025. La disminución fue del 17%, de acuerdo con el informe oficial.

La ciudad mantiene el mayor número de asesinatos dentro del departamento de Sucre. El Departamento de Policía Sucre informó que Sincelejo acumulaba 18 casos en el balance departamental más reciente, por encima de Corozal y Sampués, que registraban cinco homicidios cada uno, y Tolú, con cuatro.

El Bloque de Búsqueda apuntó a las estructuras criminales

La respuesta institucional se concentró en el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una estrategia de coordinación que reúne a las autoridades locales con organismos de seguridad e investigación. Su objetivo es identificar y afectar redes dedicadas a la extorsión, el tráfico local de drogas, el porte de armas y otras actividades ilegales.

Infografía con gráficos de barras, cifras de criminalidad, dibujos de uniformados y datos sobre la reducción de delitos en Sincelejo.
El coronel Aimer Alonso Triana confirmó que Sincelejo encabeza la cifra de homicidios en Sucre frente a municipios como Corozal y Sampués. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía señaló que la presencia policial en barrios priorizados forma parte de esa política. También incluyó operativos de control, labores de inteligencia y acciones para atender información aportada por la comunidad.

Acuña afirmó que el enfoque combina intervenciones de seguridad con programas sociales. “Somos y seremos duros con los problemas y suaves con las personas”, dijo el mandatario al explicar la orientación de su administración frente a los delitos de alto impacto.

El alcalde sostuvo que la protección de la vida guía las acciones de su gobierno. Bajo esa premisa, planteó la necesidad de reforzar las capacidades de prevención y mantener la coordinación con las instituciones que operan en el municipio.

Los operativos dejaron 134 armas ilegales incautadas

Las autoridades informaron que la ofensiva contra el multicrimen incluyó 13 allanamientos durante 2026. En esos procedimientos y otros controles, fueron incautadas 134 armas de fuego ilegales.

El alcalde Yahir Acuña sostuvo que la política de seguridad local combina la intervención policial con programas de prevención social. (Alcaldía de Sincelejo)
El alcalde Yahir Acuña sostuvo que la política de seguridad local combina la intervención policial con programas de prevención social. (Alcaldía de Sincelejo)

El balance también registró 159 capturas por porte ilegal de armas y 41 detenciones de presuntos integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO). El nivel de esclarecimiento informado para hechos delictivos en la ciudad fue del 16%.

La circulación de armas ilegales es uno de los factores que las autoridades buscan contener, debido a su relación con homicidios, amenazas y disputas entre grupos delincuenciales. El trabajo de inteligencia procura determinar las rutas de abastecimiento y los vínculos de los capturados con organizaciones locales.

La Policía Nacional y la Alcaldía insisten en que las denuncias ciudadanas son necesarias para orientar los patrullajes y detectar situaciones de riesgo antes de que deriven en hechos violentos. La información recibida permite, según las autoridades, focalizar los recursos en los sectores con mayor incidencia delictiva.

También cayeron los robos y los delitos sexuales

El informe local incluyó descensos en otros indicadores de seguridad. El hurto a comercio bajó 32%, mientras que el hurto a motocicletas presentó una reducción del 26%.

La Fuerza Naval del Caribe y la Policía Nacional capturaron en Canutalito, Ovejas, a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades reportaron 41 capturas de presuntos integrantes de Grupos Armados Organizados y un nivel de esclarecimiento del 16%. (Armada de Colombia)

Los delitos sexuales descendieron 24% y el hurto a personas cayó 23%. A su vez, el hurto a residencias disminuyó 14% y el hurto de automotores tuvo una reducción del 33%.

Según el mismo balance, Sincelejo alcanzó una tasa de 20,9 casos de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes y de 31,5 casos de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes. La administración local consideró que esas cifras ubican a la ciudad entre las de menor incidencia en esos delitos.

Mientras tanto, en otros municipios de Sucre no se registraban homicidios en lo corrido de 2026. La Unión, Chalán, Sucre, Caimito, Guaranda y Majagual aparecían sin casos en el informe conocido por las autoridades.

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