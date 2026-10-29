Colombia

José Jaime Uscátegui respondió a Mafe Carrascal por el pañuelo azul que usó en debate sobre la vida desde la fecundación: “No permitiré que me diga cómo vestirme”

La secretaría general de la Comisión Primera aclaró si existe alguna disposición que limite la vestimenta de quien preside una sesión, luego de que la representante del Pacto Histórico cuestionara la neutralidad del congresista del Centro Democrático

El pañuelo azul celeste que el congresista llevaba en la muñeca desató el reclamo de la representante del Pacto Histórico, quien puso en duda su imparcialidad al dirigir la discusión legislativa (@jjUscategui/X)

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José Jaime Uscátegui, representante del Centro Democrático, respondió en su cuenta de X al cruce con María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, quien cuestionó su imparcialidad durante un debate sobre la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación.

José Jaime Uscátegui acompañó la publicación con un video del cruce que protagonizó con María Fernanda Carrascal en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En el texto del tuit, el congresista del Centro Democrático escribió: “No voy a permitir que la representante @MafeCarrascal me diga cómo vestirme. Faltaba más que quienes dicen defender las libertades individuales, ahora me exijan vestirme a su antojo”.

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La controversia surgió por un pañuelo azul celeste que Uscátegui llevaba atado a la muñeca mientras presidía la sesión. Para Carrascal, la prenda representa a los colectivos provida y su uso durante la discusión podía interpretarse como una toma de posición frente al tema debatido. Ante el reclamo, el representante consultó a la secretaría general de la comisión si el reglamento del Congreso le impedía llevarla.

José Jaime Uscátegui defendió el uso del pañuelo azul celeste durante la sesión de la Comisión Primera y consultó si el reglamento del Congreso le impedía llevarlo (@jjUscategui/X)
José Jaime Uscátegui defendió el uso del pañuelo azul celeste durante la sesión de la Comisión Primera y consultó si el reglamento del Congreso le impedía llevarlo (@jjUscategui/X)

“El representante María Fernanda Carrascal ha cuestionado que como presidente de esta comisión yo porte esta pañoleta que hace parte de mi vestuario diario. Quiero preguntarle a la secretaria si es tan amable si hay algo en el reglamento del Congreso que me prohíba, como presidente de esta comisión, decidir cómo vestirme, secretaria, por favor deje esa constancia”, expresó el funcionario en el video.

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¿Qué respondió la secretaría de la Comisión Primera?

La funcionaria Amparo Yaneth Calderón Perdomo aclaró que no existía una disposición específica que prohibiera al presidente de la comisión utilizar una prenda de vestir o portar una insignia mientras dirige la sesión. No obstante, precisó que las reglas sí establecen límites frente a la participación de quien ocupa ese cargo en las intervenciones y decisiones del debate.

“Lo que no puede hacer usted, señor presidente, es hacer parte de la intervención o decisión, pero no hay ninguna instrucción al respecto. No habla de un tema de vestirse, de ninguna disposición a la hora de presidir con alguna insignia”, precisó la secretaria.

La respuesta se produjo después de que Carrascal solicitara que Uscátegui se apartara de la presidencia durante la discusión del Proyecto de Acto Legislativo 114 de 2026. La iniciativa plantea modificar el artículo 11 de la Constitución Política para establecer la protección de la vida humana desde el momento exacto de la fecundación.

La representante del Pacto Histórico argumentó que el pañuelo azul celeste está asociado con los movimientos provida y cuestionó que el congresista lo llevara mientras dirigía una discusión sobre ese asunto. A su juicio, la situación comprometía la neutralidad que debe mantener quien conduce la sesión. A través de su cuenta en X, Carrascal sostuvo: “Hoy, al portar un pañuelo azul durante este debate, usted ha tomado partido públicamente frente a una discusión que exige garantías para todas las posiciones”.

(Mafe Carrascal/Facebook - @CamaraColombia/X)
María Fernanda Carrascal pidió garantías de imparcialidad durante la discusión del proyecto que busca proteger constitucionalmente la vida humana desde la fecundación (Mafe Carrascal/Facebook - @CamaraColombia/X)

La congresista también planteó una comparación con el uso de un pañuelo verde, asociado en su ejemplo con la defensa del aborto, para cuestionar si se aplicarían los mismos criterios a todas las posiciones políticas e ideológicas presentes en la comisión.

La discusión por la imparcialidad en el debate legislativo

María Fernanda Carrascal respaldó su solicitud en el artículo 101 de la Ley 5.ª de 1992, que establece que los presidentes y vicepresidentes de las comisiones deben abandonar su lugar en la mesa cuando decidan intervenir en un debate y no pueden retomarlo hasta que termine la discusión del asunto correspondiente.

La representante también citó la sentencia 1041 de 2005 de la Corte Constitucional para insistir en que la dirección de la sesión debe ofrecer garantías a todas las bancadas: “Ya lo ha dicho la corte en la sentencia 1041 del 2005. Usted no está siendo imparcial, así que le pido a mis colegas en la Comisión Primera de todas las bancadas que exijan garantías para que este debate se desarrolle de la mejor manera posible”.

María Fernanda Carrascal pidió que Uscátegui se aparte de la presidencia de la comisión mientras se debate el proyecto de reforma constitucional (@MafeCarrascal/X)
María Fernanda Carrascal pidió que Uscátegui se aparte de la presidencia de la comisión mientras se debate el proyecto de reforma constitucional (@MafeCarrascal/X)

La congresista concluyó su pronunciamiento con una advertencia sobre las posibles consecuencias de la iniciativa para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas gestantes.

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