Colombia

De la Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta tras atentado cerca de la frontera con Venezuela: “Se trata de recuperar el control”

La disposición emitida por el mandatario desde la sede de Catam contempla el envío de más tropas del Ejército y la Policía para recuperar el control territorial en la capital de Norte de Santander

Abelardo de la Espriella (Presidencia)
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización temporal de Cúcuta para estabilizar el orden público en Norte de Santander, tras el atentado en cercanías de la frontera con Venezuela - crédito Presidencia
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves 29 de octubre de 2026 la militarización inmediata y temporal de Cúcuta, después de que un atentado con explosivos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander dejara ocho personas heridas, entre ellas cuatro uniformados.

El anuncio se realizó desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, con la presencia del ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, y del comandante General de las Fuerzas Militares, Erick Rodríguez.

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“Primero, la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal mientras estabilizamos el orden público”, afirmó De la Espriella en su declaración, en la que precisó que la medida regirá mientras las autoridades logran estabilizar el orden público en la capital de Norte de Santander.

La explosión que detonó la decisión presidencial ocurrió a las 7:10 a. m. del martes 27 de octubre en el sector de El Escobal, cerca del paso fronterizo con Venezuela. El ataque, ejecutado en medio de una serie de atentados registrados en el departamento, dejó cuatro civiles y cuatro policías heridos, además de la destrucción total de un vehículo estacionado en la zona.

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Dos días antes del anuncio de militarización, el mandatario ya había ordenado un primer despliegue inmediato de la fuerza pública para responder a la amenaza, en contacto directo con la cúpula militar.

La explosión en el sector de El Escobal dejó ocho personas heridas y destruyó por completo un vehículo cerca del paso fronterizo - crédito Lucas Molet/REUTERS
La explosión en el sector de El Escobal dejó ocho personas heridas y destruyó por completo un vehículo cerca del paso fronterizo - crédito Lucas Molet/REUTERS

Las autoridades estarían tras la pista de un hombre identificado con el alias de “David”, señalado como presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el sospechoso se habría disfrazado de habitante de calle, con el uso de una peluca, para aproximarse al lugar sin levantar sospechas, habría descendido por unas escaleras cercanas al puente internacional, dejado un costal con explosivos y huido por la misma ruta en dirección a la frontera.

Hasta el momento no se ha confirmado si el hombre cruzó a territorio venezolano, ni se precisó el tipo ni la cantidad de explosivo utilizado.

Las autoridades vinculan además a este sospechoso con otros dos atentados ocurridos en Cúcuta y su zona rural en un lapso menor a dos meses. La Alcaldía municipal ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los autores materiales e intelectuales de los ataques.

La Alcaldía de Cúcuta ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos sobre los responsables del ataque - crédito Lucas Molet/REUTERS
La Alcaldía de Cúcuta ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por datos sobre los responsables del ataque - crédito Lucas Molet/REUTERS

En este contexto, el presidente De la Espriella precisó que el Ejército Nacional desplegará mayor cantidad de tropas en la ciudad en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de fortalecer el control territorial y proteger a la población civil. La disposición apunta contra las estructuras criminales y narcoterroristas señaladas de atentar contra la seguridad de los habitantes.

“Nosotros tenemos que garantizar la seguridad y la soberanía, porque los grupos narcoterroristas están atacando de manera infame y con gran sevicia a la población”, sostuvo el jefe de Estado al justificar la intervención militar. La condición fronteriza de Norte de Santander fue uno de los factores que el Gobierno nacional tuvo en cuenta para adoptar la medida.

Como respuesta inmediata al atentado, la secretaria de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Tatiana Cáceres, confirmó que los cuatro uniformados heridos permanecen en observación médica y que se espera su pronta recuperación. La funcionaria precisó que las lesiones registradas no revisten mayor gravedad.

El CTI realizó la inspección al cuerpo de Castellanos y el vehículo en el que se movilizaba - crédito Cúcuta 360/Facebook
La administración local mantiene activos el Plan Blindaje y las caravanas de control en las diez comunas cucuteñas - crédito Cúcuta 360/Facebook

Desde el Catam, De la Espriella confirmó la entrada en operación de nuevos bloques especiales en la capital de Norte de Santander, el “Esparta” y el “Bloque Operacional de Seguridad Urbana” (Bosur), como parte del refuerzo militar para combatir a las estructuras armadas ilegales. Ambos dispositivos entrarán en funcionamiento a partir del próximo martes 3 de noviembre.

El presidente insistió en que el refuerzo de tropas no debe entenderse únicamente como un incremento del número de efectivos en el espacio público.

“No se trata solamente de aumentar el número de uniformados en las calles. Se trata de recuperar el control, garantizar la protección de los ciudadanos”, manifestó, en referencia a la necesidad de restablecer las condiciones para las actividades comerciales y económicas de la región.

De la Espriella le ordenó al ministro Mora mantener operaciones sostenidas en Cúcuta y generar resultados verificables ante la opinión pública. “He exigido coordinación absoluta entre nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional con resultados concretos y verificables”, señaló.

A nivel local, la Administración municipal mantiene activos el Plan Blindaje, las caravanas de seguridad y los operativos conjuntos con la fuerza pública en las diez comunas de la ciudad, de acuerdo con lo informado por Cáceres tras un consejo de seguridad realizado después del atentado.

Como parte del seguimiento a las instrucciones impartidas, el mandatario confirmó que viajará a Cúcuta durante la próxima semana para supervisar de manera directa los avances de las operaciones militares y policiales, en coincidencia con el inicio formal de los operativos Esparta y Bosur programado para el 3 de noviembre.

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