Colombia

Exposición de orquídeas en Cali impulsa la recuperación turística tras el terremoto del 10 de agosto: todos los detalles del evento

El encuentro organizado por la AVO convocará colecciones de siete asociaciones del país y ofrecerá programación académica, gastronómica y artesanal en noviembre

Variedad de especies florales fueron preparadas para Caliorquídeas, una muestra botánica acompañada de actividades académicas y artesanales (Caliorquídeas)

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En medio de la recuperación del turismo después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto del presente año, Caliorquídeas 2026 se prepara para reunir una exposición de orquídeas, actividades académicas y una feria artesanal entre el 5 y el 8 de noviembre en el Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez, en Cali (Valle del Cauca).

El encuentro es organizado por la Asociación Vallecaucana de Orquideología (AVO) y espera la asistencia de más de 6.000 visitantes, lo que contribuirá en gran medida a que varias personas de otras ciudades o países visiten la ciudad.

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La edición anual congregará colecciones procedentes de distintas regiones del país y abrirá espacios para familias, cultivadores, investigadores, estudiantes y personas interesadas en conocer estas plantas.

La programación incluye talleres, conversatorios con invitados nacionales e internacionales, una oferta gastronómica y un simposio dedicado a la conservación.

Más de 6.000 personas podrían asistir al encuentro orquideológico, que exhibirá especies colombianas (Caliorquídeas)
Más de 6.000 personas podrían asistir al encuentro orquideológico, que exhibirá especies colombianas (Caliorquídeas)

El evento busca ampliar la conversación sobre un grupo vegetal del que Colombia registra 4.270 especies, la cifra más alta documentada en el mundo. De ese total, 1.572 son endémicas, es decir, crecen de forma natural únicamente en el territorio colombiano.

El Valle del Cauca tiene una participación relevante en esa diversidad, pues reúne más del 10% de las orquídeas identificadas en el país. Por ello, la muestra también buscará acercar contenidos científicos y experiencias de cultivo a públicos que no están vinculados de manera profesional con la botánica.

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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) participa en la iniciativa dentro de sus acciones de educación ambiental, divulgación científica y protección de la biodiversidad.

La entidad respalda un espacio orientado al intercambio de investigaciones y conocimientos sobre el manejo de especies, incluidas aquellas que enfrentan amenazas en sus hábitats naturales.

Exposición floral mostrando diversidad de especies y técnicas de cultivo únicas en el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La muestra de flores reunirá a ocho organizaciones nacionales en el Orquideorama de Cali (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho grupos orquideológicos montarán una exposición conjunta

La AVO coordinará el montaje junto con siete agrupaciones del país, debido a que participarán la Sociedad Colombiana de Orquideología, con sede en Medellín, y las asociaciones de Bogotá, Caldas, Risaralda, Quindío, Popayán y Buga.

Cada organización llevará parte de sus colecciones para conformar una sola exhibición durante los cuatro días.

El jueves 5 de noviembre tendrá lugar el juzgamiento oficial de las plantas, a cargo de jueces nacionales e internacionales, además de un cóctel de apertura previsto como actividad cerrada. La entrada para el público general será desde el viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Del mismo modo, la organización del evento explicó que la sede será el Orquideorama Enrique Pérez Arbeláez, ubicado en la avenida 2 Norte #48-10. Además se aclaró que la entrada costará $25.000 para adultos, mientras que adultos mayores y niños pagarán $20.000.

Los interesados deben saber que las boletas estarán disponibles directamente en la entrada del recinto para evitar que los turistas adquieran entradas de forma fraudulenta y sean estafados.

Orquídea tropical, flor comestible, planta de vainilla, cultivo de vainilla, flor aromática, especia natural, orquídea exótica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Del 5 al 8 de noviembre se podrá vivir la exposición de orquídeas, con talleres, feria artesanal y actividades de conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AVO vincula el cultivo con la conservación de especies

La Asociación Vallecaucana de Orquideología reúne a orquideólogos, cultivadores, biólogos y aficionados del departamento. Su trabajo abarca la formación de nuevos cultivadores, así como el intercambio de plantas entre sus integrantes y el mantenimiento de colecciones privadas con fines de conservación.

La organización mantiene vínculos con la American Orchid Society y la CVC, y apoya labores en reservas naturales del Valle del Cauca. Entre sus acciones está el acompañamiento a poblaciones silvestres de Cattleya quadricolor, una especie presente en la región.

Orquideólogos voluntarios también participan en la restauración de corredores biológicos que fueron interrumpidos por incendios forestales durante el año. Esas tareas forman parte del contexto de conservación que se expondrá durante Caliorquídeas, cuya programación se desarrollará en medio de la recuperación del turismo después del terremoto, como parte de otra oferta de actividades que tiene la capital del Valle del Cauca para los visitantes.

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