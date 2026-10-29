Escasez de medicamentos contra el VIH en niños en Colombia: alertan por falta de zidovudina y lamivudina

La zidovudina en jarabe y la lamivudina figuran entre los medicamentos con dificultades de abastecimiento, según el seguimiento del Invima citado por los especialistas (AFP)

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La escasez de medicamentos para prevenir y tratar el VIH en niños y adolescentes encendió las alertas de los especialistas en Colombia. La falta de algunas presentaciones pediátricas de antirretrovirales podría dificultar la atención de menores que necesitan estos fármacos para evitar la infección o mantener bajo control el virus.

La Asociación Colombiana de Infectología (Acin) advirtió sobre las dificultades de abastecimiento y pidió medidas urgentes al Gobierno nacional. Según los comités de Infectología Pediátrica y de VIH Pediátrico de la organización, el seguimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), publicado el 23 de octubre con información de septiembre, reportó problemas de disponibilidad de zidovudina y lamivudina.

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La Asociación Colombiana de Infectología alertó sobre problemas de disponibilidad de medicamentos pediátricos utilizados para prevenir y tratar el VIH en Colombia ( @acinnacional/X)

De acuerdo con el reporte citado por la asociación, no habría unidades de zidovudina en jarabe disponibles en el país hasta diciembre, mientras que las existencias de lamivudina en jarabe podrían agotarse en octubre. También hay dificultades con las tabletas de lamivudina y con la combinación de este medicamento y zidovudina.

La Acin atribuyó parte del problema a la dependencia de un único fabricante que suspendió la producción. Esta situación reduce las posibilidades de reponer rápidamente los medicamentos y aumenta el riesgo de que los pacientes no reciban oportunamente las presentaciones que necesitan.

Por qué preocupa el desabastecimiento

Los antirretrovirales cumplen una función fundamental en la prevención y el tratamiento del VIH. En los recién nacidos expuestos al virus durante el embarazo o el parto, algunos medicamentos deben administrarse desde las primeras horas de vida para reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo.

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También son necesarios cuando niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual y existe riesgo de exposición al VIH. En estos casos, la profilaxis posexposición debe comenzar lo antes posible y, por regla general, dentro de las primeras 72 horas. La falta de medicamentos adecuados puede dificultar la atención dentro de ese periodo.

Otro grupo que requiere estos fármacos es el de los menores que viven con VIH. Para ellos, mantener el tratamiento es indispensable para controlar la infección. Una interrupción por falta de suministro puede comprometer la continuidad de la atención.

Los recién nacidos expuestos al VIH pueden necesitar medicamentos preventivos desde las primeras horas de vida para reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación señaló que las dificultades no son nuevas. Según su pronunciamiento, el Invima ya había advertido sobre problemas de disponibilidad en enero de 2024. Aunque entonces se registraron soluciones temporales, el desabastecimiento vuelve a generar preocupación.

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Uno de los factores que dificulta el suministro es la baja demanda comercial de algunas presentaciones pediátricas. La Acin indicó que en 2025 se vendieron menos de 700 frascos de zidovudina en jarabe en todo el país. Este volumen puede reducir el interés de los fabricantes en mantener la producción, pese a que el medicamento sigue siendo necesario para situaciones clínicas específicas.

Las medidas que solicitan los especialistas

Como alternativa, la organización destacó tratamientos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellos el dolutegravir dispersable y la combinación pALD, que reúne abacavir, lamivudina y dolutegravir en una sola tableta. Algunas de estas opciones facilitan la administración y no requieren refrigeración.

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Sin embargo, la Acin advirtió que estos medicamentos enfrentan barreras regulatorias y todavía no están incorporados plenamente al sistema de salud colombiano. Por ello, pidió agilizar los trámites para ampliar el acceso y reducir la dependencia de presentaciones antiguas y de proveedores limitados.

Entre sus solicitudes al Ministerio de Salud y al Invima está declarar como medicamentos vitales no disponibles las presentaciones pediátricas agotadas y las alternativas que puedan ayudar a superar la emergencia. Esta figura permite gestionar, bajo las condiciones y autorizaciones correspondientes, la importación excepcional de medicamentos que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

La Acin propuso compras centralizadas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud para garantizar una reserva nacional de medicamentos por al menos un año (Ministerio de Salud)

La asociación también propuso realizar compras centralizadas mediante el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de asegurar una reserva nacional para al menos un año. Además, pidió emitir orientaciones temporales para que los profesionales de la salud sepan qué alternativas utilizar mientras se normaliza el suministro. También solicitó avanzar en la incorporación de nuevos tratamientos al plan de beneficios y actualizar la guía nacional de atención del VIH.

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A las EPS y los gestores farmacéuticos les pidió entregar sin barreras las existencias disponibles, priorizando a los recién nacidos expuestos al virus y a los menores víctimas de violencia sexual. Si no pueden garantizar el suministro, deben informar oportunamente a los prestadores de salud. Por último, la Acin instó a hospitales y clínicas a revisar sus inventarios y activar rutas de contingencia con apoyo de especialistas en infectología pediátrica para evitar interrupciones en la prevención y el tratamiento del VIH en menores.