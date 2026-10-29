Colombia

Video de Abelardo de la Espriella interpretando el himno nacional de Colombia en versión ópera generó conmoción en redes

La variación en la composición se suma a la que lanzó el jefe de Estado cuando estaba en plena campaña electoral

Esta versión une voces y sonidos de las diferentes regiones del país, y se suma a la interpretación que lanzó antes de ser elegido presidente el hoy jefe de Estado - crédito @RadNalCo/X

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Durante el evento El resurgir de la Señal de la Patria, y en el que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que Inravisión vuelve a llamarse Rtvc, además de la celebración de los 22 años de la entidad, un momento del acto oficial quedó registrado en video y por medio de redes sociales se observó al jefe de Estado entonando una nueva versión del himno nacional.

Esta pieza musical fue interpretada por artistas de distintas regiones, destacó Radio Nacional de Colombia, y acompañó la ceremonia de conmemoración como una forma de representar la diversidad cultural por medio de voces y sonidos de diferentes regiones del país.

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De la Espriella se mostró entonando el himno, y provocó que en redes sociales los usuarios recordaran la versión alterna que se publicó pocos días después de que resultó vencedor de la segunda vuelta presidencial.

Después del momento que quedó para la posteridad, el presidente sostuvo que la nueva etapa de Radio Televisión Nacional de Colombia deberá priorizar la cobertura regional, la producción audiovisual nacional, la cultura y la preservación de la memoria histórica.

“A partir de hoy esta casa vuelve a llamarse RTVC”, dijo De La Espriella, que de paso informó que la administración inició una revisión de la contratación de la entidad durante el anterior Gobierno.

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De acuerdo con las cifras divulgadas por la Presidencia, en el último año se suscribieron 1.051 contratos por más de $100.000 millones.

De La Espriella afirmó que 87 de esos contratos se firmaron entre el 6 y el 7 de agosto, en las últimas horas de la administración anterior.

“Ante una contratación de semejante magnitud al final de una administración, es deber irrenunciable del Gobierno revisar con lupa cada uno de esos contratos”, expresó el jefe de Estado, y como parte de los hallazgos se identificaron más de $7.255 millones vinculados a pauta, planes o contenidos digitales, mediante instrumentos relacionados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Según el mandatario, parte de esos recursos se ejecutó durante meses del calendario electoral. Aclaró que no anticipará responsabilidades individuales y que esa determinación corresponderá a las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales.

La Presidencia informó un faltante superior a $ 86.000 millones

El mandatario afirmó que la entidad enfrenta dificultades financieras. Según los datos expuestos, al 31 de agosto existía un faltante de más de $86.000 millones frente a los ingresos propios presupuestales, mientras los compromisos superaban en más de $47.000 millones los recursos efectivamente recibidos.

De La Espriella cuestionó que, de acuerdo con el balance que recibió, la entidad afrontara problemas para cubrir gastos como servicios públicos y arrendamientos de estaciones mientras organizaba conciertos y otros eventos.

“Ese desgreño se acabó”, sostuvo el presidente al referirse al manejo de los recursos públicos en la nueva administración de Rtvc.

Así es la versión del himno nacional interpretado por Abelardo de la Espriella

El himno fue difundido en un evento oficial de la CAF en Medellín- crédito Captura de Video X

Abelardo de la Espriella interpretó una versión del himno nacional con cambios musicales y consignas de campaña durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF) en Medellín, cinco días antes de asumir el cargo.}

La difusión reavivó cuestionamientos sobre una posible incompatibilidad con la Ley 33 de 1920, que protege la letra y la música de la composición.

La pieza audiovisual se exhibió el viernes 24 de julio de 2026 en el evento CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La interpretación había circulado por primera vez el 7 de agosto de 2025, al comienzo de su campaña presidencial.

El video alternó imágenes de De la Espriella cantando con escenas de actos proselitistas, ciudadanos, paisajes y figuras políticas, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe.

La versión incorporó variaciones a la melodía y frases vinculadas con el movimiento Defensores de la Patria.

“La defenderemos por la razón o por la fuerza en sus horas más oscuras (...) Firmes por la Patria Hermanos colombianos. Defensores de la patria, ¡a la carga!”, expresó el mandatario electo durante la grabación.

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