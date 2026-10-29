Colombia

Comisión fronteriza pide a Cancillería detallar acuerdos de seguridad, defensa y cooperación con Venezuela

La Comisión Accidental de Asuntos Fronterizos solicitará un informe sobre las relaciones diplomáticas y consulares, los compromisos vigentes y los mecanismos conjuntos para enfrentar crimen transfronterizo y problemas de seguridad

La Comisión Accidental de Asuntos Fronterizos solicitará un informe sobre las relaciones diplomáticas y consulares, los compromisos vigentes y los mecanismos conjuntos para enfrentar crimen transfronterizo y problemas de seguridad. REUTERS/Luisa Gonzalez
La Comisión Accidental de Asuntos Fronterizos solicitará un informe sobre las relaciones diplomáticas y consulares, los compromisos vigentes y los mecanismos conjuntos para enfrentar crimen transfronterizo y problemas de seguridad. REUTERS/Luisa Gonzalez
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La Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela anunció que solicitará a la Cancillería un informe detallado sobre el estado de las relaciones entre ambos países y los acuerdos vigentes en materias como seguridad, defensa, cooperación económica y lucha contra el crimen transfronterizo.

La petición será una de las primeras acciones de la comisión, integrada por 15 representantes a la Cámara de diferentes partidos y regiones fronterizas.

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Según informó Blu Radio, el objetivo es establecer cuáles compromisos siguen activos, qué mecanismos de coordinación existen y cuál es la posición del Gobierno colombiano frente a la relación bilateral con Venezuela.

La representante a la Cámara por Norte de Santander y coordinadora de la comisión, Diana Riveros, sostuvo que los problemas de seguridad en la frontera requieren respuestas conjuntas.

Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó.

Frontera Colombia y Venezuela - Paraguachón - La Guajira | crédito Colprensa
Frontera Colombia y Venezuela - Paraguachón - La Guajira | crédito Colprensa

Seguridad y crimen transfronterizo, entre las principales preocupaciones

La comisión pondrá especial atención a la situación de orden público en departamentos como Norte de Santander y La Guajira.

Riveros mencionó durante la presentación de la instancia el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional.

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La congresista señaló que existe información según la cual el presunto responsable habría huido hacia la frontera venezolana. Esa afirmación corresponde a lo manifestado por Riveros y deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

También hizo referencia a las explosiones registradas cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y a otros hechos de violencia que afectan recurrentemente la zona.

La comisión sostiene que en la frontera persisten problemas asociados con presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y contrabando.

Por esa razón, buscará establecer qué acciones pueden coordinar Colombia y Venezuela para enfrentar esas dinámicas y fortalecer los controles de seguridad.

Personas caminan junto a soldados colombianos, en la frontera entre Venezuela y Colombia, después de que Estados Unidos golpeara a Venezuela y capturara a su presidente Nicolás Maduro, en Cúcuta, Colombia, 4 de enero de 2026. REUTERS/Luisa González
Personas caminan junto a soldados colombianos, en la frontera entre Venezuela y Colombia, después de que Estados Unidos golpeara a Venezuela y capturara a su presidente Nicolás Maduro, en Cúcuta, Colombia, 4 de enero de 2026. REUTERS/Luisa González

Comisión también hará seguimiento a comercio y recursos públicos

La agenda no se limitará a los asuntos de seguridad.

Los integrantes de la comisión también plantearon la necesidad de fortalecer el comercio legal, el empleo, la infraestructura y el acceso a servicios de salud y educación en los territorios fronterizos.

El representante a la Cámara por La Guajira y también coordinador de la comisión, Jorge Figueroa, señaló que las normas destinadas a estas regiones deben traducirse en resultados concretos.

La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu”, manifestó.

Figueroa agregó que la comisión buscará que las leyes existentes sobre zonas de frontera se cumplan efectivamente y que esos territorios tengan mayor prioridad dentro de la agenda nacional.

La instancia legislativa también realizará seguimiento a los recursos destinados a las regiones fronterizas, su nivel de ejecución y los resultados de las políticas públicas.

Además, prevé citar a ministros y entidades responsables para que expliquen las acciones que han adelantado y los planes previstos para atender las necesidades de estas comunidades.

La comisión también podrá promover iniciativas legislativas relacionadas con los problemas identificados durante ese seguimiento.

La solicitud a la Cancillería busca establecer qué herramientas diplomáticas e institucionales existen actualmente para coordinar acciones con Venezuela.

A partir de esa información, los congresistas pretenden evaluar el funcionamiento de los acuerdos existentes y determinar si son necesarias nuevas medidas para enfrentar la inseguridad, facilitar el comercio formal y fortalecer la presencia estatal en las zonas de frontera.

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