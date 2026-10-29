Colombia

Jueza fue enviada a la cárcel por liberar a un narco neerlandés: esta habría sido la millonada pidió para evitar que el europeo fuera extraditado

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que Miryan Alcira Martínez López habría recibido una promesa de $1.200 millones para conceder un hábeas corpus a Marcus van der Boot

Audiencia judicial contra jueza señalada de presunto soborno para liberar a ciudadano neerlandés - crédito Fiscalía
Guardar

La Fiscalía General de la Nación de Colombia judicializó a la jueza Miryan Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, por un presunto pago de $1.200 millones para favorecer con una orden de libertad al ciudadano neerlandés Marcus van der Boot.

El caso también involucra a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y a Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales. La investigación busca establecer si los tres participaron en un plan para tramitar un hábeas corpus que permitió la salida de prisión del extranjero.

PUBLICIDAD

La Fiscalía les imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Martínez López afrontará además un cargo por prevaricato por acción, debido a la decisión que adoptó como jueza.

Durante la audiencia, la fiscal especial contra la corrupción Margarita Rosa López afirmó que a Martínez López “se le atribuye aceptar la promesa remuneratoria directa y posteriormente recibir dinero para sí”.

El expediente quedó asignado al despacho de la jueza, que el 13 de junio ordenó la libertad inmediata de Van der Boot. La Fiscalía también señaló que se gestionó una modificación del turno judicial para que el trámite se efectuara durante el fin de semana.

PUBLICIDAD

La Fiscalía acusa a jueza de Bogotá por liberar a un neerlandés mediante un hábeas corpus - crédito captura de video
La Fiscalía acusa a jueza de Bogotá por liberar a un neerlandés mediante un hábeas corpus - crédito captura de video

“La presidencia del Consejo, ajena a la intención maliciosa detrás de la solicitud, autoriza el cambio de turno del sábado 13 de junio”, sostuvo López durante su intervención.

El ciudadano neerlandés ya había presentado dos recursos sin éxito

Antes de la decisión cuestionada, la defensa de Van der Boot había presentado dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por otros despachos judiciales, según expuso la fiscal.

Una fue asignada al Juzgado 47 Penal del Circuito y la segunda, al Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá. “Ambas fueron despachadas desfavorablemente por los jueces en cada oportunidad, quedando ejecutoriadas esas decisiones”, afirmó López.

La fiscal indicó que, tras esos rechazos, el extranjero habría acudido a Herrera Cuenca para presentar una nueva solicitud. Según la versión de la acusación, la abogada debía reclutar funcionarios que asesoraran el trámite, aseguraran el reparto y facilitaran una decisión favorable.

Ilustración en acuarela de una persona con toga y mazo de juez al lado de las manos de otra persona sujetas con esposas metálicas.
Una jueza con toga sostiene un mazo de madera sobre el estrado junto a las manos esposadas a la espalda de una mujer detenida - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Según lo pactado, la abogada toma contacto con una juez de garantías y un servidor con turno de disponibilidad de reparto para el hábeas corpus, a quienes les promete dinero a cambio de lograr la libertad del neerlandés”, señaló la representante del ente acusador.

La Fiscalía ubicó una reunión el jueves 4 de junio de 2026 en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá. De acuerdo con su relato, Herrera Cuenca ingresó a la oficina del Juzgado 77 y se reunió con Martínez López.

Durante ese encuentro, siempre según la acusación, hubo una videollamada con Van der Boot. La fiscal indicó que la jueza y la abogada le habrían confirmado al detenido que continuaban con el acuerdo para gestionar su libertad.

Las imputaciones formuladas por la Fiscalía no implican una condena. El proceso continuará con las actuaciones judiciales en las que la jueza, la abogada y el funcionario podrán ejercer su defensa.

Imagen de referencia. Un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para los acusados en Apartadó por su edad, mientras avanza el proceso penal y se mantiene la presunción de inocencia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
El caso también involucra a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y a Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales. La investigación busca establecer si los tres participaron en un plan para tramitar un hábeas corpus que permitió la salida de prisión del extranjero - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La libertad de Pedro Aguilar abrió un proceso contra la jueza que la autorizó

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa contra la jueza 77 penal municipal de garantías, Myriam Alcira Martínez López, por haber autorizado en 2018 la libertad del líder camionero Pedro Aguilar. La decisión se tomó durante una audiencia en la que intervino una persona que se hizo pasar por fiscal.

La revisión buscaba establecer si la jueza fue engañada o si incurrió en irregularidades. En caso de hallar elementos en su contra, el proceso podía convertirse en una investigación disciplinaria, derivar en su separación del cargo y ser remitido a la Fiscalía General de la Nación. Martínez López también declaró ante esa entidad por los mismos hechos.

Las autoridades analizaron además dos solicitudes de libertad anteriores, incluida una basada en problemas de salud, que fueron rechazadas. La trayectoria de la jueza también fue revisada por una decisión de noviembre de 2017, cuando ordenó la libertad de un funcionario de tránsito investigado por presunta corrupción. El caso debía determinar si sus actuaciones se ajustaron a la ley y si existían responsabilidades penales individuales.

Temas Relacionados

Miryan Alcira Martínez LópezMarcus van der BootLibertad a ciudadano neerlandésSobornoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuertes lluvias dejaron vías principales bajo el agua en Soacha: varios carros quedaron varados

Las grabaciones de residentes mostraron calles anegadas y vehículos arrastrados por la acumulación, mientras los barrios registraron las mayores afectaciones el 28 de octubre en el municipio

Fuertes lluvias dejaron vías principales bajo el agua en Soacha: varios carros quedaron varados

Oposición celebró decisión de juez que restituye más de 50 piezas del Museo Nacional retiradas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Quisieron borrar nuestra historia”

Congresistas y sectores afines a la izquierda celebraron el fallo, mientras cuestionaron el retiro de objetos relacionados con el acuerdo de paz, movimientos feministas, víctimas y población Lgbtiq+

Oposición celebró decisión de juez que restituye más de 50 piezas del Museo Nacional retiradas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella: “Quisieron borrar nuestra historia”

Marcela Reyes se defendió de las acusaciones de la madre de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

La DJ negó los señalamientos sobre el artista, denunció mensajes amenazantes en su WhatsApp y aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias

Marcela Reyes se defendió de las acusaciones de la madre de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

El ELN descartó por completo someterse ante Abelardo de la Espriella y le lanzó dura advertencia: “Hasta las últimas consecuencias”

Alias Fabio, jefe político del Frente de Guerra Oriental, afirmó que la guerrilla responderá a una ofensiva estatal, aunque mantuvo abierta la posibilidad de conversaciones sobre transformaciones profundas en Colombia

El ELN descartó por completo someterse ante Abelardo de la Espriella y le lanzó dura advertencia: “Hasta las últimas consecuencias”

Abogado Camilo Enciso cuestionó la defensa del expresidente Gustavo Petro en el polémico caso de los ‘sexocontratos′: “Ha sido patética”

La acción judicial presentada por el exsecretario de Transparencia señala presuntos intercambios de favores sexuales por adjudicaciones públicas y pide establecer si se utilizó poder político

Abogado Camilo Enciso cuestionó la defensa del expresidente Gustavo Petro en el polémico caso de los ‘sexocontratos′: “Ha sido patética”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes se defendió de las acusaciones de la madre de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

Marcela Reyes se defendió de las acusaciones de la madre de B King y la hermana del fallecido cantante le respondió: “Su propio circo”

Empresa responsable de la pensión de Egidio Cuadrado salió al paso de la polémica por las palabras de la hija del acordeonero

Bunbury en Colombia: este sería el setlist del cantante español para sus dos fechas en Bogotá y Cali

Camilo anunció cambio de fecha para su concierto en Barranquilla: todo lo que debe saber

Jim Velásquez aseguró que su matrimonio con Alina Lozano fue un montaje y que nunca tuvo validez legal

Deportes

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

Campeón con Junior en el 2004 analizó el papel de Sebastián Viera y Teófilo Gutiérrez en la eliminación del equipo en Liga BetPlay 2026-II

Se empieza a definir la tabla del descenso de la Liga BetPlay 2027: así quedarían los promedios

América de Cali vive horas tensas antes de recibir a Fortaleza: una decisión de los jugadores encendió las alarmas en el club

José ‘Ringo’ Amaya, campeón con Junior en el 2004, sugirió unos cambios en el equipo de cara a la Copa Libertadores 2027: “Ojalá llegue a la final”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras las victorias de Once Caldas e Inter de Bogotá: hubo cambios en el grupo de los ocho