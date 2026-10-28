Colombia

Colombia busca recuperar el negocio del carbón: el Gobierno respaldará nuevas inversiones en medio de la caída de la producción

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, defendió el papel de este mineral para garantizar el suministro eléctrico y destacó las oportunidades comerciales que ofrece el mercado asiático. Fenalcarbón, por su parte, pidió medidas para frenar la pérdida de competitividad

Colombia cuenta con reservas de carbón cercanas a 4.500 millones de toneladas, un recurso que el Gobierno busca aprovechar con proyectos que incorporen tecnología y prácticas de minería responsable (José Miguel Gómez/REUTERS)
Colombia cuenta con reservas de carbón cercanas a 4.500 millones de toneladas, un recurso que el Gobierno busca aprovechar con proyectos que incorporen tecnología y prácticas de minería responsable (José Miguel Gómez/REUTERS)
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Colombia cuenta con reservas de carbón cercanas a 4.500 millones de toneladas, pero la caída de la producción y las dificultades para exportar mantienen en alerta a la industria. Por eso, durante el Congreso de la Federación Nacional de Carbón (Fenalcarbón), realizado en Bogotá, el Gobierno nacional manifestó su disposición a respaldar nuevos proyectos, mientras los empresarios pidieron medidas para recuperar la competitividad del sector.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, señaló que el mercado internacional sigue ofreciendo oportunidades, especialmente en Asia. Según explicó, la demanda mundial alcanzó niveles récord en 2025 y las proyecciones apuntan a que continuará creciendo hacia finales de la década.

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“Vamos a acompañar esas inversiones que pueden venir, garantizando también que tengan sostenibilidad y la mejor tecnología. Queremos contribuir a que esta minería sea formal, porque no es posible que haya accidentes. Las noticias sobre accidentes en el sector minero nos recuerdan por qué la minería formal y segura es demasiado importante”, dijo durante la apertura del evento.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, afirmó que “Colombia tendrá que construir en seis años más de la mitad de la capacidad del sistema eléctrico que tiene para atender la creciente demanda" - crédito Ministerio de Minas y Energía
María Nohemi Arboleda, ministra de Minas y Energía, aseguró que el país necesita diversificar su matriz energética y mantener fuentes que respalden la generación eléctrica durante periodos de alta demanda (Ministerio de Minas y Energía)

El carbón como respaldo para la generación eléctrica

Arboleda defendió la necesidad de reactivar la producción nacional, especialmente ante los desafíos que representa el fenómeno de El Niño para el suministro de energía. La funcionaria recordó que en 2024 la generación diaria con carbón casi se triplicó para respaldar el sistema eléctrico durante el periodo de altas temperaturas.

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“La transición energética es importante. Migrar a fuentes limpias es importante, pero también lo es la confiabilidad y disponer de estas fuentes, que nos dan tranquilidad. Colombia no tiene problemas de carbón, lo que tiene es una producción que cayó. Las cuentas que hemos hecho es que estamos 25 % por debajo de 90 millones de toneladas que el país llegó a producir”, expresó.

La ministra sostuvo que Colombia necesita una matriz energética diversificada, con fuentes como el agua, el carbón y el gas. También mencionó que el país avanzará en el desarrollo de energía nuclear. Para atraer capital privado, planteó la importancia de ofrecer estabilidad jurídica y evitar cambios en las reglas que generen incertidumbre para los inversionistas. A esto sumó la necesidad de mejorar la seguridad en los territorios donde operan las empresas mineras.

Más de 13 mil trabajadores y contratistas de Cerrejón resultaron impactados por la suspensión de contratos durante la crisis, lo que generó preocupación en la economía regional - crédito Cerrejón
El gremio carbonífero pidió fortalecer la seguridad jurídica, reducir los costos logísticos y mejorar las condiciones para atraer inversiones y recuperar las exportaciones de carbón y coque (Cerrejón)

“Podemos hacer una minería responsable. Mucha gente no sabe para qué sirve el carbón, pero este funciona para la transición. Mientras nosotros hagamos una minería responsable, que sea amable con el medio ambiente, vamos a comunicar eso. Nos vamos de retórica, sino de hechos y datos. Pues mientras yo esté aquí vamos a diversificar las fuentes en las regalías”, enfatizó.

Fenalcarbón advierte por la caída de las exportaciones

Las cifras del gremio reflejan las dificultades que atraviesa la industria. Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, aseguró que la producción pasó de cerca de 68 millones de toneladas en 2022 a alrededor de 51 millones en 2025. En ese mismo periodo, las exportaciones de carbón y coque disminuyeron de US$12.000 millones a menos de US$5.000 millones.

El transporte hacia los puertos también perdió volumen. Los envíos desde el interior del país cayeron de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones en 2025. Con cifras hasta agosto, Cante advirtió que en 2026 podrían quedar por debajo de los siete millones.

“Los volúmenes de carbones y coque movilizados desde el interior hacia los puertos han caído de 8,3 millones de toneladas en 2022 a 7,1 millones de toneladas en 2025 y con datos a agosto, es posible que este año (2026) cerremos por debajo de siete millones de toneladas, lo que significa haber pasado de cerca de 250.000 viajes de camión al año, a una cifra cercana a 200.000 viajes para el cierre de 2026”, manifestó.

Carlos Cante es el presidente ejecutivo de Fenalcarbón - crédito @carloscantep/X
Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, advirtió que la producción nacional de carbón pasó de cerca de 68 millones de toneladas en 2022 a alrededor de 51 millones en 2025 (@carloscantep/X)

Según el dirigente, esta reducción representa 50.000 viajes menos y aumenta las dificultades logísticas para transportar productos importados, como alimentos para animales y fertilizantes, cuyos costos pueden repercutir en la inflación.

Cante también señaló que los fletes terrestres aumentaron cerca de 60% en las principales rutas hacia los puertos y mencionó el cierre del Muelle 13 como otro obstáculo para la operación. Por su parte, Juan Manuel Sánchez, presidente de la junta directiva del gremio, afirmó que las condiciones regulatorias y tributarias afectaron la inversión y los aportes del sector al país.

“Como nunca antes, un gobierno pretendió acabar con la economía. Entre 2022 y 2026 se establecieron más de 150 normas, decretos, leyes y nuevos impuestos que impactaron (al sector). La inversión prácticamente desapareció y los aportes del sector a la nación pasaron de cerca de $15 billones en 2022 a solo $3,5 billones en 2025”, dijo.

Sánchez agregó que las proyecciones apuntan a una demanda mundial superior a 8.000 millones de toneladas de carbón en 2026. Además, mencionó un proyecto de central térmica en el Cesar que podría representar inversiones cercanas a US$150 millones.

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