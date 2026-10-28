Colombia

Según expertos en neurología, este es el ejercicio ideal para evitar la pérdida de memoria a partir de los 50 años

La actividad aeróbica sostenida favorece la salud cerebral, por lo que es indispensable comenzar desde antes y tener otros hábitos saludables

Caminatas rápidas, natación y ciclismo pueden integrarse a una estrategia de salud cerebral que requiere constancia y consulta profesional ante señales de alarma (Imagen ilustrativa Infobae)
Caminatas rápidas, natación y ciclismo pueden integrarse a una estrategia de salud cerebral que requiere constancia y consulta profesional ante señales de alarma (Imagen ilustrativa Infobae)
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A los 50 años, incorporar actividad física regular puede ser una medida útil para cuidar la memoria, pero los especialistas advierten que no existe un único ejercicio capaz de prevenir por sí solo el deterioro cognitivo o la demencia, por lo que es indispensable tener una vida saludable en otros aspectos.

La recomendación se apoya en que el movimiento eleva el flujo sanguíneo de todo el cuerpo, incluido el cerebro. Para la mayoría de los adultos, el objetivo es completar 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de ejercicio intenso, distribuidos durante la semana, de acuerdo con Mayo Clinic.

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Infografía con un cerebro humano, figuras de personas corriendo, jugando ajedrez y conversando, iconos relacionados con hábitos y evidencia científica.
Estrategias para la adultez mayor señalan que el ejercicio físico y mental, junto con la interacción social, reducen en 25% el riesgo de desarrollar demencia, según un ensayo clínico prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar, nadar o pedalear permite sostener la actividad aeróbica

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos (NIA, por sus siglas en inglés) incluye entre las actividades moderadas caminar con ritmo, montar bicicleta y nadar, y recomienda comenzar de manera gradual, especialmente ante enfermedades crónicas o falta de entrenamiento previo.

  • La caminata rápida suele ser la puerta de entrada más simple para quienes han tenido una vida sedentaria. No requiere equipamiento especial y puede dividirse en recorridos breves a lo largo del día.
  • La natación reduce el impacto sobre las articulaciones.
  • La bicicleta permite ajustar el esfuerzo según el estado físico y la seguridad de cada persona.

El punto central no es elegir una disciplina considerada superior a las demás, sino lograr constancia y una intensidad apropiada.

La Academia Estadounidense de Neurología recomienda que las personas con deterioro cognitivo leve hagan ejercicio con regularidad como parte del manejo general de sus síntomas. Su guía, elaborada por especialistas en neurología, indica que los estudios de seis meses sugieren que dos sesiones semanales podrían beneficiar la memoria y otras capacidades de pensamiento en este grupo.

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La entidad aclara que la investigación no permite prometer que el ejercicio evite la demencia, pero sí contribuye a llevar una vida más saludable.

Ilustración en acuarela de una mujer dormida con un patrón de rompecabezas en la cabeza del que se desprenden varias piezas.
La pérdida de memoria puede evitarse con más horas de sueño y actividad física y social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia respalda el ejercicio, aunque no una promesa de prevención

El neurólogo Ronald C. Petersen, investigador de Mayo Clinic y miembro de la Academia Estadounidense de Neurología, reiteró que el ejercicio puede ser una herramienta disponible para muchas personas, aunque señaló la necesidad de evaluar de forma temprana los problemas de memoria. Olvidos frecuentes acompañados por dificultades para realizar tareas complejas no deben atribuirse automáticamente a la edad.

Otra revisión difundida por la Academia Estadounidense de Neurología analizó 98 ensayos clínicos aleatorizados, con 11.061 participantes y una edad promedio de 73 años. El trabajo encontró mejoras en velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas cuando los programas acumularon unas 52 horas de ejercicio durante cerca de seis meses.

Caminar fue la actividad aeróbica más habitual, aunque también aparecieron la bicicleta, el baile, la fuerza muscular y prácticas mente-cuerpo.

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos coincide en que la actividad física muestra resultados alentadores para reducir el riesgo de deterioro cognitivo asociado a la edad, aunque considera que la prueba disponible sigue sin ser concluyente para afirmar que prevenga el alzhéimer.

Infografía con título sobre memoria y cerebro. Muestra ilustración de cerebro, 8 iconos de hábitos y texto explicativo. Incluye datos y logotipo Infobae.
Ocho hábitos diarios recomendados por Harvard para proteger la memoria y la salud cerebral, que pueden prevenir hasta el 45% de los casos de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio debe acompañarse con sueño, controles médicos y vida social

La protección de la memoria no depende solo de una rutina física. Mayo Clinic aconseja mantener la mente activa mediante lectura, juegos, aprendizaje de habilidades o actividades comunitarias. También recomienda cuidar el sueño, con una referencia de siete a nueve horas por noche en adultos, y sostener vínculos sociales para reducir el estrés y la depresión.

Controlar hipertensión, diabetes, obesidad, depresión, pérdida auditiva y otros problemas crónicos forma parte de ese enfoque. Así como revisar los medicamentos con un profesional también es relevante, porque algunos tratamientos pueden afectar la memoria.

La Asociación de Alzheimer propone combinar ejercicio aeróbico, fuerza, flexibilidad, alimentación, estimulación cognitiva y seguimiento de la salud, aunque cuando los olvidos empeoran, afectan las actividades cotidianas o inquietan a familiares y amigos, es necesario pedir una evaluación médica. Un examen a tiempo puede determinar si existe una causa tratable, como un trastorno del sueño, depresión, efectos farmacológicos o una enfermedad neurológica.

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