Rosa Villavicencio, excanciller de la administración Petro, se refirió al anuncio de que Thomas Greg & Sons volverá a fabricar pasaportes: “Amor con amor se paga”

El Ministro de Relaciones Exteriores informó a la ciudadanía sobre las medidas tomadas para asegurar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, que buscaría garantizar su normal funcionamiento bajo un nuevo contrato temporal - crédito @Infopresidencia/X

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Siguen las reacciones por parte de la oposición luego de que la Cancillería recurrió a la urgencia manifiesta para contratar hasta por $240.352 millones la producción y distribución de pasaportes con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, consorcio liderado por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A..

Una de las primeras voces que salió a rechazar el anuncio hecho por el ministro de Relaciones Exteriores Omar Bula fue su predecesora Rosa Yolanda Villavicencio, la excanciller durante la administración de Gustavo Petro.

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La exministra arremetió contra el Gobierno nacional con una seria acusación sobre las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta frente a Iván Cepeda, y por la que Petro denunció fraude.

Por medio de un mensaje desde su perfil en X Villavicencio afirmó: “Amor con amor se paga: Abelardo de la Espriella acaba de pagarle el “favor” de las elecciones a la firma Thomas Greg and Sons suscríbiendo un contrato ilegal, producto de una Declaratoria de Urgencia manifiesta Ilegal".

Villavicencio anunció acciones legales en el mensaje que compartió vía X la noche del martes 27 de octubre de 2026 - crédito @ryvillavicencio/X

“El magistrado (Moisés Rodrigo) Mazabel lo que pidió fue explicaciones para corregir y mitigar el riesgo. El plazo se venció el 16 de octubre pasado y la Cancillería no respondió”, argumentó más adelante en su misma publicación la exministra de Relaciones Exteriores.

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Para la excanciller, si dicha determinación “lo hizo la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal”, Villavicencio advirtió que “se adelantaron a la decisión del magistrado Mazabel que no ha dicho la última palabra”.

Según la exfuncionaria de la administración Petro, con esta situación “materializan el riesgo porque suspende un contrato que esta vigente, poniendo al país ante el peligro” de pagar 68 millones de dólares, y que como detalló ella misma, corresponderían a una “clausula de incumplimiento con Portugal”.

Por todo lo anterior, Villavicencio anunció de paso que “se vendrán acciones penales, disciplinarias y contencioso administrativas”.

Al fina, la exministra recordó que “el contrato busca evitar interrupciones en la expedición de los documentos de viaje después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió de manera provisional los convenios que respaldaban el modelo que la anterior administración, encabezada por Gustavo Petro, promovió con entidades de Portugal”.

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Los detalles del anuncio hecho por la Cancillería: la unión temporal incluye a Thomas Greg & Sons y Thales Colombia

El acuerdo tendrá vigencia máxima hasta el 17 de diciembre de 2027. El valor previsto de lo pactado en el documento asciende a $240.352.447.851, con impuestos, tasas y demás costos aplicables incluidos, aunque la minuta establece que se trata de un tope: el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagará solo los bienes y servicios que reciba y apruebe.

La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 está conformada por Thomas Greg & Sons de Colombia S. A., con una participación del 68%; Thales Colombia S. A., con el 28,9%; y Thomas Greg & Sons Limited, de Guernsey, con el 3,1%.

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El objeto contractual abarca el suministro, la personalización, la custodia, el alistamiento y la distribución de libretas de pasaporte. Además, contempla la impresión, el almacenamiento y la entrega de etiquetas para visas colombianas con zona de lectura mecánica.

Entre los productos incluidos figuran pasaportes ordinarios electrónicos, ejecutivos, diplomáticos, oficiales, fronterizos y de emergencia, además de documentos para tripulantes terrestres.

La proyección informada contempla la producción mensual de entre 160.000 y 170.000 libretas.