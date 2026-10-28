Procurador Gregorio Eljach denunció amenazas de muerte y reveló las medidas que había tomado: “Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia”

El procurador General de la Nación reveló que se han implementado medidas de seguridad contundentes para proteger su vida y la de su equipo de trabajo ante una amenaza grave - crédito suministrado a Infobae Colombia

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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, afirmó el miércoles 28 de octubre que recibió amenazas que comprometieron su seguridad, la de su familia y la de integrantes de su equipo de trabajo. Lo anterior, cuando también se han advertido sobre presuntas intimidaciones a otros titulares de las entidades de control y entidades que hacen parte del organigrama estatal.

El jefe del Ministerio Público señaló que adoptó medidas ante “un peligro muy grave” que, según advirtió, podría involucrar a personas vinculadas con la institución. Una de las decisiones que adoptó, de la que hasta la fecha no se tenía conocimiento, era la de completar un mes sin ir a las oficinas de la entidad, ubicadas en la capital de la República, para resguardar su integridad.

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El procurador General de la Nación Gregorio Eljach está en el cargo desde el 6 de enero de 2025 - crédito @PGN_COL/X

“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo”, declaró Eljach, que fue también secretario general del Senado por al menos 12 años, entre 2012 y 2024; antes de ser elegido por esta corporación como el sucesor de la abogada y exministra de Justicia Margarita Cabello.

La revelación se llevó a cabo durante la instalación del panel de expertos La Procuraduría y el fortalecimiento del mérito en el empleo público: retos y oportunidades para su transparencia. En este evento, efectuado en Bogotá, se refirió a la situación sin precisar el origen de las intimidaciones ni las actuaciones específicas que adelantan las autoridades.

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El procurador añadió que el riesgo no se limitaba a su esquema de seguridad. “Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia”, afirmó ante los asistentes, lo que generó preocupación entre los presentes y motivó a elevar voces de rechazo frente a lo que podrían ser estos hechos que podrían poner en riesgo su integridad; pese a que no dio a conocer más detalles.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ha pedido que se respete lo dispuesto en la Constitución frente al derecho a la protesta, pero también los deberes - crédito Colprensa - REUTERS

Eljach dijo que la amenaza podría involucrar a funcionarios de la entidad

El jefe del Ministerio Público sugirió que la alerta tendría relación con personas que trabajan en la entidad, aunque aclaró que aún no existen conclusiones sobre el caso. “Creo que algunos ya tienen idea a qué me refiero. Estaba muy comprometida mi seguridad y la de mi familia por razones que sin tener... conclusiones definitivas involucran gente que trabaja acá”, insistió Eljach.

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Del procurador no se habían conocido aparentes intimidaciones. Se prevé que ante este escenario en materia de seguridad ya puso en conocimiento la situación ante las autoridades, con el fin de que se fortalezca su esquema de protección en un contexto en el que se busca dar tranquilidad a los que ejercen labores de control en el territorio nacional y deben tomar decisiones disciplinarias

Como se mencionaba, hasta ahora no se conocían reportes ni comunicaciones sobre amenazas directas contra Eljach desde que asumió como procurador general de la Nación. Pero desde su cargo, el jefe del ente de control expresó su solidaridad tras conocerse sobre un supuesto plan contra el registrador nacional, Hernán Penagos, y los riesgos sobre el proceso electoral de 2027.

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Gregorio Eljach ha sido cuestionado por su labor al frente de la Procuraduría durante la administración de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Procurador suscribió directiva para promover el uso adecuado de las OPS

Durante la instalación del panel de expertos, el procurador Eljach hizo énfasis en cómo “la meritocracia no puede entenderse solo como una regla de ingreso al empleo público. Debe asumirse como un compromiso permanente con la idoneidad, la transparencia, la responsabilidad y los resultados”. Un mensaje con el que respaldó los procesos que se apartan de la burocracia.

En consecuencia, firmó una directiva para promover el uso adecuado de los contratos de prestación de servicios en las entidades de la administración pública. La medida busca asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y proteger los derechos de las personas vinculadas bajo esta modalidad; que durante el último cuatrienio, de Gustavo Petro, tuvo un inesperado auge.

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