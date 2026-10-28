Poncho Zuleta habló por primera vez tras el accidente de Kbeto Zuleta, quien se encuentra en una UCI en Barranquilla: “Oren por mi hijo”

El hijo del cantante vallenato perdió una pierna tras un accidente de tráfico - crédito Suministrado infobae

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El cantante vallenato Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta llegó trasladado a Barranquilla, Atlántico, la noche del martes 27 de octubre de 2026 para continuar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamérica, después de sufrir graves lesiones en el accidente de autobús ocurrido un día antes en la vía entre El Difícil y Bosconia. La remisión desde Valledupar fue acordada por su familia y el equipo médico tras una junta que recomendó atención de mayor complejidad.

El artista perdió una de sus piernas, sufrió traumatismos en el tórax, el abdomen y las extremidades inferiores, además de un sangrado pulmonar. También presenta múltiples fracturas que requieren nuevas cirugías, una vez que su condición clínica permita avanzar con los siguientes ciclos del tratamiento.

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La aeronave medicalizada de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) aterrizó en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de la capital atlanticense alrededor de las 8:15 p. m.. Una ambulancia llevó luego al músico hasta el centro asistencial del barrio Riomar, al norte de la capital del Atlántico, donde ingresó cerca de las 9:57 p. m.

Poncho Zuleta, papá de Kbeto Zuleta, pidió oración por el músico vallenato que perdió una pierna tras accidente de tránsito en Cesar - crédito Prensa Poncho Zuleta

El cantante Poncho Zuleta, padre del músico herido, se encontraba en Estados Unidos por compromisos musicales cuando recibió la noticia. Suspendió su gira y regresó a Colombia para acompañar a su hijo durante la atención inicial en Bosconia.

En su llegada al centro de salud donde se encuentra su hijo, el intérprete de éxitos como Tú Eres La Reina, Mañanita de Invierno, entre otros, pidió a colombianos. “Pedirles que oren por mi hijo, oren por mi hijo”, señaló.

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La estabilización clínica antes de nuevas cirugías

La senadora Claudia Margarita Zuleta, hermana del intérprete, afirmó que su salud se mantiene estable. “Sufrió múltiples traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas. Él tiene una situación estable y tenemos una expectativa y una confianza plena de que su recuperación va a seguir”, declaró a La FM.

La congresista explicó que las próximas intervenciones dependerán de la evolución de sus condiciones hemodinámicas. “Tiene múltiples fracturas, pero esas cirugías vendrán después de que su situación clínica, digamos general, corporal, cuando sus condiciones hemodinámicas puedan estar en condiciones óptimas para avanzar en otros ciclos del tratamiento”, precisó.

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Su hermana relató a La Kalle que el artista está profundamente afectado por lo sucedido, aunque intenta conservar la serenidad. La familia agradeció las expresiones de solidaridad y las oraciones enviadas por los seguidores del cantante.

Carlos Alberto Zuleta sufrió traumatismos en el tórax, el abdomen y las extremidades inferiores, además de un sangrado pulmonar - crédito @DigameMM/X

El acordeonero Efraín Zuleta, hermano de Poncho Zuleta, fue dado de alta tras accidente del bus en el que viajaba la agrupación vallenata

Efraín Zuleta, integrante de una familia vinculada a la música vallenata y compañero de escenario de su sobrino, continuará la recuperación en su domicilio.

Esteban Bolaño, mánager de la agrupación de Kbeto Zuleta, sobrevivió al accidente del bus que transportaba al conjunto porque descendió en El Carmen de Bolívar para regresar a Barranquilla antes de que el vehículo cayera al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre de 2026.

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Efraín Zuleta fue dado de alta tras accidente de tránsito del bus en el que viajaba la agrupación vallenata - crédito @kbetozuleta/ @efrainzuleta / Instagram

“Yo estoy bien. Para los que no saben, yo no iba en el bus porque yo me bajé en El Carmen de Bolívar”, afirmó. Otros tres integrantes de la agrupación hicieron el mismo cambio de transporte y tampoco estaban en el vehículo accidentado.

El mánager precisó que los cuatro se apartaron del grupo antes de que comenzara el trayecto en el que ocurrió el siniestro. “Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo. No estaban en el bus”, relató.

Bolaño se refirió a los músicos muertos como integrantes de su círculo más cercano y expresó preocupación por quienes continuaban hospitalizados. “Lamentando con dolor el fallecimiento de esos integrantes de la familia (...) Estoy muy nervioso, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de esos que siguen heridos, que no haya más víctimas de muerte, que nos dé fuerza para seguir para adelante”.

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