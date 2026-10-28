Políticos reaccionaron a decisión de Abelardo de la Espriella de desplegar a Policía y Ejército en barrios de Bogotá: “No pueden seguir existiendo ollas”

Jerome Sanabria, Daniel Briceño y Sandra Forero Ramírez se pronunciaron tras decisión del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @SoyJerome__/X - @Danielbricen/X - @Sandra_ForeroR/X

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Santa Fe, San Bernardo y Ciudad Bolívar estuvieron entre los sectores priorizados en la Operación Kratos, desplegada durante la madrugada del miércoles 28 de octubre d 2026 en ocho localidades de Bogotá. La ofensiva incluyó 114 allanamientos y dejó 172 capturas, según el balance oficial divulgado por el Gobierno Nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella siguió las actuaciones desde la Policía Metropolitana, en el Salitre. Unidades de Policía, Ejército y Fiscalía participaron en el dispositivo, dirigido contra estructuras señaladas de delitos en distintas zonas de la capital.

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“Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas”, afirmó el mandatario. Las autoridades incautaron armas, explosivos, estupefacientes y dinero.

Tras lo anterior, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, calificó la presunta intervención como una “gran noticia para Bogotá”. En su publicación, afirmó que el centro de la capital había sufrido un deterioro durante los últimos siete años.

“La intervención de los barrios Santa Fe y San Bernardo esta madrugada”, escribió el congresista. Además, sostuvo que habitantes y comerciantes de esas zonas enfrentaban problemas de seguridad y reclamaban mayor presencia de las autoridades.

Daniel Briceño celebró una presunta intervención en Santa Fe y San Bernardo - crédito @Danielbricen/X

Briceño señaló que no deberían persistir puntos asociados con actividades delictivas cerca de instalaciones como la Casa de Nariño, el Congreso de la República y la Alcaldía Mayor. “No pueden seguir existiendo ollas y lugares del crimen a pocos metros” de esas sedes, manifestó.

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Otro de los mensajes fue publicado por David Cote, representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030. El congresista vinculó el supuesto procedimiento con un golpe contra grupos criminales y afirmó que el barrio San Bernardo enfrentaba una situación crítica.

Cote indicó que, de 200 comercios de muebles que operaban en el área, solo permanecían 50 debido a la delincuencia. También aseguró que cuatro barrios vecinos se habían visto afectados por la venta de drogas a pequeña escala.

David Cote afirmó que la delincuencia redujo los comercios de muebles en San Bernardo - crédito @DavidGerardoC/X

“San Bernardo no aguantaba más”, señaló el representante. El político cerró su publicación con un llamado a recuperar la capital.

“Gran golpe a las mafias del presidente @ABDELAESPRIELLA. A recuperar con valor Bogotá!!”, señaló Cote.

Jerome Sanabria, joven de 20 años que integró el equipo de empalme del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, afirmó que la violencia en San Bernardo se agravó después de la intervención del Bronx en 2016.

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Según su publicación, el sector pasó de ser un barrio habitado por comerciantes y familias de clase media a un punto con presencia de expendedores de droga, delincuencia y habitantes de calle.

“Muchos de quienes vivimos cerca y pasamos con frecuencia por la troncal de la 10ma preferimos no bajarnos en las estaciones San Bernardo ni Bicentenario para evitar robos”, escribió Sanabria.

Jerome Sanabria relató el impacto de la inseguridad en la zona - crédito @SoyJerome__/X

También expresó preocupación por una posible expansión de los problemas hacia barrios como Eduardo Santos y Policarpa, zonas donde, según dijo, viven comerciantes y familias de clase media-baja. Mencionó además la existencia de colegios cercanos y la exposición de niños a hechos de inseguridad.

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La joven celebró lo que describió como una intervención en Santa Fe y San Bernardo y pidió que los operativos mantengan continuidad. “Que estos operativos continúen, a ver si por fin Bogotá empieza a caminar segura”, expresó.

La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, también reaccionó a los mensajes sobre la supuesta operación. La cabildante propuso que los procedimientos sorpresa se conviertan en una práctica frecuente en la ciudad.

Sandra Forero pidió que los operativos sorpresa contra el microtráfico sean permanentes en Bogotá - crédito @Sandra_ForeroR/X

“Llegó el turno para Bogotá”, escribió Forero. En su publicación, cuestionó la presencia de bandas y redes de microtráfico, además de pedirle al alcalde Carlos Fernando Galán que exija resultados a su secretario de Seguridad, César Restrepo.

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“Estamos hartos de los bandidos y del microtráfico”, manifestó la concejal.

Por último, el concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal destacó el despliegue de seguridad realizado en San Bernardo durante la madrugada y atribuyó la acción a denuncias previas sobre criminalidad y microtráfico en el sector.

Andrés Barrios destacó operativo de seguridad en San Bernardo contra el microtráfico - crédito @ABarriosBernal/X

En una publicación en X, el cabildante agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por atender el llamado. “Gracias, señor presidente, por atender nuestras denuncias de San Bernardo”, escribió.

Barrios afirmó que el procedimiento comenzó a la 1:30 a. m. y contó con integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Según indicó, el dispositivo también recibió apoyo de drones.

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