Gustavo Petro se refirió a ‘Prostituta: Testigo de Petro’, libro de la ex trabajadora sexual Elizabeth Fonseca sobre su vínculo con el político

Gustavo Petro compartió en Instagram fragmentos del libro Prostituta: Testigo de Petro, que recoge relatos sobre distintos momentos de su vida política (Infobae México/@petrogustavo/X)

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Los recuerdos de una mujer que ejerció el trabajo sexual y que asegura haber encontrado oportunidades de formación y empleo durante la trayectoria política de Gustavo Petro volvieron a poner al expresidente en el centro de la conversación pública, en medio de las polémicas y acusaciones de presuntos contratos a cambio de favores sexuales que lo persiguen en la actualidad.

Esta vez, el tema surgió después de que el exmandatario compartiera en redes sociales apartes de un libro escrito por Elizabeth Fonseca, en el que relata sus experiencias con él durante distintas etapas de su carrera política.

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La obra, titulada Prostituta, testigo de Petro, reúne episodios que la autora sitúa en el paso del político por el Ministerio de Salud, el Congreso y la Alcaldía de Bogotá. En las páginas divulgadas, Fonseca describe conversaciones sobre educación, las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y las posibilidades de acceder a oportunidades laborales.

El libro relata que Petro le habría pedido a la autora convocar a más de 600 trabajadoras sexuales para participar en un programa de la Bogotá Humana (@gustavopetrourrego/Instagram)

Petro acompañó las imágenes del libro con un mensaje en el que destacó que conocía a la autora desde hacía décadas. “Alguna dirigente ex trabajadora sexual que conocía hace décadas decide escribir un libro de mí. Qué bueno leerlo ahora”, expresó en la publicación en Instagram.

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El contenido se conoce en un momento de controversia por los señalamientos de Deicy Jiménez sobre presuntos encuentros íntimos con Gustavo Petro a cambio de posibles contratos en entidades estatales. Sin embargo, los testimonios de Fonseca corresponden a experiencias de otra época y no constituyen, por sí mismos, pruebas que confirmen o desvirtúen esas denuncias.

Los recuerdos de Elizabeth Fonseca sobre su relación con Gustavo Petro

Uno de los episodios compartidos se refiere a las conversaciones que, según Fonseca, sostuvo con Petro cuando él se desempeñaba como representante a la Cámara por Cundinamarca. La autora recuerda que el entonces congresista la recibía en su oficina y le insistía en la importancia de continuar con su formación académica.

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“Con el paso del tiempo llegué a hablar mucho con Gustavo Petro, iba al edificio nuevo del Congreso a visitarlo y él aprendió a conocerme, me recibía muy bien allá en su oficina. Él era representante a la Cámara por Cundinamarca, me hablaba de muchas cosas, me insistía en que continuara con mis estudios, argumentaba ser la única forma de superación”, se lee en uno de los apartes del escrito.

Fonseca también relató que durante su paso por el Ministerio de Salud recibió consejos similares. En ese periodo, según escribió, Petro le recomendaba retomar los estudios y avanzar hacia la culminación del bachillerato mediante un programa especial.

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Durante su paso por la Alcaldía de Bogotá, Petro impulsó iniciativas sociales dirigidas a diferentes poblaciones de la ciudad, entre ellas personas que ejercían el trabajo sexual (@gustavopetrourrego/Instagram)

“Por el tiempo que estuve trabajando en el Ministerio de Salud, me acuerdo mucho que Gustavo Petro me decía reiteradamente que continuara con mis estudios porque eso era lo único que me garantiza”, dice el texto.

En otro fragmento, la autora se refirió al trato que recibió del exmandatario y destacó la manera en que, según su experiencia, se relacionaba con ella pese a las circunstancias personales y laborales que atravesaba: “Gustavo Petro era una persona supremamente amable para tener semejante asignatura, que invitara a una persona como yo y ser tratada en el mayor de los respetos; hablaba muy bien de él como persona”.

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El programa para vincular a más de 600 trabajadoras sexuales

Otro de los pasajes divulgados aborda una reunión que Fonseca sitúa durante la alcaldía de Petro en Bogotá (2012-2015). Según su relato, el entonces alcalde le encomendó convocar a más de 600 trabajadoras sexuales para incorporarlas al programa Misión Bogotá Humana.

“Ese día en el despacho del alcalde Mayor de Bogotá yo abracé a Gustavo Petro. Hacia el fondo había un escritorio grande; detrás, un sillón en el cual el alcalde tomó asiento. Recuerdo que me dijo: ‘¿Usted sabe qué vino a hacer aquí?’ respondí: ‘No, señor’, me dijo: ‘Usted tiene que convocar a más de 600 trabajadoras sexuales, para que se vinculen al programa de Misión Bogotá Humana’. Me quedé con la boca abierta; no solamente era yo, eran 600 mujeres de aquellas tan rechazadas. Me dijo: ‘Te mando a ti, porque no confío en nadie más, porque si envío a un hombre, las va a acosar sexualmente y si envío a una mujer, empieza a meter a toda su familia; por eso en ti confío, porque tú conoces todo ese mundo”, se lee en el escrito.

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De acuerdo con Fonseca, las participantes podían acceder a contratos de prestación de servicios y debían continuar sus estudios como requisito para renovar la vinculación. La autora aseguró que asumió la tarea de convocar a las mujeres y que trabajaron durante el día y la noche para sacar adelante la iniciativa.

La publicación de los fragmentos del libro volvió a poner sobre la mesa episodios del pasado político de Gustavo Petro, incluidos relatos de su etapa como alcalde de Bogotá (@gustavopetrourrego/Instagram)

“Empezamos a trabajar en el programa que venía impulsado por el alcalde Gustavo Petro y para el cual él me había llevado a Bogotá, la convocatoria de más de 600 mujeres biológicas al programa de Misión Bogotá Humana; trabajamos de día y de noche”, escribió.

En los apartes publicados, Fonseca presenta esa experiencia como una oportunidad para que mujeres que enfrentaban rechazo social accedieran a formación y empleo. Su relato reconstruye episodios de su relación con Petro, desde las conversaciones sobre educación hasta su participación en la convocatoria para el programa distrital.

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