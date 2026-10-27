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Estos son los precios de boletería para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: aliste el bolsillo

La Conmebol espera que el estadio Metropolitano, en la recta final de su ampliación, se llene para la definición del título entre Boca Juniors y Atlético Mineiro

EFE
El estadio Metropolitano de Barranquilla está a muy poco de terminar sus obras para recibir al público de la final de la Copa Sudamericana - crédito Alcaldía de Barranquilla /EFE
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Hay mucha expectativa en Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana, pues será el primer evento de alta importancia internacional que recibe el escenario deportivo desde aquella definición en la que el Junior se enfrentó al Athletico Paranaense, cuando la serie era ida y vuelta.

La Conmebol dio a conocer los precios de la boletería para el partido entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, a menos de un mes para el enfrentamiento del 21 de noviembre, y la idea es que se agoten en poco tiempo, pues seguirá la preparación de toda la logística para recibir a ambas escuadras.

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De otro lado, el estadio continúa en la fase final de las obras, en las que solo restan algunos detalles menores en los alrededores y zonas internas de la estructura, pues las tribunas están prácticamente listas para recibir aproximadamente a 65.000 personas en la final.

Boletería para la final

Los precios de la boletería para la final de la Copa Sudamericana se dividieron en cuatro categorías, donde la más económica cuesta 286.650 pesos colombianos, para las laterales norte y sur, mientras que la más costosa se encuentra en 796.562 pesos, según la Conmebol.

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