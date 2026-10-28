Colombia Mayor: el Gobierno pide al Congreso ajustar el presupuesto 2026 para garantizar los pagos a 2.850.685 beneficiarios

El programa pide continuar con el apoyo para las personas en condición de vulnerabilidad - crédito Prosperidad Social

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El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República una modificación al presupuesto de 2026 para financiar los ciclos pendientes de Colombia Mayor, el programa de transferencias destinado a personas mayores en condición de vulnerabilidad.

La iniciativa quedó en manos del Legislativo y su aprobación definirá la disponibilidad de fondos para las entregas restantes del 2026.

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Con esta propuesta presupuestal, Prosperidad Social busca asegurar que los beneficiarios reciban los giros previstos antes de que termine 2026, teniendo en cuenta que ya se adelantaron gestiones para cubrir desembolsos anteriores.

El próximo ciclo de pagos comenzará el 28 de octubre y alcanzará a 2.850.685 personas mayores. Cada participante recibirá una transferencia de hasta $230.000, según las condiciones establecidas por el programa para esta entrega.

La fecha del pago de Colombia Mayor correspondiente a octubre se realizará el miércoles 28 (Prosperidad Social/X)

El nuevo ciclo será pagado a través de las mismas entidades que lo han manejado durante todo el año

Los recursos se entregarán mediante SuperGiros, SuRed y sus aliados, que cuentan con puntos de atención en distintas regiones del país. La red de operadores permitirá que los beneficiarios cobren el incentivo en los lugares habilitados, de acuerdo con la información que reciba cada persona por los canales de la entidad.

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Cabe mencionar que los pagos se realizan a través de los operadores autorizados y que los usuarios deben atender únicamente las comunicaciones provenientes de vías oficiales.

Para completar el ciclo que concluyó en septiembre, la entidad informó que gestionó más de $400.000 millones. Ese proceso permitió cubrir una entrega previa mientras el Gobierno preparaba la solicitud de modificación presupuestal que ahora deberá ser debatida por los congresistas.

De acuerdo con el comunicado emitido el 26 de octubre por la entidad, los recursos obtenidos para el ciclo que inicia el 28 de octubre elevan a más de $1,3 billones el monto destinado a las personas mayores en dos entregas realizadas durante la actual administración.

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El programa pide apoyo para continuar cumpliendo con los pagos a los beneficiarios (Prosperidad Social/X)

La entidad pidió respaldo de los congresistas para mantener las transferencias a los adultos mayores

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, vinculó la continuidad del programa con la decisión que adopte el Congreso sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo: “El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella mantiene su compromiso de no desamparar a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad”, afirmó la funcionaria en el comunicado.

Suárez agregó que la aprobación legislativa resulta necesaria para mantener el cumplimiento de las transferencias: “Dependemos del Congreso para que sigamos cumpliendo con Colombia Mayor, porque superar la pobreza es tarea de todos”, señaló.

El programa atiende a población mayor que enfrenta condiciones de vulnerabilidad económica, así que las transferencias representan un apoyo monetario para quienes cumplen los requisitos de acceso definidos por el Estado.

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La modificación del presupuesto 2026 se convierte así en el siguiente paso institucional para definir los pagos posteriores al ciclo de octubre. El Ejecutivo solicitó que los recursos adicionales sean priorizados con el fin de evitar interrupciones en la operación del programa durante el resto de la vigencia.

Los beneficiarios son ciudadanos que no tienen acceso a una pensión ni otros apoyos - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social advirtió que los trámites no requieren intermediarios

La entidad reiteró a los beneficiarios y sus familiares y allegados que los procesos relacionados con Colombia Mayor son gratuitos. Por esta razón, instó a los adultos mayores no entregar dinero, documentos o datos personales a personas que se presenten como gestores de pagos o supuestos intermediarios, puesto que podrían ser estafados.

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En su comunicado, Prosperidad Social también indicó que las consultas deben realizarse únicamente mediante los canales oficiales. La recomendación busca prevenir fraudes dirigidos a los usuarios del programa, especialmente durante los periodos de convocatoria y cobro de las transferencias, teniendo en cuenta que a nivel nacional se han registrado varios casos de este tipo.