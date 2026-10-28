En video quedó la particular petición de seguidora del presidente Abelardo de la Espriella: “¡Rúgeme mi amor!”

Además la primera mujer, otra joven terminó acercándose hasta el jefe de Estado, que agradeció las muestras de cariño en Cesar - crédito Korraleja.co/Facebook

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Son varias las postales que ya ha dejado en video el presidente Abelardo de la Espriella como parte de los actos oficiales y operativos de la autoridades en los que ha liderado, y hasta encarado a algunos de los acusados líderes criminales.

Sin embargo, un video que se difundió en redes sociales solo hasta el martes 27 de octubre de 2026 permitió conocer la inusual petición que le hizo una de sus simpatizantes en una de las calles de Valledupar (Cesar), en donde el jefe de Estado (conocido como “el Tigre” desde su campaña presidencial) estuvo a comienzo de mes el jefe de Estado, luego de anunciar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano para combatir el apoderamiento ilícito de hidrocarburos.

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“¡Abelardo, rúgeme mi amor! (...) ¡Tigre rúgeme, te amo papasito! (...) Ahí me tiró un pico. ¡Lo amo!" se escucha mencionar a la ciudadana, tras la grabación que compartió el portal regional Korraleja.co.

Más adelante, y en otra grabación que hizo el mismo De la Espriella con un teléfono celular, el mandatario agradeció las muestras de cariño a las mujeres presentes que rodearon el vehículo en el que se movilizaba.

“Miren con el personaje que estoy aquí”, dijo el jefe de Estado, que más adelante aparece con la misma mujer y otra joven, antes de darles un beso a cada una en la mejilla, añadió: “Oigan, mis tigresas, gracias por tanto cariño. Las quiero, gracias”.

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Al final, ambas le contestaron: “Nosotros te amamos”.

Qué hizo Abelardo de la Espriella en su paso por Cesar

El presidente Abelardo De la Espriella, además de viajar al mismo departamento dos meses, volvió a inicios de octubre para activar en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad compuesta por cerca de 1.200 integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Fiscalía y organismos de inteligencia para combatir el apoderamiento ilícito de hidrocarburos en el sur de Cesar.

La ceremonia se realizó en el Batallón de Artillería N.° 2 La Popa, con la presencia de la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila, autoridades locales, representantes de Ecopetrol y miembros de la cúpula militar.

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Según el Gobierno nacional, Urano concentrará acciones militares, policiales, judiciales y de investigación criminal contra las estructuras que extraen, almacenan, transportan y comercializan combustibles obtenidos de manera ilegal.

“Hay que ir mucho más allá y actuar sobre toda la cadena de esa empresa criminal”, afirmó De la Espriella durante el acto.

El mandatario sostuvo que la estrategia buscará identificar también a quienes financian esas operaciones y reciben sus ganancias.

La campaña reporta más de 100.000 galones recuperados desde septiembre

Aunque fue activada formalmente este lunes, la campaña opera desde el 1 de septiembre.

De acuerdo con las cifras divulgadas por el presidente, las autoridades recuperaron más de 100.000 galones de hidrocarburos, efectuaron 21 capturas e incautaron 22 vehículos y 46 válvulas ilegales.

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El balance oficial atribuyó a las operaciones una reducción de 3,7 millones de galones en las pérdidas respecto del mes anterior, equivalente al 48%, y calculó en $ 58.000 millones la afectación económica contra esta actividad ilícita.

El mandatario dijo que durante 2026 se han reportado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos robados, por un valor superior a $ 771.000 millones. Dichas rentas pueden financiar otras economías ilegales y fortalecer a organizaciones criminales en la región.

Valledupar tendrá un puesto de mando para agilizar investigaciones

La estrategia contempla un puesto de mando en Valledupar con participación de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es acelerar las investigaciones y la judicialización de casos relacionados con el hurto de hidrocarburos.

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La gobernadora Sanjuan afirmó que la nueva fuerza amplía las capacidades institucionales para enfrentar las economías ilegales en el departamento, con énfasis en el sur del Cesar.

El Gobierno indicó que las operaciones estarán dirigidas a proteger la infraestructura estratégica, reducir las pérdidas económicas y mitigar los impactos ambientales asociados con las conexiones clandestinas y el manejo irregular de combustibles.