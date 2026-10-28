Colombia

En el Congreso comenzó el debate para eliminar la JEP y trasladar sus funciones a la justicia ordinaria

La reforma constitucional contempla impedir una prórroga automática de cinco años y asignar los casos a los jueces ordinarios, en medio de una discusión sobre la continuidad de la justicia transicional

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
El Congreso de la República inició el debate de una reforma constitucional para eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028 y trasladar sus competencias a la justicia ordinaria - crédito Colprensa
Guardar

El Congreso inició el martes 27 de octubre el debate de una reforma constitucional que busca eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028, impedir su prórroga automática por cinco años y trasladar sus competencias a la justicia ordinaria.

La iniciativa reabrió la discusión sobre la continuidad del sistema de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016, sus resultados y los recursos destinados a su funcionamiento.

PUBLICIDAD

La senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho advirtió que el cierre dejaría sin definición procesos de excombatientes, integrantes de la Fuerza Pública, terceros civiles y víctimas. También sostuvo que la Comisión Primera del Senado no tendría facultades para aprobar una reforma que, a su juicio, sustituye la Constitución y desconoce compromisos nacionales e internacionales.

Corcho detalló las consecuencias que atribuye a la eventual eliminación del tribunal: “Quedarían 19 condenados de las Farc con sanción propia, pero sin nadie que verifique las medidas restaurativas; 336 máximos responsables, de los cuales 245 ya reconocieron los hechos, quedarían sin el instrumento que les permitió hacer ese reconocimiento; 21 juicios adversariales de máximos responsables que no han reconocido la verdad y los hechos quedarían en el aire y se quedarían además 221 terceros civiles y 3.443 comparecientes sin resolución, que fue lo que los trajo a la JEP, quedarían en el limbo 15.753 víctimas”.

PUBLICIDAD

El traslado de competencias y las objeciones constitucionales

La senadora Carolina Corcho advirtió que el cierre del tribunal dejaría sin resolución judicial a más de 15.000 víctimas y a miles de comparecientes - crédito Carlos Ortega/EFE
La senadora Carolina Corcho advirtió que el cierre del tribunal dejaría sin resolución judicial a más de 15.000 víctimas y a miles de comparecientes - crédito Carlos Ortega/EFE

El proyecto propone establecer un régimen de cierre para que las funciones de la justicia transicional pasen a la jurisdicción ordinaria. El senador de Salvación Nacional Enrique Gómez, autor y ponente de la reforma, afirmó que los acuerdos suscritos y los beneficios jurídicos otorgados a los comparecientes se conservarían, aunque cambiaría la entidad encargada de aplicarlos.

Gómez sostuvo que el Congreso tiene competencia constitucional para determinar la duración de la Jurisdicción Especial para la Paz porque la Corte Constitucional no limitó la capacidad legislativa de modular su periodo de vigencia. El legislador cuestionó que el acto legislativo que creó la entidad hubiera previsto una extensión automática de cinco años.

Por su parte, el senador del Partido de la U Alfredo Deluque respaldó la revisión del modelo al considerar que la JEP no ha sido un buen operador de la justicia transicional. Sin embargo, advirtió que el traslado de sus responsabilidades a la justicia ordinaria plantea el desafío de garantizar una administración adecuada de los procesos.

La congresista Carolina Corcho sostuvo que la Comisión Primera del Senado carece de competencia para tramitar una sustitución de la Constitución Política - crédito Lina Gasca/Colprensa
La congresista Carolina Corcho sostuvo que la Comisión Primera del Senado carece de competencia para tramitar una sustitución de la Constitución Política - crédito Lina Gasca/Colprensa

La discusión también incluyó advertencias sobre la protección constitucional del sistema. Corcho pidió a los integrantes de la comisión actuar “de manera razonable, apegado a la ley y la Constitución” y señaló: “No está autorizada esta Comisión para hacer una sustitución de la Constitución política y para romper el blindaje que el máximo tribunal de defensa de Derechos Humanos hizo a los actos legislativos que van aquí contraviniendo un acuerdo que el Estado colombiano suscribió a nivel nacional e internacional”.

La congresista calificó la propuesta como “un acto de venganza y de odio” y planteó que pondría en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes. También afirmó que la reforma desconoce el marco constitucional de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Los costos, contratos y decisiones cuestionados en el debate

El senador Enrique Gómez denunció que la nómina de contratos de prestación de servicios de la JEP ascendió a 1.218 órdenes con un costo de $62.000 millones - crédito Prensa Senado/Colprensa
El senador Enrique Gómez denunció que la nómina de contratos de prestación de servicios de la JEP ascendió a 1.218 órdenes con un costo de $62.000 millones - crédito Prensa Senado/Colprensa

La principal crítica de los promotores de la reforma se concentró en el crecimiento de la contratación. Gómez afirmó que la nómina paralela de la JEP pasó de 134 a 1.218 contratos en menos de siete años, con un costo acumulado superior a $62.000 millones.

El senador aseguró que el aumento fue de 1.084 contratistas y que la relación entre los contratos por prestación de servicios y la planta de personal alcanza el 25%, una proporción que, según él, supera a la de otras corporaciones judiciales. Añadió que todos los comparecientes habían sido amnistiados desde 2016.

Gómez cuestionó la cantidad de decisiones sobre la situación jurídica de comparecientes sin posiciones de mando en las antiguas Farc y en la Fuerza Pública. Según las cifras que presentó, las salas de la JEP remitieron a 3.443 personas a la ruta no sancionatoria, pero expidieron 607 decisiones; a ese ritmo, afirmó, se requerirían siete años más para resolver ese grupo, sin contar otros 12.000 comparecientes pendientes de remisión.

El ponente calculó que cada una de esas decisiones representó una inversión de $6.600 millones y afirmó: “Esto en lengua castiza, franca y clara, son amnistías. Lo que pasa es que en la JEP le ponemos este nombre para no decir que son amnistías, para poder con ello también beneficiar a miembros de la Fuerza Pública y obviamente a los miembros de las Farc. A este ritmo, con la inversión institucional en la principal misión que tiene la JEP, le han costado a la nación colombiana $6.600 millones. Cada una. Cada una. Con lo cual el país hubiera podido resolver 30.000 procesos ordinarios en cualquier jurisdicción con la inversión promedio que genera el Consejo Superior de la Judicatura”.

El senador Jota Pe Hernández afirmó que la entidad ha emitido 21 sentencias con un costo de $4 billones de pesos y que cuatro de ellas corresponden a decisiones en firme. Añadió que el presupuesto pasó de $140.000 millones en sus inicios a una solicitud proyectada de $947.000 millones para 2027.

El legislador Jota Pe Hernández afirmó que el tribunal transicional emitió 21 sentencias con un costo acumulado de $4 billones - crédito Procuraduría General de la Nación
El legislador Jota Pe Hernández afirmó que el tribunal transicional emitió 21 sentencias con un costo acumulado de $4 billones - crédito Procuraduría General de la Nación

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada sostuvo que la JEP ha costado $3,8 billones y aseguró que el gasto acumulado por los arriendos del edificio Torres Cuadra asciende a $160.000 millones. “Este proyecto no busca acabar con el sistema transicional. Este proyecto lo que busca es que esas reglas se salvaguarden a través de la jurisdicción ordinaria y no de un tribunal que al día de hoy se ha constituido en un tribunal de derroche y en un tribunal de injusticia”, declaró.

El senador Santiago Barreto afirmó que, si la entidad presentara mayores resultados, el debate se concentraría en extender su vigencia. Para el congresista, los costos y la lentitud de las actuaciones justifican revisar su operación.

La reforma será votada en primer debate por la Comisión Primera del Senado, donde sus promotores consideran que cuentan con mayorías para aprobarla. Durante la jornada, el senador Iván Cepeda sostuvo que la política gubernamental busca suspender convenios vigentes e interrumpir la adjudicación de tierras a poblaciones rurales.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaEliminación de la JEPJEPSenado de la RepúblicaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

El conjunto Matecaña volvería a jugar en condición de local, pero a puerta cerrada, para el partido contra Jaguares FC de la fecha 17

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Receta de cupcakes para Halloween 2026: aprende a decorarlos con fantasmas y monstruos

Los cupcakes de Halloween son una opción fácil y divertida para celebrar esta fecha. Aprenda a preparar una masa suave de canela y vainilla, y decórelos con fantasmas, monstruos, telarañas y sombreros de bruja

Infobae

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

El delantero elegido como el mejor jugador del mundo tendrá la oportunidad de ofrecerles a los hinchas en el Allianz Arena el premio tras la ceremonia en la que fue reconocido

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

En video quedo la agresión de un hombre que le cortó la cara con un arma cortopunzante a su pareja: la comunidad lo atacó a golpes

La víctima se movilizaba en motocicleta cuando, según la información preliminar, fue interceptada por su compañero sentimental

En video quedo la agresión de un hombre que le cortó la cara con un arma cortopunzante a su pareja: la comunidad lo atacó a golpes

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

La participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ compartió videos durante su recuperación tras someterse a un procedimiento relacionado con sus dolores de espalda

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

ENTRETENIMIENTO

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Pautips preocupó a sus seguidores al aparecer desde una clínica tras un procedimiento médico: esto se sabe

Westcol negó haber incitado ataques contra Komanche, el ‘streamer’ salvadoreño que murió en extrañas circunstancias: “Nunca tuve nada en contra de él”

La mamá de La Segura lloró por el estado de salud de su hija y preocupó a los internautas: “Hay cosas que no podemos evitar”

Claudio Cataño, actor de ‘Cien años de soledad’, reveló las graves secuelas que le ha dejado la actuación: “Quería verme creíble en pantalla”

James Rodríguez celebró los siete años de Samuel con una fiesta inspirada en Minecraft: “Que seas muy feliz hijo”

Deportes

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Deportivo Pereira regresará al estadio Hernán Ramírez Villegas después de un año, pero cometieron un error en la remodelación que podría afectar los partidos

Bayern Múnich vs. Magdeburg: esta es la razón por la que Luis Díaz no estará en el partido en el cual Harry Kane presentará su Balón de Oro a los hinchas

Independiente Santa Fe vs. Corinthians - en vivo HOY: siga aquí el partido de las Leonas en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina

Así fue asistencia del colombiano Gustavo Puerta que aportó a la victoria del Olympiacos por la Copa de Grecia

El Bayern Múnich de Luis Díaz confirmó amistoso internacional en África: estos son los detalles