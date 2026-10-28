En Bogotá se disparó el número de personas que viven solas: estos son los datos que arrojó la Encuesta Multipropósito del Dane

El director del Dane, Juan Manuel Alvarado presentó la metodología de la Encuesta Multipropósito para actualizar la información socioeconómica de Bogotá y Cundinamarca - crédito @DANE_Colombia/X

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Bogotá reúne 7,9 millones de habitantes en 2,9 millones de hogares, mientras crecen los hogares de una sola persona y persisten amplias diferencias territoriales en educación, conectividad, salud, vivienda y movilidad.

La medición incluyó 336 preguntas sobre condiciones de vida, capacidad de pago, pobreza monetaria y multidimensional, vivienda, educación y salud. También incorporó ocho preguntas de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria, que mide restricciones en el acceso a alimentos por falta de dinero u otros recursos.

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El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Manuel Alvarado, presentó los resultados de la Encuesta Multipropósito Bogotá-Cundinamarca 2025, desarrollada con la Secretaría Distrital de Planeación y la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.

El promedio de personas por hogar en el área urbana de Bogotá descendió de 2,8 en 2021 a 2,7 personas en 2025. Los hogares unipersonales pasaron de representar 19,3% a 20,4% del total, mientras la proporción de viviendas con jefatura femenina subió de 45,9% a 47,9%.

El tamaño promedio de los hogares urbanos de Bogotá descendió a 2,7 personas, con Chapinero a la cabeza en viviendas unipersonales - crédito Dane

Los hogares de dos integrantes fueron los más frecuentes, con 27,3%, seguidos por los de cuatro personas o más, con 27,0%, y los de tres integrantes, con 25,3%. En el área rural de la capital residían cerca de 26.000 personas distribuidas en aproximadamente 9.000 hogares.

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Chapinero registró la mayor proporción de hogares unipersonales, con 50,2%, seguido por La Candelaria, con 47,4%, y Teusaquillo, con 39,1%. El promedio de habitantes por hogar fue de 1,8 en Chapinero y de 1,9 en La Candelaria.

En contraste, San Cristóbal alcanzó el mayor promedio urbano, con 3,1 personas por hogar. Ciudad Bolívar, Bosa y Rafael Uribe Uribe tuvieron un promedio de tres integrantes, y las viviendas con cuatro personas o más tuvieron mayor peso en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe.

Santa Fe y La Candelaria tuvieron la mayor reducción frente a 2021, con medio integrante menos por hogar. Sumapaz pasó de 3,2 a 2,4 personas, mientras Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe fueron las únicas localidades donde aumentó el tamaño promedio de los hogares.

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La jefatura femenina tuvo sus mayores proporciones en Antonio Nariño, con 54%; Barrios Unidos, con 51,7%; y Santa Fe, con 50,8%. La participación bajó en Tunjuelito, Teusaquillo y Los Mártires, mientras Sumapaz pasó de 28,5% a 32,8%.

Brechas entre localidades en educación, tecnología y salud

La brecha en educación superior dentro de Bogotá osciló entre el 84,5% en Teusaquillo y el 26,4% registrado en Usme - crédito Dane

El 47,3% de los residentes urbanos de 15 años o más alcanzó algún nivel de educación superior, técnico, tecnológico, universitario o de posgrado. En Teusaquillo la proporción llegó a 84,5%, frente a 26,4% en Usme, donde el nivel educativo más frecuente fue la media, con 37,1%.

El uso de internet entre los bogotanos de cinco años o más alcanzó 88,0%, pero solo 49,0% utilizaba computador. Teusaquillo encabezó ambos indicadores, con 95,3% de uso de internet y 84,0% de uso de computador, mientras Usme registró 81,0% y 28,0%, respectivamente.

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Los trayectos laborales más extensos se concentraron en Usme, donde 38,2% de los ocupados tardaba más de una hora en llegar al trabajo. Le siguieron Bosa, con 31,8%, y Ciudad Bolívar, con 29,6%; en el conjunto urbano, la mitad de los trabajadores destinaba entre 30 minutos y una hora a su desplazamiento.

La afiliación al sistema de salud cubría a 95,2% de los habitantes urbanos de Bogotá. Del total, 72,0% estaba en el régimen contributivo, 25,1% en el subsidiado y 2,2% en un régimen especial o de excepción.

Teusaquillo tuvo la mayor cobertura, con 97,0%, y Los Mártires la menor, con 90,5%. El régimen subsidiado tuvo mayor participación en Usme, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe.

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Apartamentos, entorno residencial y resultados regionales

Los apartamentos representaron el 66,6% de las viviendas de la ciudad, mientras que las casas predominaron en Usme y la zona rural de Sumapaz - crédito Colprensa

Los apartamentos representaron 66,6% de las viviendas urbanas de Bogotá. La proporción ascendió a 91,0% en Chapinero, mientras Usme fue la única localidad urbana donde predominaron las casas, con 64,4%, y Los Mártires tuvo la mayor participación de hogares en cuartos, con 16,6%.

En Sumapaz, localidad rural, 98,9% de las viviendas eran casas y 0,5% apartamentos. La percepción de los jefes de hogar indicó que 21,4% de las viviendas urbanas estaba cerca de expendios de droga, con los valores más altos en Santa Fe, 46,3%, y Los Mártires, 44,6%.

Antonio Nariño y Los Mártires concentraron las mayores proporciones de viviendas cercanas a fábricas, con 56,5% y 54,9%. La encuesta también permitió desagregar resultados para las 20 localidades de Bogotá, 33 Unidades de Planeamiento Local y 73 Unidades Territoriales de la Encuesta Multipropósito.

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Resultados de la Encuesta Multipropósito 2025 del Dane - crédito Dane

En los municipios de Cundinamarca, Soacha concentró la mayor población urbana, con 862.705 habitantes, seguido por Mosquera, con 176.715, y Facatativá, con 154.277. El promedio de personas por hogar disminuyó en 16 de los 21 municipios incluidos.

Los desplazamientos fueron más cortos que en Bogotá, salvo en Soacha, donde 27,6% de los ocupados tardaba más de una hora en llegar al trabajo. La medición también cubrió las áreas rurales de Chía, Cota, Funza, La Calera, Mosquera, Soacha y Sopó.

La tenencia de mascotas fue una de las nuevas preguntas incorporadas al formulario. Chía tuvo la mayor proporción de hogares con al menos un animal de compañía, con 58%, seguida por Cota, con 55,1%, y Sopó, con 51,6%.

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Madrid, Funza, Bojacá, La Calera y Zipacón también registraron proporciones cercanas o superiores a la mitad de los hogares. El Rosal presentó el porcentaje más bajo entre los territorios medidos, con 25,4%.