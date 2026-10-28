Colombia

Colombiana denunció que fue víctima de agresiones verbales y expresiones xenófobos por un español: “Sois un cacho de carne sin alma ni corazón”

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran expresiones despectivas dirigidas a habitantes de Pereira y a la población del país, durante una discusión en la que intervinieron otros ocupantes del vehículo

Una ciudadana española defendió a la víctima y reivindicó la igualdad de derechos para todas las personas - crédito Colombia Oscura/X

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Pasajeros defendieron a una colombiana durante una discusión registrada en un autobús en España, después de que un hombre lanzara insultos contra ella por su origen pereirano y realizara comentarios despectivos sobre las personas extranjeras y la población de Colombia.

El episodio, difundido en redes sociales, generó indignación por las expresiones discriminatorias del hombre y por el maltrato verbal que recibió la pasajera.

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Según la información que acompaña las imágenes, varios ocupantes del vehículo intervinieron para confrontar al agresor, pedirle respeto y respaldar a la mujer. La discusión escaló entre gritos y reproches de distintos pasajeros.

La escena muestra que una mujer enfrentó al sujeto y le recordó que la pasajera tenía el mismo derecho a permanecer allí. “Señor, tenga un poquito de respeto”, le reclamó, antes de señalar que el país también era suyo.

El agresor lanzó comentarios despectivos específicos contra la población de Pereira y los extranjeros - crédito Colprensa/Captura de video
El agresor lanzó comentarios despectivos específicos contra la población de Pereira y los extranjeros - crédito Colprensa/Captura de video

La defensora añadió: “Ella tiene el mismo derecho que usted a estar aquí”. El hombre respondió: “Tú no tienes derecho a nada”.

La mujer mantuvo el reclamo y afirmó: “Yo tengo el mismo derecho que usted. Y la señora también, así que contrólese un poquito”. También cuestionó el rechazo contra la colombiana: “¿Pero qué dice de colombiana? ¿Qué coño? Somos todos seres humanos, señor”.

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El insulto contra la pasajera elevó la tensión dentro del vehículo

El hombre respondió con una frase ofensiva contra la ciudad de origen de la mujer: “De Pereira, unas putas”.

Tras ese insulto, la pasajera reaccionó desde el fondo del vehículo. “Puta será y muy orgullosa. O lo bajas o lo bajas”, se escucha decirle al resto de los ocupantes.

La mujer sostuvo que todas las personas tenían derecho a estar en el autobús en igualdad de condiciones. Además, indicó que ella también era española y exigió que se respetaran los derechos de los demás pasajeros.

El hombre rechazó los reclamos de convivencia y afirmó que su interlocutora no tenía derecho a nada - crédito Captura de video
El hombre rechazó los reclamos de convivencia y afirmó que su interlocutora no tenía derecho a nada - crédito Captura de video

El agresor siguió con los insultos mientras varias personas le pedían que descendiera del vehículo. En otro momento de la discusión, les dijo: “Sois un cacho de carne sin alma ni corazón”.

La confrontación verbal no se detuvo de inmediato. Los reclamos de los pasajeros aumentaron a medida que el hombre continuó con sus expresiones ofensivas. En los últimos minutos del video, más personas reaccionaron ante el trato del hombre hacia la colombiana y hacia quienes intentaban defenderla.

Uno de los pasajeros lo enfrentó físicamente y le dio un golpe, según se observa en las imágenes difundidas. El registro no aporta otros detalles sobre lo ocurrido después de ese momento.

La reacción colectiva se centró en rechazar los ataques discriminatorios y respaldar a la mujer, a quien varios pasajeros defendieron durante la discusión.

El caso también provocó comentarios en las redes sociales, donde usuarios expresaron su rechazo a las agresiones verbales contra la pasajera y a los mensajes dirigidos contra las personas migrantes.

“Ahhh pero aca en Colombia ven a un granhijueputa extranjero y se les mojan los calzones. Malparidos”; “Alguna pereirana lo dejo despechado”; “El final fue espectacular. Bien por la española que defendió su género sin importa nacionalidad”; “Que bueno que un valiente hombre de verdad lo casco a ese misogino”; “Gracias a la mujer que la defendió y al joven...Los demás callados. El señor conductor, hubiera podido evitar que se agrandara el problema. Prevención, siempre”; “Por lo menos al final del video se paró un hombre a defender a las mujeres de ese racista. No entiendo cómo se demoraron tanto en actuar para ponerlo en su lugar”; A ese hijueputa debió traicionarlo una pereirana o lo estafaron en Pereira, porque no se explica el odio visceral con el que habla de las mujeres y de la gente de esa ciudad. ¡Qué malparido tan resentido! Hay que ser muy miserable para salir con semejantes estupideces"; “Uy pero sorprendente lo informado que está con el estereotipo de la Pereirana. Esto es un nivel más profundo de racismo”: fueron algunos de los mensajes.

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