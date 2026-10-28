“C.J.”, el famoso personaje del videojuego GTA, mostró el avance del 83% del Metro: “Bogotá está subiendo de nivel”

Un video utiliza elementos visuales inspirados en el videojuego GTA San Andreas para informar sobre el avance de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La animación muestra a un personaje con chaleco de obra y casco que recorre una estación en construcción, utiliza una mochila propulsora para sobrevolar las vías y se reúne con otros personajes en la calle - crédito cjhumanogta/IG

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El Metro de Bogotá en GTA fue el escenario de una simulación que difundió Julián Lara desde su cuenta de Instagram. El video presentó un recorrido ficticio por la obra y aseguró que la primera línea alcanzaba un avance de 83,73% en septiembre de 2026.

Lara se volvió viral por publicar contenidos en los que recrea misiones de Grand Theft Auto como si el personaje C.J. transitara por escenarios reales de Colombia. En esta ocasión, llevó esa dinámica a la construcción de la megaobra bogotana.

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El video viral de Julián Lara recrea una misión de Grand Theft Auto en el Metro de Bogotá para mostrar el estado de la primera línea. La pieza combina tomas de la obra, una narración que imita el universo del videojuego y el dato de avance informado para septiembre de 2026.

La secuencia propone que el personaje debe desbloquear una zona del mapa para explicar cuánto falta para completar el proyecto. La narración, presentada con una voz en inglés y un tono similar al del videojuego, sitúa a C.J. dentro de la infraestructura en construcción.

El video proyecta un avance del 83,73 % en la primera línea del Metro de Bogotá a septiembre de 2026 (Reuters-Captura de video)

“Estamos avanzando, colegas”, dice la voz que acompaña las imágenes. Luego plantea una misión: “Necesito que desbloquees una parte del mapa del metro y le digas a la gente qué porcentaje falta para completarlo”. El recorrido ficticio incluyó un vuelo sobre las líneas del metro

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La pieza muestra al personaje con una mochila propulsora que le permite sobrevolar distintos sectores de la obra. Ese recurso busca trasladar la libertad de exploración de la franquicia a uno de los proyectos de infraestructura más grandes de Bogotá.

“Seguí tienes tu mochila propulsora; úsala para sobrevolar las líneas del metro”, plantea la narración del video. A continuación, agrega: “Vamos a recorrer este territorio desde el aire”.

Después del efecto sonoro que simula el funcionamiento del dispositivo, la voz destaca las posibles consecuencias de la obra para la ciudad. “Esto podría cambiar la forma en que miles de bogotanos se desplazan por la ciudad”, afirma.

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La publicación pide a los ciudadanos respetar y cuidar la infraestructura del sistema de transporte - crédito Captura de video

La simulación también presenta el proyecto como una inversión de largo plazo. “Un proyecto así es una inversión en el futuro de Bogotá”, sostiene la narración.

El mensaje incorpora además un llamado al cuidado de la infraestructura una vez que entre en funcionamiento. “Esto es de todos, así que hay que respetarlo y cuidarlo”, señala la voz que acompaña al personaje.

C.J. cerró la misión con el dato del avance de la primera línea

Tras el recorrido aéreo, el personaje vuelve a tierra y anuncia que tiene información sobre el Metro de Bogotá. “CJ está de vuelta en tierra firme, colegas. Y créanme, tengo algo que contarles”, se escucha en el video.

La publicación presenta entonces el porcentaje de ejecución atribuido a septiembre de 2026. “La primera línea del Metro de Bogotá ya cuenta con un avance del 83,73%”, afirma la narración.

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El cierre mantiene el lenguaje inspirado en los videojuegos y relaciona el desarrollo de la construcción con una mejora para la capital. “Bogotá está subiendo de nivel”, concluye la voz.

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La cuenta @cjhumanogta construyó su presencia en redes a partir de este tipo de montajes. Sus publicaciones combinan personajes y dinámicas de Grand Theft Auto con lugares, obras y situaciones reconocibles para el público colombiano.

Incluso, en una publicación anterior el personaje se encontraba cuidando los espacios de la obra del Metro de Bogotá Allí expresó: “El metro no solo cambiará la forma de movernos, también la forma de comportarnos. Bogotá modo metro💛❤️“.

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“Esto no es cualquier obra, es un proyecto enorme para la ciudad”, agregó diciendo C. J., dentro de la simulación en la capital del país.