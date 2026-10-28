Colombia

CEO de Frisby España afirmó que hay colombianos interesados en comprar franquicias mientras avanza su expansión en Madrid: “Se habla de negocio”

Los nuevos socios elaboran planes de negocio y buscan ubicaciones, mientras la compañía prepara establecimientos propios en la capital española y Barcelona, además de un restaurante con mesas en un centro comercial madrileño

Inversores de Colombia, Francia y Suiza mostraron interés comercial en el modelo de franquicias de la cadena, afirmó Charles Dupont, CEO de Frisby España - crédito Frisby España
Inversores de Colombia, Francia y Suiza mostraron interés comercial en el modelo de franquicias de la cadena, afirmó Charles Dupont, CEO de Frisby España - crédito Frisby España
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La sociedad Frisby España afirmó que hay colombianos entre los interesados en adquirir franquicias de la marca, pese a la controversia judicial que mantiene con Frisby Colombia por el uso comercial de la identidad gráfica.

El consejero delegado y CEO de la empresa, Charles Dupont, indicó que cinco franquiciados ya abonaron el canon de entrada, aunque aún no inauguraron sus locales. Según explicó al diario La República, los nuevos operadores trabajan en los planes de negocio y en la búsqueda de ubicaciones para comenzar sus actividades.

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“Hemos firmado a cinco nuevos franquiciados que todavía no han abierto, pero ya han pagado el canon de entrada”, afirmó Dupont. La empresa abrió dos cocinas ocultas en Madrid en agosto y proyecta ampliar su presencia en España antes de llegar a otros mercados de la Unión Europea.

El ejecutivo confirmó que entre los potenciales franquiciados hay ciudadanos colombianos, además de interesados de Francia y Suiza. A su juicio, el proyecto atrae a inversores que analizan la operación desde una perspectiva comercial, más allá del conflicto que enfrenta a la compañía con la firma colombiana.

Frisby España creó 16 puestos de trabajo en Madrid y prevé alcanzar 50 empleos antes de finalizar 2026 - crédito @frisby.europa/Instagram
La compañía abrirá locales de administración propia en Barcelona y en un centro comercial madrileño - crédito @frisby.europa/Instagram

“Sí hay colombianos, pero también hay franceses y personas de Suiza (...) Este es un proyecto que habla a muchas personas. No se trata solamente de pensar en que también hay una marca homónima en Colombia y que hay ruido mediático, va mucho más allá de eso porque aquí se habla de negocio, se habla de inversión sustancial y va mucho más allá”, sostuvo Dupont en declaraciones recogidas por el medio citado.

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El directivo agregó que el interés responde a una inversión empresarial y no únicamente a la exposición pública que tuvo la disputa por la marca.

Dupont comparó el caso con la expansión internacional de negocios gastronómicos asociados a una cocina nacional. “Las personas que abren restaurantes chinos no son solamente chinos y las personas que abren restaurantes mexicanos no son solamente mexicanos. Estamos exactamente en la misma dinámica hoy”, declaró.

Las dos cocinas ocultas registraron entre 90 y 140 pedidos diarios

La primera cocina de Frisby España opera desde el 17 de agosto y atiende Salamanca y el centro de Madrid - crédito @frisby.europa/X
Las cocinas de reparto vendieron tres toneladas de pollo a través de Uber Eats durante su primer mes en Madrid - crédito @frisby.europa/X

La empresa informó que sus dos primeras operaciones de reparto en Madrid superaron las previsiones iniciales. De acuerdo con Dupont, cada punto tuvo un movimiento de entre 90 y 140 pedidos diarios, aunque el volumen varía según la jornada.

El CEO atribuyó parte del resultado inicial a la llegada de una nueva marca al mercado español y a la atención que generó el litigio con Frisby Colombia. “Hemos tenido un volumen de pedidos que ha superado las previsiones iniciales”, afirmó.

También señaló que, durante el primer mes de operaciones, la compañía vendió tres toneladas de pollo mediante Uber Eats. Dupont advirtió que deberán comprobar si la demanda se mantiene en el tiempo y anticipó inversiones publicitarias para sostener el nivel de ventas.

La empresa proyecta 12 puntos de contacto durante el próximo año

Frisby España combina dark kitchens, locales físicos y franquicias en su modelo de restauración de pollo frito y sabores sudamericanos - crédito @frisby.europa/Instagram
La firma invertirá en publicidad para evaluar si el volumen de la demanda en España se sostiene en el tiempo - crédito @frisby.europa/Instagram

La meta inicial de Frisby España es alcanzar 12 puntos de contacto con el público en el plazo de un año. Dupont sostuvo que el ritmo de expansión podría superar esa previsión debido a los recursos de algunos franquiciados, quienes evalúan abrir más de un local.

La compañía prepara dos aperturas bajo administración propia, una en Madrid y otra en Barcelona. El primer establecimiento con mesas para atender a los clientes será un espacio dentro de un centro comercial madrileño, según adelantó el directivo.

“Nuestra meta no es tener tres o cuatro restaurantes; es ser una cadena nacional y, ojalá, continental en otros países de la Unión Europea”, dijo Dupont. La red de franquicias, añadió, forma parte del plan para extender las operaciones fuera de España.

El litigio con Frisby Colombia podría extenderse durante una década

La falta de registro en mercados extranjeros causó un conflicto legal para Frisby en España - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa
La Audiencia Provincial concluyó de forma indiciaria que la sociedad española no vulneró los derechos de Frisby Colombia - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

La expansión ocurre mientras continúa la disputa entre la sociedad española y Frisby Colombia. Dupont sostuvo que el proceso no tuvo novedades tras las decisiones conocidas en mayo de 2026, cuando se confirmó la caducidad de las marcas colombianas, según la información citada por La República.

El directivo también mencionó una determinación previa de la Audiencia Provincial, que concluyó de forma indiciaria que la empresa española no vulneraba derechos de la contraparte. Dupont consideró poco probable que Frisby Colombia pueda impedirles operar en la Unión Europea, aunque reconoció que existe un riesgo jurídico.

“Una decisión final del Tribunal General tardaría casi 10 años”, afirmó. Mientras ese proceso continúa, la sociedad española prevé mantener su plan de aperturas y ampliar su red de franquiciados.

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