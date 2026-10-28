Así será el pesebre de Tenjo, Cundinamarca: incluirá escenarios inspirados en Belén, Jerusalén y Egipto

La iniciativa reunirá el trabajo de más de 50 artistas y generará más de 150 empleos directos e indirectos en la región - crédito Cortesía

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El Pesebre escenográfico en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, generará más de 150 empleos directos e indirectos durante la temporada navideña, con la participación prevista de más de 50 actores, artesanos y gestores culturales de la región.

El proyecto abrirá el 1 de diciembre de 2026 y recibirá visitantes hasta el 6 de enero de 2027, Día de Reyes. La propuesta busca que la celebración navideña también impulse la actividad económica y la participación de emprendedores locales.

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La iniciativa se instalará en el Lote Las Palmas, en la entrada de Tenjo por la vía hacia Tabio, y combinará una propuesta cultural con espacios para el comercio, la gastronomía y el entretenimiento familiar.

El Pesebre de Tenjo será una experiencia a escala real que permitirá recorrer escenarios inspirados en Belén, Jerusalén y Egipto. Los visitantes encontrarán escenografías, interpretaciones artísticas y personajes vinculados con los relatos bíblicos, además de actividades destinadas a las familias de Tenjo y de los municipios de Sabana Centro.

El Pesebre de Tenjo abrirá sus puertas el 1 de diciembre de 2026 en el Lote Las Palmas con escenarios a escala real (Redes sociales)

El recorrido incluirá escenarios bíblicos y actividades navideñas

La propuesta irá más allá de las figuras tradicionales del nacimiento. El recorrido combinará ambientes temáticos con representaciones artísticas y espacios de encuentro alrededor de las costumbres decembrinas.

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La programación incluirá shows teatrales, intervenciones de los personajes del pesebre, novenas navideñas y presentaciones de coros. Los organizadores informarán más adelante las fechas de cada una de estas actividades.

El lugar contará además con una zona comercial, plazoleta de comidas, estaciones de bebidas, alumbrado navideño, espacios para fotografías y talleres de manualidades. La oferta pretende sumar alternativas para quienes quieran pasar una jornada completa en el municipio.

La experiencia abrirá de miércoles a viernes entre las 2:00 p. m. y las 11:00 p. m. Los sábados y domingos funcionará desde las 12:00 p. m. hasta la 12:00 a. m.

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El montaje recreará pasajes inspirados en los relatos bíblicos de Belén, Jerusalén y Egipto sobre la vía hacia Tabio (Alcadlía Tenjo)

El proyecto apunta a integrar a artistas y comerciantes de la región

La participación de artistas, artesanos y gestores culturales forma parte del enfoque del pesebre, que busca ofrecer un escenario para las expresiones locales durante diciembre y los primeros días de enero.

“Queremos que las familias vengan no solamente a conocer un pesebre”, señaló Ricardo Rincón, director general de El Pesebre de Tenjo. El responsable del proyecto sostuvo que la propuesta busca conectarse con los recuerdos y las tradiciones de los visitantes.

Rincón afirmó que los habitantes del municipio deben sentirse parte de la iniciativa. También planteó que el evento permitirá a los artistas mostrar su talento y abrirá oportunidades para el comercio local durante una temporada de alta actividad para la región.

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La Administración Municipal de Tenjo acompaña la iniciativa, que también cuenta con apoyo de empresas privadas. Los impulsores del proyecto esperan consolidar un espacio de celebración y participación cultural para las familias de la Sabana.

Las instalaciones dispondrán de alumbrado navideño, plazoleta de comidas, estaciones de bebidas y talleres de manualidades (Alcaldía Tenjo)

Tenjo busca reforzar su oferta turística durante diciembre

El municipio está ubicado a 44 kilómetros de Bogotá y cuenta con una identidad ligada a la tradición campesina, la cocina regional y el trabajo artesanal, según la Alcaldía Municipal.

Su oferta turística se ha desarrollado alrededor del patrimonio cultural, el entorno natural y la gastronomía. La llegada de una propuesta navideña de gran formato suma una actividad para los visitantes que recorren la zona durante las fiestas de fin de año.

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El Lote Las Palmas es un espacio conocido en Tenjo por albergar ferias, conciertos y celebraciones culturales. La elección de ese lugar permitirá concentrar el recorrido escenográfico y los servicios complementarios en un punto de acceso al municipio.

La iniciativa busca que la Navidad tenga una dimensión comunitaria, con opciones de participación para emprendedores, artistas y prestadores de servicios. La propuesta también pretende acercar a los visitantes a productos y actividades vinculados con el territorio.