Cómo hacen los colombianos para gastar menos en el mercado: es el país donde más se ahorra en América Latina, según informe

Colombia encabeza cuatro de las diez estrategias de ahorro más implementadas en América Latina según el informe Consumer Outlook de NielsenIQ - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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A pesar de que la mayoría de los hogares percibe que sus finanzas se mantienen estables o han mejorado, Colombia se posiciona a la cabeza en cuatro de las diez tácticas de ahorro más empleadas en América Latina.

El estudio Consumer Outlook 2027, elaborado por NielsenIQ (NIQ), muestra que la optimización del presupuesto se consolidó como un hábito de consumo y no solo como una reacción ante dificultades económicas.

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Priorizar los productos esenciales recortando los gastos prescindibles se consolida como la estrategia predominante: esta medida la implementa el 43% de los consumidores en Colombia, superando por cinco puntos porcentuales la media de la región. En consecuencia, categorías como snacks, bebidas alcohólicas y alimentos preparados están reduciendo su presencia en la cesta de la compra.

Así mismo, el cambio también alcanza a los lugares y formatos de compra. El 37% de los encuestados visita con más frecuencia establecimientos más económicos, frente al 34% de América Latina, mientras que el 33% elige presentaciones grandes para reducir el costo por kilo o litro.

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El 43% de los compradores en Colombia elimina artículos prescindibles como snacks y bebidas alcohólicas de su canasta familiar - crédito NielsenIQ

El 32% de los colombianos suele abastecerse cuando hay promociones u ofertas, una costumbre muy común que supera el 29% registrado a nivel regional. Además, tres de las cuatro prácticas de consumo en las que Colombia es líder también figuran entre las de mayor crecimiento en la región.

Mejor percepción financiera y compras más planificadas

El 37% de los consumidores asiste a establecimientos comerciales más económicos y un tercio elige presentaciones grandes para reducir costos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La disciplina de gasto convive con una valoración más favorable de la economía personal. El 39,1% de los colombianos considera que está mejor financieramente que hace un año, por encima del 37,3% registrado en América Latina y del 29,7% global.

Otro 38,2% afirma que su situación se mantiene estable, mientras que el 22,7% percibe un deterioro. La investigación se basó en consultas a más de 21.000 consumidores de 31 mercados y se complementó con información sobre comportamiento de compra y medición comercial.

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La mejora percibida no se traduce en una disposición automática a aumentar el gasto. Los hogares planifican más sus compras, comparan canales, buscan promociones y evalúan con mayor atención el rendimiento de cada producto.

NIQ resume esa tendencia en una conclusión: “El consumidor colombiano no busca únicamente gastar menos, sino comprar mejor. La optimización del presupuesto familiar se ha convertido en una habilidad de consumo donde la búsqueda de valor prima sobre el simple descuento”.

La calidad por encima del precio más bajo

El abastecimiento durante temporadas de promociones y ofertas es una práctica reportada por el 32% de los encuestados colombianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Para un grupo significativo de consumidores, contar con un precio accesible no constituye el factor determinante. Un 30% valora que la calidad o el rendimiento del producto en el supermercado mantenga una relación justa con su costo, a diferencia del 25% que antepone la búsqueda de un costo reducido.

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Así mismo, Colombia es el mercado regional donde el precio reducido tiene menor peso como factor único de decisión. Ese criterio alcanza al 29% de los consumidores en América Latina, al 31% en el promedio global y en Brasil, y al 33% en Chile.

La preferencia ayuda a explicar por qué los colombianos no lideran las estrategias de sustitución por marcas más baratas ni la compra de cualquier marca que esté en promoción. En lugar de abandonar necesariamente sus elecciones habituales, procuran mantener productos en los que confían mediante canales, formatos y momentos de compra más convenientes.

La reorganización de los gastos protege categorías vinculadas con la alimentación fresca y el bienestar. Frutas y verduras, carnes frescas y productos relacionados con la salud son los únicos rubros donde predomina la intención de incrementar el presupuesto.

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Los mayores recortes se concentran en congelados, platos preparados, bebidas alcohólicas, snacks y dulces. También se observan señales de reducción en alimentos secos y enlatados, productos para mascotas, belleza y bebidas no alcohólicas, mientras que los lácteos y los artículos para el hogar presentan intenciones de gasto relativamente estables.