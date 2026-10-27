Sicarios asesinaron al exsecretario de Cúcuta Miguel Castellanos y estas son las hipótesis que desarrollan las autoridades: “Descendió del vehículo”

El exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos fue asesinado en el anillo vial occidental del sector de El Pórtico - crédito @miguelcastellanosserrano/Instagram

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Un día después del crimen contra el exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos, empiezan a conocerse las hipótesis que rodearían el crimen ocurrido el lunes 26 de octubre sobre las 5:50 p. m. en el occidente de la capital de Norte de Santander.

De hecho, según el expediente del caso obtenido por El Tiempo, los investigadores centraron sus pesquesas en las razones por las que el exfuncionario salió de una camioneta blindada antes de ser asesinado.

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La Fiscalía busca establecer si el acercamiento a dos hombres en motocicleta obedeció a un incidente vial, a un encuentro voluntario o a otra circunstancia aún no determinada.

El homicidio ocurrió en el anillo vial occidental de la capital de Norte de Santander, cerca de la estación de servicio Tasajero, en el sector de El Pórtico. Castellanos viajaba en una Toyota TXL blindada con uno de sus hijos, de 12 años, cuando detuvo el vehículo y descendió.

La Fiscalía centra la investigación en los motivos por los cuales el exfuncionario descendió de su camioneta blindada antes del ataque - crédito Miguel Castellanos

Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante los segundos que antecedieron al ataque. El punto de partida es la decisión de abandonar la protección del automóvil para aproximarse a dos personas que permanecían a corta distancia, al parecer sobre una motocicleta. La trayectoria del exfuncionario y su experiencia en temas de seguridad hacen que ese movimiento sea uno de los elementos centrales del caso.

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Un supuesto choque es una de las líneas que analizan las autoridades

Una de las posibilidades examinadas por los investigadores y conocida por El Tiempo es que Castellanos hubiera bajado de la camioneta tras un incidente de tránsito con los ocupantes de la motocicleta. Bajo esa hipótesis, el encuentro se habría producido después de un roce o una discusión originada en la vía.

Hasta el momento, esa versión enfrenta un elemento que la Fiscalía deberá aclarar. La información preliminar indica que el vehículo no presentaba golpes que permitieran confirmar una colisión. La ausencia de daños visibles no descarta por sí sola un altercado, pero deja sin respaldo material la idea de un choque como detonante del descenso.

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La decisión de salir del vehículo también es relevante porque se trataba de una camioneta blindada. Los investigadores analizan por qué un exoficial de la Policía, familiarizado con medidas de autoprotección, se expuso en una vía pública frente a personas cuya identidad no había sido establecida.

La Fiscalía revisa si el encuentro fue voluntario o si los hombres lo abordaron

Los peritos evalúan la posibilidad de que la víctima detuviera la marcha para conversar voluntariamente con los dos hombres de la motocicleta - crédito Cúcuta 360/Facebook

La segunda línea de investigación busca establecer si Miguel Castellanos detuvo la marcha de manera voluntaria para conversar con los dos hombres que estaban detrás de la camioneta. De acuerdo con los datos conocidos por El Tiempo, ambos se encontraban aproximadamente a dos metros del vehículo.

Esa posibilidad abre varias preguntas: si Castellanos conocía a alguno de ellos, si fue abordado mientras transitaba por el sector o si hubo una circunstancia previa que lo llevó a detenerse. Por ahora, ninguna de esas alternativas ha sido confirmada por las autoridades.

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La posición del vehículo forma parte de la reconstrucción. La Toyota TXL permaneció estacionada con las luces encendidas en el lugar del crimen. Los peritos buscan determinar si esa ubicación corresponde a una detención repentina, a una maniobra previa o a un contacto que el exfuncionario aceptó sostener.

Según la información preliminar, Castellanos habló brevemente con los hombres antes de que uno de ellos disparara. La secuencia posterior también está bajo revisión, pues el exsecretario habría intentado reaccionar ante el ataque.

El arma que tenía la víctima y la huida de los atacantes son elementos de la reconstrucción

Tras los disparos, Castellanos quedó tendido sobre la vía, a cerca de dos metros de la camioneta, con una pistola en la mano. Los investigadores deberán establecer si alcanzó a desenfundarla antes de recibir los impactos, si buscó usarla en defensa propia y en qué momento se produjo su reacción.

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Los agresores escaparon en una motocicleta y las autoridades incautaron en el sitio una pistola Jericho calibre nueve milímetros - crédito Redes sociales

El reporte inicial señala que uno de los agresores le disparó en dos oportunidades. Después, los responsables escaparon en una motocicleta de características similares a las de una Suzuki GN. La identificación de ese vehículo, el recorrido de huida y la eventual ubicación de sus ocupantes son parte de las tareas pendientes en la investigación.

La Unidad Especial de Investigaciones (UEI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso por el asesinato de un líder político. Sus agentes iniciaron los actos urgentes con la inspección del cadáver, el registro fotográfico de la escena, el análisis del terreno y entrevistas a testigos y familiares.

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En el sitio fue incautada una pistola Jericho calibre 9 milímetros, identificada en los reportes preliminares como el arma con la que le dispararon a Castellanos. Junto a ella se encontró un proveedor con nueve cartuchos. El examen balístico deberá aportar datos sobre el arma y su relación con la secuencia del ataque.

Las lesiones y las denuncias previas integran el expediente del caso

El informe preliminar registró heridas por arma de fuego en la región axilar derecha, el hombro izquierdo y la región nasal. La valoración médico-legal y los demás análisis de la escena permitirán precisar la trayectoria de los disparos y la dinámica del homicidio.

Castellanos había denunciado amenazas de muerte durante los últimos tres años. También afirmó haber sido víctima de calumnia e injuria. En sus antecedentes figura como denunciante en procesos relacionados con trata de personas, supuesto desplazamiento forzado y fraude procesal.

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Estos antecedentes hacen parte del contexto que será revisado por la investigación, sin que hasta ahora exista una relación confirmada entre esas denuncias y el crimen. La Fiscalía deberá determinar el motivo del homicidio y esclarecer qué llevó a Castellanos a descender de su camioneta antes del encuentro con los atacantes.